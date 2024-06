Wakacje w domu: czym w tym roku wabi wczasowiczów Połąga?

Badanie pokazuje, że prawie połowa (49 proc.) mieszkańców Litwy planuje w tym roku spędzić wakacje w kraju. Wielu planuje udać się do najczęściej wybieranej przez lokalnych wczasowiczów Połągi. Co nowego tu można znaleźć i ile mogą kosztować wakacje w Połądze opowiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Laura Taučiūtė, szefowa Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji w Połądze.

Nowe przestrzenie

— W tym roku wprowadzono wiele nowości dla wczasowiczów. Każdy hotel należący do naszego stowarzyszenia został w tym roku odnowiony, inwestując dodatkowo w jeszcze lepszą jakość pobytu urlopowiczów. Oznacza to, że większość hoteli odnowiła swoje pokoje, kilka hoteli otworzyło nowe centra spa, a jeśli w hotelach były już centra spa, zostały one wyposażone w nowe sauny, jeden z hoteli ma jedną z najnowszych łaźni solnych, jedyną na Litwie — mówi Laura Taučiūtė.

W tym roku w Połądze otwarto nowe restauracje. Można już odwiedzić trzy nowe restauracje, które zostały otwarte przy ulicach Basanavičiaus i Vytauto oraz na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Rynku. Dla gości otwarto również nowe przestrzenie. Jest to park jazdy ekstremalnej, który jest przeznaczony zarówno dla deskorolkarzy, jak i rowerzystów ze specjalnymi rowerami. Zmodernizowano też więcej ścieżek rowerowych. Zapowiada się wiele koncertów. Od początku lata sala koncertowa będzie otwarta codziennie.

Warto zaznaczyć, że ciekawe punkty do zwiedzania można znaleźć również poza Połągą. Na przykład godny uwagi jest działający od kilku lat park miniatur „Babilono sodai” nieopodal Połągi. Można tu podziwiać miniaturowe kopie zabytków światowej architektury, osadzone w pięknych kompozycjach kwiatów, drzew i krzewów.

„Wakacje nie zdrożały”

— W tym roku nic nie podrożało, ponieważ uważamy, że coraz więcej naszych obywateli wybiera wakacje za granicą i musimy być konkurencyjni. I w tym roku, chociaż VAT podwoił się, ponieważ wynosił 9 proc. na żywność, a teraz wynosi 21 proc., więc handlowcy wzięli na siebie większe ryzyko i większe koszty. Oznacza to, że ceny żywności i zakwaterowania są identyczne jak w zeszłym roku — zaznacza Taučiūtė.

Brak zagranicznych gości

Najtrudniejszym pytaniem dla szefowej Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji w Połądze jest to, z jakich krajów w tym roku spodziewają się gości. Dlaczego?

— Ponieważ sytuacja geopolityczna nie zmieniła się. Litwa nadal jest krajem zagrożonym z powodu wojny w Ukrainie. Tak więc w tym roku liczba gości z zagranicy tak naprawdę nie wzrośnie, niektórzy goście z zagranicy już teraz odwołali swoje przyjazdy z powodu sytuacji wojennej. Zaskakujące jest to, że w zeszłym roku mieliśmy Amerykanów na wakacjach, co bardzo nas cieszy. Tymczasem Polacy, Niemcy, Estończycy, Łotysze, Finowie, Szwedzi, Duńczycy i Anglicy są najczęstszymi gośćmi. W tym roku nie widzimy trendu związanego z napływem obcokrajowców — odpowiada Laura Taučiūtė.

— Jak co roku, Połąga ma mnóstwo ofert dostosowanych do potrzeb każdej rodziny. Rodziny o niskich dochodach mogą zatrzymać się w najtańszych hotelach wybierając najtańsze pokoje, wybór jest wielki. Rodziny o średnich dochodach mogą naprawdę dobrze wypocząć, wybierając hotele i kawiarnie na miarę swoich możliwości. Rodzinom o średnich dochodach oferujemy hotele 3- lub 4-gwiazdkowe. Dla osób z wyższymi dochodami mamy również ofertę hoteli 4- i 5-gwiazdkowych. Dla dwóch osób podróżujących w sezonie letnim noc w hotelu może kosztować od 50 do 250 euro — podkreśla nasza rozmówczyni.