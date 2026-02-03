Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Wspomnienie w drugą rocznicę śmierci śp. Stanisława Pieszki

    31 stycznia minęła druga rocznica śmierci śp. Stanisława Pieszki — człowieka głębokiej wiary, odpowiedzialności i patriotyzmu, którego życie na trwałe wpisało się w historię polskiej społeczności na Litwie.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Śp. Stanisław Pieszko.
    Śp. Stanisław Pieszko | Fot. arch. pryw.

    Czytaj również...

    Był wierny swoim zasadom, oddany rodzinie i wspólnocie, a jego zaangażowanie wyrażało się w konkretnych czynach, które przez dziesięciolecia umacniały polskość na Wileńszczyźnie.

    Czytaj więcej: In memoriam śp. Stanisław Pieszko. „Powtarzał, byśmy mieli dobre wzorce do naśladowania”

    Działalność obejmowała liczne inicjatywy

    Śp. Stanisław Pieszko był wybitnym działaczem społecznym, posłem na Sejm Restytucyjny Republiki Litewskiej oraz wieloletnim wiceprezesem Związku Polaków na Litwie. Przez wiele lat kierował Fundacją Wspierającą Oświatę Polską na Litwie „Samostanowienie”, nadając jej jasny kierunek i misję troski o edukację, kulturę i duchowe dziedzictwo Polaków. Wspierał szkoły, nauczycieli, inicjatywy młodzieżowe i projekty, które budowały przyszłość polskiej społeczności.

    Jego działalność obejmowała liczne przedsięwzięcia społeczne, edukacyjne i akademickie. Wniósł znaczący wkład w rozwój środowiska akademickiego na Litwie, wspierając inicjatywy, które umacniały polskie życie intelektualne i przygotowywały nowe pokolenia nauczycieli oraz katechetów. Działał z myślą o tym, by polska szkoła i polska kultura miały trwałe fundamenty.

    Uroczystości ponarskie i troska o Kościół

    Równie ważna była jego troska o Kościół katolicki na Wileńszczyźnie. Wspierał budowę i renowację świątyń, odnawiał zabytki sakralne i pomagał parafiom, dla których wiara była fundamentem tożsamości. Jego praca — często cicha i pokorna — pozostawiła trwały ślad w wielu wspólnotach.

    To on zapoczątkował obchody uroczystości ponarskich, nadając im rangę wydarzenia, które łączy pamięć, modlitwę i odpowiedzialność za prawdę historyczną. Nawet w najtrudniejszych okolicznościach dbał o to, by pamięć o ofiarach Ponar nie została przerwana — bo dla niego była ona obowiązkiem, a nie gestem.

    Uznanie wieloletniej pracy i pamięć, która nie słabnie

    Za swoje zasługi został uhonorowany przez trzech Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej: Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP (2012), Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP (2022). Odznaczenia te są wyrazem uznania dla jego wieloletniej pracy, poświęcenia i troski o sprawy Polaków na Litwie.

    Dziś pamięć o nim nie słabnie. Kolejna rocznica staje się nie tylko wspomnieniem, lecz także wyrazem wdzięczności za jego życie, służbę i poświęcenie, z jakimi troszczył się o dobro wspólnoty. To, co pozostawił — jego dzieła, postawa i wierność wartościom — nadal kształtuje naszą pamięć i zobowiązuje do kontynuowania tego, czemu oddał swoje serce.

    Wspomnienie o śp. Stanisławie Pieszce

    Iwona Geben,
    Prezes Fundacji Wspierającej Oświatę Polską na Litwie „Samostanowienie”

    Afisze

    Więcej od autora

    Newsy

    W Ambasadzie Litwy w Warszawie — prezentacja książek

    Uwaga, chętni udziału mają potwierdzić swoją obecność.https://kurierwilenski.lt/2025/09/09/byly-sobie-fabianiszki-w-przekladzie-na-jezyk-litewski/Romuald Mieczkowski
    Społeczeństwo

    Prawnik radzi: Umowa przedwstępna — gdy „formalność” kosztuje zbyt wiele

    Rola ogranicza się do przygotowania przyszłej umowyZ punktu widzenia prawa, umowa przedwstępna, według art. 6.165 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej Umowa preliminarna jest klasyczną umową stosunków przedumownych. Nie przenosi własności,...
    Społeczeństwo

    Smaki Wileńszczyzny w łyżce i na talerzu

    Przepisy na doskonale wszystkim znane lub rzadsze dania, będące swoistym odbiciem dziedzictwa kulinarnego Polaków z Wileńszczyzny, zilustrowane zostały profesjonalnymi zdjęciami, z kolei teksty do tej publikacji przygotowała litewska dziennikarka,...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.