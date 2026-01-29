Więcej
    W Wilnie akcja wymiany rzeczy (nie)potrzebnych

    W najbliższą sobotę, 31 stycznia w Wilnie odbędzie się akcja „Wymiana (nie)potrzebnych rzeczy” (lit. „(Ne)reikalingų daiktų mainytuves), podczas której mieszkańcy będą mogli bezpłatnie wymieniać się przedmiotami codziennego użytku.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Naczynia.
    Fot. pixabay.com

    Wydarzenie zaplanowano w godzinach 11:00-15:00 w studiu „AUS AUS” (przy ul. Didžioji 20). Wymiana obejmie m.in. książki, gry planszowe, naczynia, kosmetyki, akcesoria czy drobne urządzenia elektroniczne — pod warunkiem, że są czyste, zadbane i w dobrym stanie. Za każdy przyniesiony przedmiot uczestnik otrzyma kupon z oznaczeniem wartości, który umożliwi wymianę na inny przedmiot o tej samej lub niższej wartości.

    „Zbyt duża ilość przedmiotów w domu ma wiele niewidocznych konsekwencji — od dużego zużycia wody i energii w procesie produkcji po trafianie ubrań na wysypiska śmieci lub do spalarni. Wymiana rzeczy to zaproszenie do przyjrzenia się zgromadzonym nadwyżkom i przemyślenia, co naprawdę jest potrzebne” — powiedziała Jurga Pociūtė-Mikūtienė, kierowniczka projektu „Wilno — Zielona Stolica Europy 2025”.

    Inicjatorką wydarzenia jest Inga Labutytė Atkočaitienė, ambasadorka Europejskiego Paktu Klimatycznego.

    „Nasze mieszkania nie są na tyle duże, aby pomieścić rzeczy, których nie używamy. Mam nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom nauczymy się bardziej obdarowywać nie przedmiotami, ale czasem” — podkreśliła Inga Labutytė Atkočaitienė.

    Organizatorzy zachęcają do refleksji nad codziennymi nawykami i ograniczenia konsumpcji. Po wydarzeniu niepotrzebne, ale sprawne przedmioty można również zostawiać w punktach wymiany rzeczy DĖKUI, działających w sześciu lokalizacjach Wilna. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: zaliasvilnius.lt.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. vilnius.lt

