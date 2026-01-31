Więcej
    Odbędzie się pierwszy Krajowy Egzamin Energetyczny

    Z okazji Dnia Niepodległości Energetycznej Krajów Bałtyckich Litwa organizuje pierwszy w historii Krajowy Egzamin Energetyczny. Wydarzenie odbędzie się 9 lutego, w pierwszą rocznicę odłączenia się kraju od rosyjskiej sieci energetycznej BRELL.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Słup energetyczny.
    Fot. pixabay.com

    Egzamin organizowany jest przez grupę energetyczną „EPSO-G” we współpracy z Ministerstwem Energetyki. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o litewskim systemie energetycznym i zwiększenie społecznego zainteresowania strategicznymi projektami energetycznymi.

    „Od prawie roku Litwa wraz z Łotwą i Estonią synchronizowała swoje sieci elektroenergetyczne z systemem Europy kontynentalnej. Ten historyczny krok zakończył trwającą 65 lat zależność od wschodniego systemu energetycznego. Jesteśmy gospodarzami naszego systemu energetycznego i zachęcamy do świętowania tego osiągnięcia w nietradycyjny sposób, angażując społeczeństwo i wzmacniając wspólne zrozumienie niezależności energetycznej Litwy. Wierzę, że Krajowy Egzamin Energetyczny stanie się nową tradycją obchodów Dnia Niepodległości Energetycznej i zachęci społeczeństwo do jeszcze większego zainteresowania energetyką Litwy i jej przyszłością” — zachęca minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

    Egzamin odbędzie się online na platformie https://energetikosegzaminas.lrt.lt w godz. od 8:00 do 20:00. Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy: „Energetycy przyszłości” (dla młodzieży 16-20 lat), „Energetycznie piśmienni” (dla społeczeństwa) oraz „Profesjonaliści energetyczni” (dla pracowników sektora i studentów kierunków inżynieryjnych).

    Rejestracja trwa do końca dnia egzaminu. Na najlepszych czekają nagrody — tablety, smartwatche i słuchawki.

    Czytaj więcej: Historyczny moment, który mógł nastąpić wcześniej

    RedKomy

