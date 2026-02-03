Więcej
    Rusza krajowa akcja „Stop niszczeniu dróg”

    Podczas „Forum Drogowego” w Wilnie minister łączności Juras Taminskas ogłosił start ogólnokrajowej akcji „STOP niszczeniu dróg” (lit. „STOP kelių gadinimui”). Jej celem jest ograniczenie szkód powodowanych przez przeciążone pojazdy ciężarowe na drogach państwowych.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Remont drogi na Lipówce w Wilnie
    Remont drogi na Lipówce w Wilnie | Fot. Janina Jarosz

    „Stan dróg zależy nie tylko od tego, ile w nie inwestujemy, ale także od tego, jak z nich korzystamy. Największe szkody na drogach powoduje nadmierna masa pojazdów ciężarowych: jedna przeładowana ciężarówka może wyrządzić tyle samo szkód, co setki, a nawet tysiące samochodów osobowych. Dlatego uruchamiamy program »Stop niszczeniu dróg«, który zapewni ściślejszą kontrolę i obejmie nie tylko szerszą sieć punktów ważenia, ale także częstsze kontrole, które będą odbywać się przez całą dobę. W ten sposób chcemy zachęcić przewoźników do odpowiedzialnego zachowania i chronić infrastrukturę drogową” — powiedział Juras Taminskas.

    Według danych Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu (LTSA), rocznie dochodzi do około 40 tys. przypadków przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów. Szacuje się, że nieprzeładowane pojazdy generują szkody na poziomie 8 centów za każdy przejechany kilometr. W przypadku przeładowanych ciężarówek koszty te są wielokrotnie wyższe.

    Jednym z kluczowych elementów programu jest budowa nowych punktów ważenia pojazdów. W ciągu trzech lat na głównych drogach Litwy ma powstać 18 nowoczesnych wag. Trwa analiza lokalizacji, zaplecza technicznego i podstaw prawnych.

    Rozszerzona zostanie także liczba kontroli drogowych, które — w odróżnieniu od obecnych praktyk — będą prowadzone całodobowo. W 2026 roku LTSA ma otrzymać dodatkowe 2 mln euro z programu utrzymania i rozwoju dróg (KPPP) na prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia administracyjne.

    Muzeum Drogownictwa w Jewiach — jedyne takie miejsce na Litwie

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Ministerstwa Łączności

