Wlot niezidentyfikowanych obiektów z Białorusi

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w środę w godzinach nocnych doszło do wlotu do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów z kierunku Białorusi.

„Najprawdopodobniej były to obiekty o charakterze balonów” – podało DORSZ.

Wojsko oceniło, że lot tych obiektów odbywał się zgodnie z warunkami meteorologicznymi, co wskazuje na ich bierny charakter.

Czasowe ograniczenia w ruchu cywilnym

W reakcji na incydent wprowadzono prewencyjne ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego.

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami” – poinformowało wojsko.

DORSZ podkreśliło, że wszystkie obiekty były na bieżąco monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

„Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” – podano w komunikacie.

Kontekst działań hybrydowych

Dowództwo zaznaczyło, że podobne incydenty wpisują się w szerszy katalog działań hybrydowych, z jakimi Polska mierzy się na kierunku wschodnim.

„Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej” – podkreślono.

