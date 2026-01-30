Niebezpieczeństwo ciche, a skutki mogą być fatalne

W okresie zimowym, zwłaszcza podczas intensywnych opadów śniegu, na dachach ciężarówek szybko gromadzą się śnieg i lód. Według danych firmy ubezpieczeniowej BTA, spadające bryły lodu regularnie powodują szkody materialne, a nawet zagrażają życiu kierowców i pasażerów samochodów osobowych.

„Kierowcy często widzą tylko to, co dzieje się przed nimi, ale lód zsuwający się z dachu ciężarówki stanowi nieoczekiwane i trudne do przewidzenia zagrożenie. Jest to szczególnie niebezpieczne na skrzyżowaniach, gdzie hamowanie jest bardziej gwałtowne. Podczas hamowania lub skręcania kawałek lodu spadający z dachu może rozbić przednią szybę samochodu osobowego, uszkodzić karoserię lub zmusić kierowcę do gwałtownego hamowania, powodując wypadek łańcuchowy (seryjny — przyp.red.)” — mówi Andrius Žiukelis, kierownik działu ekspertyz BTA.

Zagrożenie wzrasta szczególnie na skrzyżowaniach oraz na drogach szybkiego ruchu, gdzie gwałtowne manewry są częstsze. Lód może spaść z dachu ciężarówki na samochody jadące tuż za nią lub obok — również na pasach skrętu czy rondach.

„Kiedy z dachu ciężarówki nagle zsuwa się lód lub śnieg, kierowca nie ma czasu na przygotowanie się — reakcja jest instynktowna. Na skrzyżowaniu jest to niebezpieczne, ponieważ podczas hamowania lub przyspieszania lód może zsunąć się do przodu lub do tyłu i uszkodzić inne samochody, w tym również jadące obok ciężarówki. Na pasach skrętu lub rondach lód może zsunąć się na bok. Dlatego warto zachować większy odstęp i unikać jazdy obok ciężarówki, jeśli na skrzyżowaniu jest więcej niż jeden pas ruchu, zwłaszcza gdy widoczny jest oblodzony dach lub spadający śnieg” — podkreśla ekspert.

Odpowiedzialność leży po stronie przewoźników

Chociaż zimowe przygotowanie samochodów osobowych jest powszechnie zalecane, niemniej istotne jest właściwe utrzymanie ciężarówek. Regularne oczyszczanie dachów powinno być rutynową czynnością każdego kierowcy zawodowego.

„Oczyszczanie dachów ciężarówek przed wyruszeniem w trasę powinno być tak samo oczywistą praktyką, jak sprawdzanie świateł lub opon. Nieoczyszczony dach to nie tylko drobny szczegół techniczny, ale także bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego” — zaznacza Žiukelis.

Ekspert zwraca również uwagę na rolę firm transportowych. Zapewnienie kierowcom odpowiednich warunków do bezpiecznego odśnieżania pojazdów — takich jak wyposażone terminale czy narzędzia do usuwania śniegu — może znacznie zmniejszyć ryzyko wypadków.

Kierowcy muszą zwiększyć czujność

Zimą należy unikać jazdy bezpośrednio za ciężarówkami, zwłaszcza gdy widoczny jest nagromadzony na nich śnieg lub lód. Utrzymanie większego dystansu może zapobiec poważnym konsekwencjom.

„Dodatkowe kilka metrów odległości może mieć decydujące znaczenie, zwłaszcza na autostradzie, gdzie wszystko dzieje się w ciągu sekundy. Jeśli widzisz, że ciągnik siodłowy jest oblodzony, na dachu zgromadził się śnieg lub lód na kołach, nie warto jechać tuż za nim: zwiększ odległość, a jeśli warunki na to pozwalają — bezpiecznie go wyprzedź, nie wracając na pas zbyt blisko. W takich przypadkach największym błędem jest zachowanie „zwykłej” odległości — zimą jest ona po prostu zbyt mała” —radzi Andrius Žiukelis.