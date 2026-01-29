Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Polska ograniczyła ruch lotniczy nad Podlasiem. Winne znów białoruskie balony

    W nocy ze środy na czwartek 29 stycznia polskie wojsko wykryło obiekty z kierunku Białorusi, które najprawdopodobniej spełniały definicję balonów. Wprowadzono czasowe ograniczenia w przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim.

    Autor: Jolanta Balkiewicz

    Czytaj również...

    Wlot niezidentyfikowanych obiektów z Białorusi

    Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w środę w godzinach nocnych doszło do wlotu do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów z kierunku Białorusi.

    „Najprawdopodobniej były to obiekty o charakterze balonów” – podało DORSZ.

    Wojsko oceniło, że lot tych obiektów odbywał się zgodnie z warunkami meteorologicznymi, co wskazuje na ich bierny charakter.

    Czasowe ograniczenia w ruchu cywilnym

    W reakcji na incydent wprowadzono prewencyjne ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego.

    „W celu zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami” – poinformowało wojsko.

    DORSZ podkreśliło, że wszystkie obiekty były na bieżąco monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

    „Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” – podano w komunikacie.

    Kontekst działań hybrydowych

    Dowództwo zaznaczyło, że podobne incydenty wpisują się w szerszy katalog działań hybrydowych, z jakimi Polska mierzy się na kierunku wschodnim.

    „Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej” – podkreślono.

    Czytaj więcej: Nocna festa przemytników. Jeden z balonów opuścił się tuż przy Wilii, przemytnik potrącił policjanta

    Afisze

    ŹródłaELTA, PAP

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    System taromatów działa sprawniej, znamy liczby. Wprowadza go również Polska

    Liczba zwróconych opakowań na Litwie przekroczyła 700 mln, już zapowiedziano nowe, ulepszone taromaty. Organizacja zarządzająca systemem chwali się konkretnymi liczbami. Podobny system wprowadza też Polska.
    Społeczeństwo

    Samorząd Amsterdamu zakazał niektórych reklam

    Amsterdam będzie pierwszą stolicą świata, w której obowiązywać będzie zakaz reklamowania mięsa. Zakaz obejmie również promocję energii pochodzącej z kopalń oraz innych usług uważanych za wysokoemisyjne i zanieczyszczające. Reklam...
    Społeczeństwo

    Basen w Żyrmunach otwarty dla mieszkańców

    W dni robocze basen jest dostępny w godz. 20:00-22:00, w soboty od 15:00 do 21:00, a w niedziele w godz. 09:00-21:00. Każda wizyta potrwa 2 godziny i obejmuje czas na...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.