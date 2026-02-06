Więcej
    Otwarto nowy oddział Regitry w Wilnie

    W poniedziałek 2 lutego w Wilnie otwarto nowy oddział obsługi klienta państwowej spółki Regitra przy ul. Mėnulio 11. Ma on usprawnić zarządzanie ruchem klientów i skrócić czas oczekiwania na usługi. W uroczystości otwarcia uczestniczył minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Władysław Kondratowicz.
    Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Nowy punkt oferuje zarówno egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy kategorii B, jak i ich wydawanie. Sala egzaminacyjna mieści 15 osób, a na miejscu pracować będzie około 15 egzaminatorów.

    Jest to już trzecie centrum obsługi klientów w stolicy. Do tej pory w Wilnie działały dwa oddziały, znajdujące się przy ul. Lentvario 7 i Senasis Ukmergės kelias 4. Przy ulicy Lentvario nadal będą świadczone wszystkie usługi, a przy Senasis Ukmergės plente tylko rejestracja pojazdów.

    „Regitra jest jednym z tych przedsiębiorstw sektora publicznego, które konsekwentnie podnoszą poprzeczkę jakości usług. Ten nowy oddział w Wilnie jest dobrym przykładem inwestowania w wygodę ludzi, lepszą obsługę klientów i bardziej nowoczesne usługi publiczne” — powiedział szef MSW Władysław Kondratowicz.

    Spółka posiada obecnie 38 oddziałów na Litwie i zatrudnia 615 pracowników, z czego 119 w stolicy.

    „Nasz cel jest bardzo prosty — aby ludzie mogli jak najszybciej i najłatwiej uzyskać usługi Regitry, więc właśnie w tym kierunku zmierzamy. Nowy oddział pozwoli nam realnie poprawić jakość obsługi klientów w stolicy” — mówi tymczasowy dyrektor generalny Regitry Rytis Polikauskas.

    Choć część usług, jak egzaminy, nadal wymaga fizycznej obecności, Regitra zachęca do korzystania z opcji online. Obecnie przez internet można zgłosić zmianę właściciela, zarejestrować pojazd, zamówić tablice rejestracyjne, odnowić prawo jazdy lub dowód rejestracyjny itp.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. inf. MSW

