    Serwisy Polskiego Radia 24 w Radiu „Znad Wilii”

    Od dziś Radio „Znad Wilii” transmituje serwisy przygotowywane przez redakcję Polskie Radio 24. Od lat wileńska rozgłośnia emituje również programy przygotowane przez redakcję Polskiego Radia dla Zagranicy.

    Autor: KW
    Wywiad Polskiego Radia 24.
    Radio „Znad Wilii” od lat współpracuje z Polskim Radiem | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Nowy układ ramówki zakłada, że przez cały dzień słuchacze będą otrzymywać aktualne wiadomości zarówno z Litwy, jak i ze świata. O pełnych godzinach serwisy informacyjne przygotowują dziennikarze Radia „Znad Wilii”. Pół godziny później emitowane są wiadomości Polskiego Radia 24.

    To połączenie lokalnej perspektywy z doświadczeniem ogólnopolskiej redakcji informacyjnej ma zapewnić odbiorcom możliwie szeroki i sprawdzony obraz wydarzeń. W praktyce oznacza to szybki dostęp do informacji dotyczących spraw ważnych dla mieszkańców Litwy, a jednocześnie do zweryfikowanych doniesień międzynarodowych i analiz przygotowywanych w Warszawie.

    Jest to uzupełnienie oferty Radia „Znad Wilii”, dzięki czemu stacja przez cały dzień mówi o tym, co dzieje się na Litwie i na świecie, a najważniejsze informacje są dostępne nie tylko na antenie, lecz także na portalu internetowym rozgłośni.

    Wieloletnia współpraca Radia „Znad Wilii” z Polskim Radiem ma szczególne znaczenie w kontekście nasilających się działań dezinformacyjnych wymierzonych w państwa regionu. Eksperci od lat wskazują, że jednym z głównych narzędzi walki z propagandą jest szybkie dostarczanie sprawdzonych wiadomości w językach używanych przez lokalne społeczności. W przypadku Wileńszczyzny dotyczy to zwłaszcza odbiorców polskojęzycznych.

    Radio „Znad Wilii” od wielu lat współpracuje także z redakcją Polskiego Radia dla Zagranicy, która przygotowuje programy informacyjne i publicystyczne kierowane do odbiorców poza granicami Polski. Ta wieloletnia relacja redakcyjna wpisuje się w misję dostarczania sprawdzonych informacji Polakom mieszkającym za granicą.

    W tym roku Polskie Radio dla Zagranicy obchodzi 90. rocznicę powstania, co dodatkowo podkreśla ciągłość i doświadczenie tej redakcji w informowaniu odbiorców międzynarodowych.

