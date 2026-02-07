Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    Litwa zwiększa wsparcie dla szkół litewskich za granicą

    Litwa inwestuje rekordowe środki w szkolnictwo litewskie za granicą. Wsparcie trafi do placówek od USA po Singapur, a uczniowie mogą liczyć na wyższe dofinansowanie – pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    „Wspieramy i wzmacniamy szkoły lituanistyczne, ponieważ ich wkład w zachowanie litewskiej tożsamości za granicą jest nieoceniony” – Raminta Popovienė, minister oświaty, nauki i sportu | Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Czytaj również...

    Wyższe finansowanie i szerszy zasięg

    Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Litwy przeznaczy w 2026 roku niemal 2 mln euro na wsparcie szkół litewskich za granicą. Z pomocy skorzysta 132 placówki edukacyjne, do których uczęszcza ponad 7,2 tys. dzieci. Podstawowe finansowanie wzrosło do 15 euro miesięcznie na ucznia, w porównaniu do 12,5 euro w roku ubiegłym. W zależności od intensywności realizacji programu edukacji litewskiej, szkoły mogą otrzymać nawet 30 euro na ucznia miesięcznie.

    „Wspieramy i wzmacniamy szkoły lituanistyczne, ponieważ ich wkład w zachowanie litewskiej tożsamości za granicą, nauczanie języka litewskiego dzieci naszych rodaków mieszkających w innych krajach, zapoznawanie ich z historią naszego kraju, zwyczajami naszych przodków, współczesną kulturą Litwy, nawiązywaniu i wzmacnianiu więzi z Litwą, jest nieoceniony” – powiedziała Raminta Popovienė, minister oświaty, nauki i sportu.

    Środki z budżetu państwa trafią do szkół nie tylko w krajach o dużej diasporze litewskiej, takich jak USA, Wielka Brytania czy Norwegia, ale również do placówek w Omanie, Argentynie, Azerbejdżanie, Chile, Urugwaju, Singapurze i innych państwach.

    Wsparcie uzależnione od zgodności z programem

    Nieformalne szkoły litewskie działające za granicą mogą otrzymywać środki z budżetu państwa od 2023 roku. Pomoc przysługuje placówkom, które realizują zatwierdzone programy nauczania języka litewskiego i są zarejestrowane w rejestrze instytucji edukacyjnych Litwy. Obecnie obowiązują trzy programy – jeden zintegrowany, opracowany przez ministerstwo oraz dwa przeznaczone dla uczniów klas 1–4 w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie finansowania następuje po podpisaniu umowy o realizacji programów edukacyjnych i dotyczy danego roku kalendarzowego.

    W 2025 roku wsparcie finansowe z Litwy trafiło do 124 litewskich szkół, w których uczyło się ponad siedem tysięcy uczniów. Z kolei w 2024 roku dofinansowanie otrzymało 90 nieformalnych ośrodków edukacyjnych prowadzących naukę języka litewskiego.

    Afisze

    ŹródłaMinisterstwo Oświaty, Nauki i Sportu

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Techniczna pomoc drogowa na Litwie przeciążona po rekordowych mrozach

    Niecodzienne mrozy, jakie nawiedziły Litwę w ostatnich dniach, unieruchomiły setki samochodów i spowodowały lawinę zgłoszeń pomocy technicznej do ubezpieczycieli.
    Gospodarka

    Styczniowy wzrost inflacji na Litwie napędzany zniesieniem ulg podatkowych

    Styczniowa inflacja na Litwie ponownie przyspieszyła. Ekonomiści wskazują na konkretne decyzje rządu i warunki pogodowe, które mogą jeszcze mocniej uderzyć w domowe budżety w kolejnych miesiącach.
    Społeczeństwo

    Otwarto nowy oddział Regitry w Wilnie

    W poniedziałek 2 lutego w Wilnie otwarto nowy oddział obsługi klienta państwowej spółki Regitra przy ul. Mėnulio 11. Ma on usprawnić zarządzanie ruchem klientów i skrócić czas oczekiwania na usługi. W uroczystości otwarcia uczestniczył minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.