Znak pokuty i nawrócenia

Popiół, którym posypywane są głowy wiernych, ma wiele znaczeń i przypomina nam o naszej ludzkiej kruchości. Przede wszystkim jest znakiem pokuty i nawracania się, przypomina, że „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. To prosty, ale głęboki symbol, który uczy nas pokory.

— Pokora oznacza stanie twardo na ziemi, uznanie własnej ograniczoności i akceptację faktu, że nie jesteśmy wszechmocni ani doskonali. Pycha często kusi nas, byśmy próbowali wynosić się ponad innych, chcieli być najpiękniejsi, najlepsi, najmądrzejsi, a tym samym nie pozwala spojrzeć na siebie i na innych w sposób realistyczny. Przez pychę często jesteśmy niezadowoleni z siebie i chcemy narzucać innym swoje myśli czy sposób życia, zamiast przyjmować ich takimi, jakimi są. Popiół przypomina nam, że warto odrzucić pychę i nauczyć się akceptować własne słabości oraz słabości innych — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla ks. Rajmund Jurolaitis, proboszcz parafii w Wisagini.

Pokora jako droga do zrozumienia

— Środa Popielcowa uczy, że jesteśmy słabi i potrzebujemy Bożego Miłosierdzia. Przez pokorę człowiek staje się otwarty na przewodnictwo i mądrość Boga, który jest źródłem życia i siły. Pokora pozwala przyjmować zarówno własne ograniczenia, jak i ograniczenia innych ludzi, ucząc nas współczucia i empatii. Dzięki niej możemy lepiej zrozumieć siebie, swoje miejsce w świecie i wartość bliskich — mówi duchowny.

Jak podkreśla ks. Rajmund Jurolaitis, popiół ma także wymiar pozytywny — jest symbolem nawozu i wzrostu. Tak jak w ogrodach popiół używany jest, aby wspierać rozwój roślin, tak w duchowym wymiarze Środa Popielcowa rozpoczyna czas nie tylko pokuty i umartwienia, ale przede wszystkim nowego wzrostu, wyjaśnia nasz rozmówca.

— To okres przygotowania do Wielkanocy, zrozumienia znaczenia zmartwychwstania Chrystusa i nauki patrzenia na siebie oraz na innych na nowo. Popiół przypomina nam, że wszyscy jesteśmy ludźmi słabymi, że potrzebujemy Boga i siebie nawzajem, a prawdziwa siła tkwi w akceptacji, pokorze i wzajemnej miłości — mówi ks. Jurolaitis.

Historia Środy Popielcowej

Środa Popielcowa weszła do kalendarza katolickiego w V w. Nazywano ją wtedy „głową czterdziestnicy”. Obecna nazwa – Popielec – nawiązuje do obrzędu wypędzania publicznych pokutników, na których ciążyły poważne przewinienia. Odbywało się to w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu. Obrzęd ten polegał na tym, że pokutnicy zgłaszali się do tajnej spowiedzi do biskupa lub wyznaczonego przez biskupa delegata. Następnie w wyznaczonym dniu o wskazanej godzinie pojawiali się przed kościołem i byli wprowadzani do środka, aby biskup posypał ich głowy popiołem. Sakramentowi temu towarzyszyły pochodzące z Księgi Rodzaju słowa: „Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz; czyń pokutę, abyś miał życie wieczne” (Rdz 3,19). Później biskup kropił wodą święconą pokutników oraz ich ubrania pokutne. Przed wypędzeniem z kościoła pokutnicy odmawiali jeszcze Litanię do Wszystkich Świętych, leżąc na posadzce.