Zmiana zasad opłat za zieloną energię

Zgodnie z nowymi zasadami, właściciele instalacji o mocy do 100 kW zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat na rzecz społeczności lokalnych. Zmniejszono także zasięg wypłat dla mieszkańców — z dotychczasowych 5 km do 1,5 km od źródła energii.

„Ważne jest, aby rozwój energii odnawialnej był korzystny nie tylko dla państwa, ale także dla społeczności lokalnych. Zatwierdzone zmiany zapewniają jasny porządek podziału środków z opłat produkcyjnych między organizacje społeczne i samorządy” — powiedział Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki.

Zmienione przepisy przewidują, że minimalna opłata dla gospodarstw domowych wyniesie 10 euro. Kwoty poniżej 100 euro nie będą wypłacane, a środki do 1000 euro zostaną przekazane organizacjom społecznym.

Według ministra, nowy system przyniesie zauważalne zwiększenie środków finansowych już w 2026 roku. W 2024 r. zebrano 300 tys. euro, jednak prognozy na kolejne lata są znacznie wyższe.

Mer rejonu kretyngańskiego Antanas Kalnius poinformował, że gospodarstwa domowe w Dorbianach (lit. Darbėnai) będą otrzymywać około 1 mln euro rocznie z morskich farm wiatrowych, gdy zaczną one działać.

Dotychczas wypłaty były symboliczne — większość mieszkańców otrzymywała mniej niż jeden cent. Nowy system umożliwi wypłaty rzędu kilkudziesięciu euro na gospodarstwo domowe, zamiast pojedynczych wypłat dla każdego mieszkańca.

Mieszkańcy zostaną poinformowani, czy przysługują im środki z tytułu składek produkcyjnych, gdy kwota środków przypadająca na gospodarstwo domowe wyniesie co najmniej 10 euro.