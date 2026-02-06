Więcej
    Techniczna pomoc drogowa na Litwie przeciążona po rekordowych mrozach

    Niecodzienne mrozy, jakie nawiedziły Litwę w ostatnich dniach, unieruchomiły setki samochodów i spowodowały lawinę zgłoszeń pomocy technicznej do ubezpieczycieli.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Dymiące samochody.
    Kierowcy w całym kraju mierzą się z porannymi problemami przy uruchamianiu pojazdów po rekordowych mrozach | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Fala zgłoszeń po nocach z rekordowym mrozem

    Litwa doświadcza najniższych temperatur od prawie 30 lat. Silne mrozy ujawniły niedoskonałości techniczne w wielu pojazdach. Najczęstszym powodem wezwań pomocy drogowej były rozładowane akumulatory, które odmówiły posłuszeństwa przy pierwszej próbie uruchomienia silnika.

    „Dzisiejszy (2 lutego – przyp. red.) poranek pokazał, jak gwałtowny spadek temperatury może zniweczyć codzienne plany kierowców. Najczęstszą przyczyną nieuruchomienia samochodu dziś rano było rozładowanie akumulatora. Akumulatory samochodowe należy wymieniać okresowo, ale w ostatnich latach, kiedy na Litwie nie było większych mrozów, część kierowców odkładała tę konieczność na później. Gwałtowne ochłodzenie pokazało, że starsze lub zużyte akumulatory stają się jedną z głównych przyczyn, z powodu których samochody nie uruchamiają się” — powiedział Artūras Juodeikis, kierownik działu szkód w spółce ubezpieczeniowej Lietuvos draudimas.

    Według eksperta największe natężenie zgłoszeń odnotowano w Wilnie i Kownie.

    „Ze względu na znacznie zwiększone zapotrzebowanie czas przybycia naszej pomocy technicznej na miejsce może być dłuższy. A ze względu na dużą liczbę połączeń może być konieczne dłuższe oczekiwanie na odpowiedź operatorów. W każdym razie staramy się jak najszybciej pomóc wszystkim oczekującym” — dodał kierownik.

    Warsztat samochodowy a ochrona środowiska

    Ubezpieczenie może zapewnić pomoc zimą

    Specjaliści przypominają, że nie tylko polisa autocasco gwarantuje dostęp do technicznej pomocy drogowej. W wielu przypadkach pomoc można uzyskać także przy odpowiednio rozszerzonym obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

    „Na rynku ubezpieczeń coraz częściej oferowana jest możliwość dobrowolnego wykupienia dodatkowej ochrony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zasada ich działania jest podobna do ubezpieczenia autocasco, ale kierowca może dodatkowo wykupić tylko jedną konkretną lub kilka aktualnych dla niego form ochrony, na przykład pomoc techniczną. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla osób, które nie chcą wykupić ubezpieczenia autocasco, ale chcą czuć się bezpieczniej w codziennych sytuacjach, zwłaszcza zimą” — zaznaczył ekspert.

    Praktyczne porady

    Aby uniknąć problemów z uruchomieniem pojazdu, kierowcy powinni zadbać o odpowiednie przygotowanie samochodu na okres silnych mrozów. Ekspert ds. ubezpieczeń radzi, jak zmniejszyć ryzyko awarii i ułatwić codzienne użytkowanie pojazdu.

    W okresie niskich temperatur warto parkować auto w garażu lub zamkniętym pomieszczeniu, by chronić akumulator przed nadmiernym obciążeniem. Zaleca się również posiadanie urządzenia do rozruchu akumulatora (tzw. booster) i utrzymywanie go w stanie naładowanym — takie urządzenie może pomóc w uruchomieniu samochodu bez pomocy innych kierowców lub służb technicznych. Po nocnym postoju dobrze jest odczekać kilka minut po uruchomieniu silnika, by olej równomiernie się rozprowadził.

    Zimą lepiej nie dopuszczać do zbyt niskiego poziomu paliwa — kondensat w zbiorniku może zamarzać i blokować dopływ paliwa. Nie należy też ignorować pierwszych oznak usterek — trudności z uruchomieniem, migające kontrolki czy nietypowe dźwięki mogą sygnalizować poważniejsze problemy.

    Mieszkańcy Litwy bardziej dbają o swe samochody niż o własne zdrowie?

    ŹródłaOpr. J. B. na podst. inf. Lietuvos draudimas

