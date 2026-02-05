Więcej
    Walentynki w Centrum Kultury w Rudominie

    Centrum Kultury w Rudominie zaprasza młodzież na wesołą, pełną energii i pozytywnych emocji imprezę z okazji Walentynek, która odbędzie się 13 lutego o godz. 12:00 w Centrum Kultury w Rudominie (ul. Vilniaus 2, Rudomino).

    Autor: KW
    Afisz: „Walentynki w Centrum Kultury w Rudominie”.

    Czekają na Was zabawy, muzyka, gry, wspólne spędzanie czasu oraz przytulna, świąteczna atmosfera!

    Zapraszamy wszystkich – będzie wesoło!

    Centrum Kultury w Rudominie

