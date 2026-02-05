Walentynki w Centrum Kultury w Rudominie

Czekają na Was zabawy, muzyka, gry, wspólne spędzanie czasu oraz przytulna, świąteczna atmosfera!
Centrum Kultury w Rudominie zaprasza młodzież na wesołą, pełną energii i pozytywnych emocji imprezę z okazji Walentynek, która odbędzie się 13 lutego o godz. 12:00 w Centrum Kultury w Rudominie (ul. Vilniaus 2, Rudomino).
Czekają na Was zabawy, muzyka, gry, wspólne spędzanie czasu oraz przytulna, świąteczna atmosfera!
Zapraszamy wszystkich – będzie wesoło!
Centrum Kultury w Rudominie
