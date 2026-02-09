Najwięcej wypadków zimą na rondach. Gdzie w Wilnie najtrudniej?

Mniej wypadków, ale rosnące koszty

Z danych Lietuvos draudimas wynika, że w 2025 r. firma otrzymała 183 zgłoszenia szkód powstałych na rondach w Wilnie. To o 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Mimo spadku liczby wypadków, średnia wartość odszkodowania wzrosła z 1 685 do 1 736 euro.

W sumie w 2025 r. kierowcom wypłacono ponad 300 tys. euro odszkodowań. Najwyższe pojedyncze odszkodowanie, sięgające 18,6 tys. euro, wypłacono po wypadku na rondzie przy Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (daw. Pedagogicznym). Natomiast w 2024 r. największa wypłata — 12,3 tys. euro — dotyczyła ronda Savanorių.

„Widzimy, że wysokość szkód coraz bardziej zależy nie tylko od samego zderzenia, ale także od rosnących kosztów napraw, części i prac. Nawet niewielkie uderzenie w inny samochód często oznacza dziś nie tylko pomalowanie zderzaka, ale także wymianę czujników parkowania, kamer i czujników” — mówi Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych w Lietuvos draudimas.

Rondo Savanorių — największe zagrożenie

Spośród wszystkich skrzyżowań z ruchem okrężnym w Wilnie, największą liczbę wypadków odnotowano na rondzie Savanorių, u zbiegu ulic Savanorių, Laisvės i Geležinio Vilko, gdzie w zeszłym roku odnotowano 83 wypadki drogowe

„Największa liczba wypadków drogowych, podobnie jak w poprzednich latach, miała miejsce na najbardziej ruchliwych rondach. Smutny tytuł najbardziej niebezpiecznego ronda zachowało skrzyżowanie Savanorių” — mówi Giedrius Petrikas.

Kolejne miejsca pod względem liczby zdarzeń zajmują rondo przy Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (45 przypadków) oraz rondo Olandų na Antokolu (35 przypadków).

Błędy kierowców powodem większości wypadków

Główne przyczyny kolizji to nieprzestrzeganie pierwszeństwa, błędny wybór pasa przed wjazdem na rondo, brak sygnalizacji zamiaru skrętu i zbyt mała odległość od innych pojazdów.

„Nie są to pojedyncze, przypadkowe błędy kierowców podczas wjeżdżania na ronda lub poruszania się po nich — takie scenariusze stanowią większość rejestrowanych przez nas szkód. Mówiąc prościej, kierowcy na rondach się spieszą, nie upewniają się, czy rzeczywiście mają pierwszeństwo, i oczekują, że inni dostosują się do ich manewrów” — twierdzi ekspert.

Z analizy rocznego rozkładu kolizji wynika, że najwięcej wypadków na rondach ma miejsce w lutym. Wysoką liczbę zdarzeń notuje się również w marcu i listopadzie. Tendencja ta utrzymuje się od co najmniej trzech lat.

Nowe ronda, nowe problemy

Nowym zjawiskiem są problemy związane z tzw. małymi rondami, które coraz częściej pojawiają się w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w dzielnicy Nowe Miasto. Choć mają usprawniać ruch, wielu kierowców — zwłaszcza tych przyjezdnych, nieznających Wilna — podchodzi do nich z niepewnością, co sprzyja drobnym kolizjom.

„W ostatnich latach w Wilnie przybywa małych, kompaktowych rond. Z naszych danych dotyczących szkód wynika, że dla części kierowców stanowią one dodatkowe wyzwanie — nie dla wszystkich jest jasne, czy jest to rondo, czy zwykłe skrzyżowanie, i jak należy się zachować, wjeżdżając z bocznej drogi” — zauważa Petrikas.

Małe ronda, z uwagi na ograniczoną przestrzeń, wymagają szybkich decyzji i precyzyjnych manewrów. To utrudnia ocenę sytuacji, szczególnie mniej doświadczonym uczestnikom ruchu.

