Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    Próbne matury 2026: nowe zasady i terminy egzaminów

    Nieobowiązkowe egzaminy próbne pozwolą maturzystom ocenić swoje przygotowanie przed sesją główną. Jest nowy harmonogram i zmienione zasady. NŠA informuje o udogodnieniach.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Egzaminy próbne dla maturzystów już od stycznia | Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

    Czytaj również...

    Egzaminy próbne już od stycznia

    Narodowa Agencja edukacji (NŠA) rozpoczyna organizację nieobowiązkowych egzaminów próbnych dla maturzystów. Pierwszy z nich, z języka litewskiego i literatury, NŠA szykuje jeszcze w tym tygodniu. W kolejnych miesiącach – lutym i marcu – uczniowie będą mogli przystąpić do próbnych egzaminów z matematyki oraz informatyki.

    Egzaminy próbne nie są oceniane i nie mają wpływu na końcowy wynik. Służą przede wszystkim zapoznaniu się z formą zadań i ocenieniu własnego przygotowania.

    Egzamin z języka litewskiego – również dla uczniów klasy czwartej. „To nonsens!”

    Elastyczniejsze zasady i więcej czasu na decyzję

    W roku szkolnym 2025–2026 maturzyści skorzystają z korzystniejszych warunków przystąpienia do egzaminów państwowych. Najważniejszą zmianą jest wydłużenie terminu na wybór egzaminów – uczniowie mogą podjąć decyzję do 15 lutego.

    Dodatkowo uczniowie klas III i IV gimnazjum zyskają możliwość samodzielnego sprawdzenia, czy szkoła prawidłowo zarejestrowała ich na wybrane egzaminy. Informacje na ten temat będą dostępne w systemie elektronicznym, do którego kod dostępu przekażą szkoły.

    Wprowadzono również zmiany dotyczące części ustnej egzaminów. Uczniowie klas III po raz pierwszy będą zdawać ustną część egzaminu z języka litewskiego i literatury, a klasy IV – ustną część z języka obcego II jeszcze przed wakacjami. Po Świętach Wielkanocnych maturzyści będą mogli rozpocząć nieprzerwany odpoczynek.

    Nowością jest także możliwość ponownego przystąpienia nie tylko do niezaliczonego egzaminu z języka litewskiego i literatury, ale również do drugiej części egzaminu z matematyki VBE. Uczniowie będą mogli wybrać egzamin z tego samego kursu, który już zdawali, lub z kursu B – jeśli pierwotnie przystępowali do egzaminu z kursu A.

    Wniosek o ponowne przystąpienie do drugiej części egzaminu należy złożyć dyrektorowi szkoły w ciągu dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników VBE.

    Stały próg zdawalności i nowe zasady odroczenia

    Aby zdać egzamin VBE, należy uzyskać co najmniej 25 punktów – zasada ta dotyczy wszystkich przedmiotów. Utrzymany został również wymóg uzyskania zadowalających ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenia co najmniej dwóch państwowych egzaminów maturalnych – z języka litewskiego i literatury (kurs A lub B) oraz jednego wybranego egzaminu.

    Zmieniono natomiast zasady odroczenia egzaminu. Od teraz możliwe jest przełożenie egzaminu VBE na sesję poprawkową nie tylko z powodu choroby lub śmierci bliskiej osoby, ale również z przyczyn obiektywnych – na przykład w przypadku obowiązku przystąpienia do egzaminu wstępnego na zagranicznej uczelni wyższej, który koliduje z główną sesją egzaminacyjną.

    Wymóg trzech egzaminów państwowych

    Osoby planujące podjęcie studiów wyższych muszą zdać trzy państwowe (rozszerzone) egzaminy maturalne: z języka litewskiego i literatury, z matematyki oraz z jednego wybranego przedmiotu. Wyjątek stanowią studia artystyczne, gdzie egzamin z matematyki nie jest wymagany.

    „Egzaminy maturalne nie powinny powodować tak dużego stresu. Mamy nadzieję, że wprowadzone w tym roku szkolnym zmiany w procedurze egzaminacyjnej zapewnią uczniom, ich rodzicom i nauczycielom więcej spokoju i jasności oraz znormalizują procedury egzaminacyjne. Poprzednie zmiany w treściach nauczania ogólnego i egzaminach zostały wprowadzone zbyt szybko, bez pełnego przygotowania, dlatego staramy się zapewnić bardziej sprawiedliwe warunki tym, którzy uczyli się w okresie przejściowym programów nauczania” – powiedział Jonas Petkevičius, wiceminister oświaty, nauki i sportu.

    Więcej informacji można znaleźć w broszurze przygotowanej przez ŠMSM.

    Afisze

    ŹródłaŠMSM

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Odbędzie się pierwszy Krajowy Egzamin Energetyczny

    Egzamin organizowany jest przez grupę energetyczną „EPSO-G” we współpracy z Ministerstwem Energetyki. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o litewskim systemie energetycznym i zwiększenie społecznego zainteresowania strategicznymi projektami energetycznymi.„Od prawie...
    Społeczeństwo

    Ciche niebezpieczeństwo litewskich dróg. Odradzają jazdę za ciężarówkami z lodem na dachu

    Zimą litewskie drogi kryją nieoczywiste zagrożenie, które może pojawić się nagle i z fatalnym skutkiem. Spadające z ciężarówek bryły lodu mogą doprowadzić do drastycznych skutków.
    Społeczeństwo

    Z asystenta osobistego w 2025 r. skorzystało ponad 1,7 tys. osób. Rozwiązanie raczej się utrzyma

    Rosnące zainteresowanie w całym krajuW 2025 roku z pomocy osobistego asystenta skorzystało dokładnie 1781 osób niepełnosprawnych. Usługi te były świadczone we wszystkich samorządach, w których zgłoszono zapotrzebowanie, co pokazuje,...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.