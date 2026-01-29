Tegoroczny budżet stolicy jest o 187,8 mln euro, czyli o 12 proc. wyższy od budżetu na rok 2025.

Najwięcej środków zaplanowano przeznaczyć na oświatę, mobilność, środowisko i rozwój miasta, inwestując w infrastrukturę szkolną i przedszkolną, transport publiczny, ulice i przestrzenie miejskie. Frakcja AWPL-ZChR w Radzie Miasta Wilna wstrzymała się podczas głosowania.

— Naszym zdaniem w tegorocznym budżecie miasta nieodpowiednio zostały określone priorytety — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Krystyna Zimińska, radna Samorządu Miasta Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, wicedyrektorka Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Dochody budżetu Wilna

Zdecydowaną większość dochodów budżetu miasta, tj. 1,04 mld euro, stanowią dochody bieżące. Kluczowym źródłem finansowania są wpływy z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców, z podatku majątkowego, z wynajmu gruntów państwowych oraz pomieszczeń należących do miasta. 541,3 mln euro wyniosą dotacje z budżetu państwa, pozostałą część budżetu stanowią środki unijne, pozostałość środków z poprzednich okresów oraz środki pożyczone.

Odrzucono propozycje polskiej frakcji

— Nasza frakcja proponowała wnieść do budżetu niektóre zmiany, m.in. przeznaczyć 300 tys. euro na renowację Liceum im. Adama Mickiewicza oraz znaleźć środki na remont poszczególnych przedszkoli — różnych, nie tylko polskich. Propozycje te zostały kategorycznie odrzucone. Naszym zdaniem, nieodpowiednio zostały określone priorytety. W tak niespokojnych czasach należałoby nieco więcej środków przeznaczyć na ochronę kraju, na budowę nowoczesnych schronów, w których ludzie mogliby się schronić w razie zagrożenia. U nas, niestety, tego nie ma — zauważa Krystyna Zimińska.

Oświata głównym priorytetem

Największą część wydatków przeznaczono na oświatę. Inwestycje w ten obszar wyniosą 849,3 mln euro, co stanowi 48,6 proc. wszystkich środków budżetowych. Program inwestycyjny oferuje dofinansowanie stołecznych placówek edukacyjnych. Zaplanowano przeznaczyć 17,83 mln euro na inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych oraz 9 mln euro na remont tych placówek. Ponadto Spółka Rozwoju Wilna (Vilniaus vystymo kompanija) wybuduje w mieście dziewięć nowych placówek edukacyjnych: pięć przedszkoli, jedno przedszkole-szkołę początkową, dwa progimnazja oraz gimnazjum. Zwiększono również finansowanie polityki młodzieżowej, działań na rzecz zatrudnienia nieformalnego oraz realizację programu „Aktywni Seniorzy”.

Rozwój mobilności miejskiej

206,4 mln euro zaplanowano przeznaczyć na rozwój mobilności miejskiej. Chodzi m.in. o inwestycje w transport publiczny (dodatkowo przeznaczy się 36 mln euro) oraz nowy most dla pieszych nad Wilią — od ul. A. Goštauto do ul. Upės. Zaplanowano także inwestycje w budowę ścieżek dla pieszych oraz tras rowerowych, gruntowny remont mostu Liubarto (dostosowując obiekt dla pieszych i rowerzystów), w trzeci etap zagospodarowania nadbrzeży Wilii. W budżecie przewidziano też środki na przebudowę ulic. Największe projekty obejmują ulice: Džiaugsmo, Ozo, Ukmergės, Siesikų, Vokiečių i Savanorių.

Ekoparkingi, tereny zieleni i środki na bezpieczeństwo

Na realizację programu ochrony środowiska i rozbudowy miasta przeznaczono 263,4 mln euro. W ramach programu zaplanowano zagospodarowanie 22 przestrzeni publicznych. Na ten cel przeznaczono 17,67 mln, dodatkowo 1,71 mln euro przewidziano na utrzymanie terenów zielonych. Zaplanowano także wybudowanie parkingów z nawierzchnią kratową, czyli parkingów ekologicznych, w podwórkach domów wielomieszkaniowych. Koszty tej inwestycji wyniosą 13,04 mln euro. 3,31 mln euro zostanie wydanych na utrzymanie podwórek w blokach poddanych renowacji. Dodatkowo przeznaczono 505 tys. euro na finansowanie programu „Dalyvauk! Vilnius”.

W budżecie na rok 2026 na bezpieczeństwo i obronę cywilną przeznaczono 33,1 mln euro. Dodatkowe prawie 4 mln euro przeznaczono na wzmocnienie obrony cywilnej i gotowości na sytuacje kryzysowe. 1 mln euro przeznaczono na program zachęty do służby w policji. Przeznaczono również środki na rozwój infrastruktury monitoringu wizyjnego oraz rozbudowę przechowalni rowerów w mieście.

Budżet Wilna na 2026 r. zakłada wydatki na poziomie 1,749 mld euro | Fot. Marian Paluszkiewicz

Opieka socjalna i ochrona zdrowia

148 mln euro przeznaczono na opiekę socjalną. Dodatkowe środki skierowano na utrzymanie instytucji budżetowych działających w sferze pomocy społecznej, projekty społeczne organizacji pozarządowych, program adaptacji mieszkań na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz rozwój usług socjalnych dla dzieci.

2,09 mln euro przeznaczono na projekt „Rozwój Sieci Usług Społecznych Miasta Wilna”, który obejmuje budowę dwóch domów opieki grupowej.

70,9 mln euro przeznaczono na realizację programu zdrowotnego. Znaczna część środków jest przeznaczona na modernizację sprzętu medycznego w Wileńskim Szpitalu Klinicznym, rozwój infrastruktury Wileńskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, a także na działalność publicznych instytucji sportowych i rozwój infrastruktury sportowej. Planowane jest zainwestowanie pokaźnej kwoty w projekt hali lekkoatletycznej przy ul. Žirmūnų 1H.

Projekty kulturalne

W tym roku na sektor kultury Rada Miasta Wilna przeznaczyła 35,9 mln euro. Zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury, zwiększono finansowanie poprzez konkursy instytucji kultury.

2,4 mln euro przeznaczono na remont kapitalny Ratusza Wileńskiego, 2 mln euro na zagospodarowanie Pałacu Kierdziejów na Muzeum Miasta Wilna, 10,1 mln euro na projekt Narodowej Sali Koncertowej.