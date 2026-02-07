Więcej
    Park przy pałacu Balińskich w Jaszunach będzie odnowiony

    Dziesięć lat po otwarciu odrodzonego dworu w Jaszunach nad Mereczanką w rejonie solecznickim, zapowiedziano kolejną nowość: rekonstrukcję parku dworskiego.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Wizualizacja salcininkai.lt.
    Wizualizacja salcininkai.lt

    Po uporządkowaniu spichlerza i odnowieniu oficyny samorząd rozpoczął realizację projektu „Przystosowanie parku zespołu dworskiego w Jaszunach do zwiedzania”. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.

    Dwór w Jaszunach to zabytek architektury o znaczeniu narodowym i ważny element sieci szlaków turystycznych regionu wileńskiego. Projekt ma pobudzić rozwój turystyki poprzez stworzenie warunków do bezpiecznego i komfortowego zwiedzania przy zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

    Samorząd twierdzi, że powstanie infrastruktura turystyczna zgodna z zasadami projektowania uniwersalnego: ścieżki piesze, oświetlenie oraz interaktywne narzędzia edukacyjne i informacyjne. Projekt ma przynieść korzyści mieszkańcom i turystom — wzmocni wizerunek samorządu, zwiększy ruch turystyczny i poprawi jakość życia lokalnej społeczności.

    Planowany budżet projektu wynosi 1 049 985 euro, w tym wkład własny samorządu — 157 498 euro.

    W parku i dworku regularnie odbywają się już tradycyjne letnie koncerty muzyki klasycznej, udają się tam wycieczki także z miejscowego Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Jaszunach. Wcześniej dworek był przez wiele lat zapuszczony, nim został wyremontowany i oddany do użytku.

