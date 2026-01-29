Więcej
    Zmiana zasad opłat za zieloną energię

    We środę 28 stycznia rząd zatwierdził nowe przepisy dotyczące opłat za produkcję energii odnawialnej. Zmiany mają wzmocnić korzyści finansowe dla społeczności mieszkających w pobliżu elektrowni wiatrowych i słonecznych.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Elektrownie słoneczne na domach.
    Fot. APVA

    Zgodnie z nowymi zasadami, właściciele instalacji o mocy do 100 kW zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania opłat na rzecz społeczności lokalnych. Zmniejszono także zasięg wypłat dla mieszkańców — z dotychczasowych 5 km do 1,5 km od źródła energii.

    „Ważne jest, aby rozwój energii odnawialnej był korzystny nie tylko dla państwa, ale także dla społeczności lokalnych. Zatwierdzone zmiany zapewniają jasny porządek podziału środków z opłat produkcyjnych między organizacje społeczne i samorządy” — powiedział Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki.

    Zmienione przepisy przewidują, że minimalna opłata dla gospodarstw domowych wyniesie 10 euro. Kwoty poniżej 100 euro nie będą wypłacane, a środki do 1000 euro zostaną przekazane organizacjom społecznym.

    Według ministra, nowy system przyniesie zauważalne zwiększenie środków finansowych już w 2026 roku. W 2024 r. zebrano 300 tys. euro, jednak prognozy na kolejne lata są znacznie wyższe.

    Mer rejonu kretyngańskiego Antanas Kalnius poinformował, że gospodarstwa domowe w Dorbianach (lit. Darbėnai) będą otrzymywać około 1 mln euro rocznie z morskich farm wiatrowych, gdy zaczną one działać.

    Dotychczas wypłaty były symboliczne — większość mieszkańców otrzymywała mniej niż jeden cent. Nowy system umożliwi wypłaty rzędu kilkudziesięciu euro na gospodarstwo domowe, zamiast pojedynczych wypłat dla każdego mieszkańca.

    Mieszkańcy zostaną poinformowani, czy przysługują im środki z tytułu składek produkcyjnych, gdy kwota środków przypadająca na gospodarstwo domowe wyniesie co najmniej 10 euro.

    Dachy bloków — niewykorzystane źródło energii słonecznej na Litwie

