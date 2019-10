8 października, w rejonie wileńskim we wsi Wieluciany (lit. Vėliučionys) i Podkrzyż (lit. Pakryžė) zostały otwarte nietypowe punkty wymiany rzeczy DĖKUI na placykach przyjmowania odpadów wielkogabarytowych.

– W piwnicach, na strychach, w garażach zalegają często przedmioty, które są w pełni sprawne, jednak nie są nam do niczego potrzebne. Mogą to być meble, naczynia, zabawki, książki i inne elementy wyposażenia mieszkania. Mieszkańcy Wilna i okolic nie muszą wcale ich wyrzucać, lecz mogą zanieść do specjalnego punktu, w którym te przedmioty znajdą nowego właściciela. A przy okazji mogą znaleźć też sobie coś, co przyda się w domu. I to wszystko zupełnie za darmo – o punkcie wymiany rzeczy DĖKUI mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Regina Janutėnienė, kierowniczka Centrum Gospodarki Odpadów w Wilnie i rejonie wileńskim.

Można tam zostawić stare meble, zabawki, naczynia, książki, sprzęt RTV i AGD, resztki materiałów budowlanych, które stały się niepotrzebne w domu. Przyjmowane są wszystkie działające urządzenia i inne przedmioty, oprócz ubrań.

„Jedynym warunkiem przyjęcia przedmiotu jest jego dobry stan techniczny umożliwiający dalsze korzystanie. Istnieje obopólna korzyść z punktu wymiany: pozwala mieszkańcom pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, które są w dobrym stanie, bez zanieczyszczania środowiska, legalnie i wygodnie. Właściciele dostarczonych przedmiotów nie będą obciążani żadnymi kosztami. Wraz z dowozem tych rzeczy mieszkaniec zrzeka się do nich praw, zarówno własnościowych, jak i finansowych. Następnie osoba, której dana rzecz się spodoba, może ją zabrać” – powiedział Tomas Vaitkevičius, dyrektor Centrum Gospodarki Odpadów w Wilnie i rejonie wileńskim.

Jak informuje samorząd rejonu wileńskiego, w punktach można zostawić niepotrzebne i używane przedmioty, ale też działające i w dobrym stanie. Jeżeli przyniesione rzeczy będą w złym stanie, jednostka ma prawo ich nie przyjąć. Zostawić i wziąć rzeczy może każdy chętny.

– Dla wygody mieszkańców została założona specjalna strona internetowa stoteledekui.lt, na której są zamieszczone zdjęcia przedmiotów. Na stronie internetowej można nie tylko obejrzeć zdjęcia, ale także zarezerwować przedmiot, który jest nam potrzebny. Przywozić rzeczy można we wszystkie dni robocze, a odebrać jedynie w czwartki. Można to zrobić, bezpośrednio odwiedzając magazyn, w którym będą przechowywane rzeczy, lub po uprzedniej rezerwacji na stronie stoteledekui.lt – informuje Regina Janutėnienė.

Udostępnianie niepotrzebnych przedmiotów nie jest nowością ani na Litwie, ani w innych krajach. Pierwszy punkt wymiany rzeczy DĖKUI na placykach przyjmowania odpadów wielkogabarytowych był otwarty 14 października 2018 r. w Wilnie, Poszyłajcie, ul. Pumpėnų 10, a 12 września w Landwarowie, przy ulicy Trakų 1A. Ogółem, w Wilnie i rejonach wileńskich będą działały 23 punkty wymiany rzeczy DĖKUI, z czego 11 w Wilnie i 12 w rejonie wileńskim.

– Mamy nadzieję, że sieć takich przystanków zachęci ludzi do odpowiedzialnego użytkowania, zmniejszenia ilości odpadów pozostawionych w niedozwolonych miejscach, na przykład w pojemnikach na odpady mieszane lub obok lasów. Cieszymy się, że pracownicy DĖKUI są wolontariuszami i całym sercem wspierają ten projekt. Przecież naprawdę ważne jest, aby coś, co nie jest już komuś potrzebne, a przedmiot jest w dobrym stanie i nadal można z niego korzystać, nie zostanie wyrzucony, ale znajdzie nowy dom. Wszystkich, którzy chcą dołączyć do tej pięknej inicjatywy wolontariackiej, prosimy pisać na adres mailowy stoteledekui@vatc.lt – zachęca Regina Janutėnienė.

Pytani przez nas mieszkańcy rejonu wileńskiego pomysłem byli zachwyceni. „Uważam, że to świetna inicjatywa. Dużo osób ma zbędne rzeczy, które szkoda wyrzucić, a nie chce ich ktoś wziąć. Jest dużo osób potrzebujących, które na pewno byłyby tym zainteresowane”, „Bardzo dobrze. Niektóre rzeczy są niepotrzebne. Można zamienić. Dużo ludzi jest biednych i ich potrzebuje” – mówią mieszkańcy.