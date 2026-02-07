Litwa zwiększa wsparcie dla szkół litewskich za granicą

Wyższe finansowanie i szerszy zasięg

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Litwy przeznaczy w 2026 roku niemal 2 mln euro na wsparcie szkół litewskich za granicą. Z pomocy skorzysta 132 placówki edukacyjne, do których uczęszcza ponad 7,2 tys. dzieci. Podstawowe finansowanie wzrosło do 15 euro miesięcznie na ucznia, w porównaniu do 12,5 euro w roku ubiegłym. W zależności od intensywności realizacji programu edukacji litewskiej, szkoły mogą otrzymać nawet 30 euro na ucznia miesięcznie.

„Wspieramy i wzmacniamy szkoły lituanistyczne, ponieważ ich wkład w zachowanie litewskiej tożsamości za granicą, nauczanie języka litewskiego dzieci naszych rodaków mieszkających w innych krajach, zapoznawanie ich z historią naszego kraju, zwyczajami naszych przodków, współczesną kulturą Litwy, nawiązywaniu i wzmacnianiu więzi z Litwą, jest nieoceniony” – powiedziała Raminta Popovienė, minister oświaty, nauki i sportu.

Środki z budżetu państwa trafią do szkół nie tylko w krajach o dużej diasporze litewskiej, takich jak USA, Wielka Brytania czy Norwegia, ale również do placówek w Omanie, Argentynie, Azerbejdżanie, Chile, Urugwaju, Singapurze i innych państwach.

Wsparcie uzależnione od zgodności z programem

Nieformalne szkoły litewskie działające za granicą mogą otrzymywać środki z budżetu państwa od 2023 roku. Pomoc przysługuje placówkom, które realizują zatwierdzone programy nauczania języka litewskiego i są zarejestrowane w rejestrze instytucji edukacyjnych Litwy. Obecnie obowiązują trzy programy – jeden zintegrowany, opracowany przez ministerstwo oraz dwa przeznaczone dla uczniów klas 1–4 w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie finansowania następuje po podpisaniu umowy o realizacji programów edukacyjnych i dotyczy danego roku kalendarzowego.

W 2025 roku wsparcie finansowe z Litwy trafiło do 124 litewskich szkół, w których uczyło się ponad siedem tysięcy uczniów. Z kolei w 2024 roku dofinansowanie otrzymało 90 nieformalnych ośrodków edukacyjnych prowadzących naukę języka litewskiego.