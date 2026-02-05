Serwisy Polskiego Radia 24 w Radiu „Znad Wilii”

Nowy układ ramówki zakłada, że przez cały dzień słuchacze będą otrzymywać aktualne wiadomości zarówno z Litwy, jak i ze świata. O pełnych godzinach serwisy informacyjne przygotowują dziennikarze Radia „Znad Wilii”. Pół godziny później emitowane są wiadomości Polskiego Radia 24.

To połączenie lokalnej perspektywy z doświadczeniem ogólnopolskiej redakcji informacyjnej ma zapewnić odbiorcom możliwie szeroki i sprawdzony obraz wydarzeń. W praktyce oznacza to szybki dostęp do informacji dotyczących spraw ważnych dla mieszkańców Litwy, a jednocześnie do zweryfikowanych doniesień międzynarodowych i analiz przygotowywanych w Warszawie.

Jest to uzupełnienie oferty Radia „Znad Wilii”, dzięki czemu stacja przez cały dzień mówi o tym, co dzieje się na Litwie i na świecie, a najważniejsze informacje są dostępne nie tylko na antenie, lecz także na portalu internetowym rozgłośni.

Wieloletnia współpraca Radia „Znad Wilii” z Polskim Radiem ma szczególne znaczenie w kontekście nasilających się działań dezinformacyjnych wymierzonych w państwa regionu. Eksperci od lat wskazują, że jednym z głównych narzędzi walki z propagandą jest szybkie dostarczanie sprawdzonych wiadomości w językach używanych przez lokalne społeczności. W przypadku Wileńszczyzny dotyczy to zwłaszcza odbiorców polskojęzycznych.

Radio „Znad Wilii” od wielu lat współpracuje także z redakcją Polskiego Radia dla Zagranicy, która przygotowuje programy informacyjne i publicystyczne kierowane do odbiorców poza granicami Polski. Ta wieloletnia relacja redakcyjna wpisuje się w misję dostarczania sprawdzonych informacji Polakom mieszkającym za granicą.

W tym roku Polskie Radio dla Zagranicy obchodzi 90. rocznicę powstania, co dodatkowo podkreśla ciągłość i doświadczenie tej redakcji w informowaniu odbiorców międzynarodowych.

zw.lt