Próbne matury 2026: nowe zasady i terminy egzaminów

Egzaminy próbne już od stycznia

Narodowa Agencja edukacji (NŠA) rozpoczyna organizację nieobowiązkowych egzaminów próbnych dla maturzystów. Pierwszy z nich, z języka litewskiego i literatury, NŠA szykuje jeszcze w tym tygodniu. W kolejnych miesiącach – lutym i marcu – uczniowie będą mogli przystąpić do próbnych egzaminów z matematyki oraz informatyki.

Egzaminy próbne nie są oceniane i nie mają wpływu na końcowy wynik. Służą przede wszystkim zapoznaniu się z formą zadań i ocenieniu własnego przygotowania.

Elastyczniejsze zasady i więcej czasu na decyzję

W roku szkolnym 2025–2026 maturzyści skorzystają z korzystniejszych warunków przystąpienia do egzaminów państwowych. Najważniejszą zmianą jest wydłużenie terminu na wybór egzaminów – uczniowie mogą podjąć decyzję do 15 lutego.

Dodatkowo uczniowie klas III i IV gimnazjum zyskają możliwość samodzielnego sprawdzenia, czy szkoła prawidłowo zarejestrowała ich na wybrane egzaminy. Informacje na ten temat będą dostępne w systemie elektronicznym, do którego kod dostępu przekażą szkoły.

Wprowadzono również zmiany dotyczące części ustnej egzaminów. Uczniowie klas III po raz pierwszy będą zdawać ustną część egzaminu z języka litewskiego i literatury, a klasy IV – ustną część z języka obcego II jeszcze przed wakacjami. Po Świętach Wielkanocnych maturzyści będą mogli rozpocząć nieprzerwany odpoczynek.

Nowością jest także możliwość ponownego przystąpienia nie tylko do niezaliczonego egzaminu z języka litewskiego i literatury, ale również do drugiej części egzaminu z matematyki VBE. Uczniowie będą mogli wybrać egzamin z tego samego kursu, który już zdawali, lub z kursu B – jeśli pierwotnie przystępowali do egzaminu z kursu A.

Wniosek o ponowne przystąpienie do drugiej części egzaminu należy złożyć dyrektorowi szkoły w ciągu dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników VBE.

Stały próg zdawalności i nowe zasady odroczenia

Aby zdać egzamin VBE, należy uzyskać co najmniej 25 punktów – zasada ta dotyczy wszystkich przedmiotów. Utrzymany został również wymóg uzyskania zadowalających ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenia co najmniej dwóch państwowych egzaminów maturalnych – z języka litewskiego i literatury (kurs A lub B) oraz jednego wybranego egzaminu.

Zmieniono natomiast zasady odroczenia egzaminu. Od teraz możliwe jest przełożenie egzaminu VBE na sesję poprawkową nie tylko z powodu choroby lub śmierci bliskiej osoby, ale również z przyczyn obiektywnych – na przykład w przypadku obowiązku przystąpienia do egzaminu wstępnego na zagranicznej uczelni wyższej, który koliduje z główną sesją egzaminacyjną.

Wymóg trzech egzaminów państwowych

Osoby planujące podjęcie studiów wyższych muszą zdać trzy państwowe (rozszerzone) egzaminy maturalne: z języka litewskiego i literatury, z matematyki oraz z jednego wybranego przedmiotu. Wyjątek stanowią studia artystyczne, gdzie egzamin z matematyki nie jest wymagany.

„Egzaminy maturalne nie powinny powodować tak dużego stresu. Mamy nadzieję, że wprowadzone w tym roku szkolnym zmiany w procedurze egzaminacyjnej zapewnią uczniom, ich rodzicom i nauczycielom więcej spokoju i jasności oraz znormalizują procedury egzaminacyjne. Poprzednie zmiany w treściach nauczania ogólnego i egzaminach zostały wprowadzone zbyt szybko, bez pełnego przygotowania, dlatego staramy się zapewnić bardziej sprawiedliwe warunki tym, którzy uczyli się w okresie przejściowym programów nauczania” – powiedział Jonas Petkevičius, wiceminister oświaty, nauki i sportu.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze przygotowanej przez ŠMSM.