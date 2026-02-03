Więcej
    Zapusty w Mejszagole, Koncert Zimowy i uroczyste obchody 16 Lutego w Niemenczynie

    Autor: Inf. ASRW
    Afisz: „Zapusty w Mejszagole”.
    Graf. organizatorzy

    Zapusty w Mejszagole

    7 lutego od godz. 13:30 rejon wileński zaprasza wszystkich na radosne, głośne i pełne atrakcji Zapusty w parku Dworu Houwaltów w Mejszagole. Uroczystość rozpocznie się kolorowym pochodem przebierańców, który wyruszy spod Gimnazjum Wielkiego Księcia Olgierda w Mejszagole w stronę Dworu Houwaltów.

    W programie: zespoły artystyczne z centrów kultury w Niemenczynie i Rudominie, uczniowie placówek oświatowych w Mejszagole, kapela „Sutaras”, Radži, kiermasz smakołyków i rękodzieła, rodzinne zawody sportowe oraz spektakularny pokaz ognia i palenie Marzanny.

    Koncert Zimowy w Niemenczynie

    15 lutego o godz. 18:00 Scena Leśna w Niemenczynie ponownie zamieni się w najbardziej roztańczone miejsce w rejonie. Odbędzie się tu Koncert Zimowy – wieczór pełen energii, nowoczesnych brzmień i świetnej zabawy w zimowej scenerii. O dawkę najlepszych muzycznych wrażeń zadbają DJ Edgaras, Adrina oraz Beissoul & Einius.

    Uroczyste obchody 16 Lutego w Niemenczynie

    16 lutego Niemenczyn zaprasza na wspólne celebrowanie Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego. Głównym punktem programu będzie tradycyjny, uroczysty przemarsz ulicami miasta Niemenczyn z imponującą, wielometrową flagą narodową. Pochód wyruszy o godz. 12:00 sprzed gmachu Centrum Kultury w Niemenczynie (ul. Švenčionių 12).

    Kulminacją świątecznego popołudnia będzie muzyczna uczta w sali Centrum Kultury. O godz. 13:00 na scenie wystąpią gwiazdy litewskiej estrady – Violeta i Vilius Tarasovai. Ich charyzmatyczny duet zapewni niezapomnianą oprawę tego radosnego święta.

    Rejon wileński zaprasza do świętowania przedednia 16 lutego: będzie hucznie

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

