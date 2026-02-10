Więcej
    Nowe przepisy emerytalne: jak wielu mieszkańców Litwy już z nich skorzystało?

    Już dziesiątki tysięcy osób skorzystały z nowych możliwości wycofania środków z systemu emerytalnego. Dane SoDry ujawniają skalę zjawiska, które może znacząco wpłynąć na rynek finansowy i przyszłość oszczędzania.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Po wejściu w życie reformy emerytalnej SoDra otrzymała tysiące wniosków o częściowe lub całkowite wycofanie środków | Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Dziesiątki tysięcy decyzji już w pierwszym miesiącu

    Jak poinformowała SoDra, w styczniu 17,3 tys. uczestników wypłaciło do 25 proc. zgromadzonych środków, otrzymując średnio 1,5 tys. euro. Dodatkowo, z powodu ciężkiego stanu zdrowia, z systemu wycofało się 4,9 tys. osób. Kolejne 7,2 tys. uczestników zakończyło oszczędzanie nie więcej niż pięć lat przed emeryturą, gdy zgromadzone środki nie przekraczały połowy limitu emerytury — średnia wypłata w tej grupie wyniosła 5,3 tys. euro.

    W sumie z nowej elastyczności systemu skorzystało już 2 proc. z około 1,4 mln uczestników drugiego filaru. Środki mają zostać wypłacone w ciągu 30 dni.

    Na razie nie podano, ile osób chce wycofać się, odbierając wszystkie wpłacone składki i zwrot z inwestycji. Będzie to jasne po zakończeniu pierwszego kwartału.

    Więcej możliwości dla uczestników

    „Liczby pokazują, że decyzje te zostały przemyślane i podjęte po ocenie osobistej sytuacji, a większość mieszkańców, którzy skorzystali z elastyczności systemu, pozostaje w systemie oszczędnościowym i planuje swoją finansową przyszłość” — stwierdził Vaidotas Rūkas dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych i Emerytalnych.

    Według niego fakt, że jedynie 1,25 proc. oszczędzających zdecydowało się na wypłatę 25 proc. zgromadzonych środków, pokazuje, że ludzie rozumieją korzyści płynące z dodatkowego oszczędzania i łączą długoterminowe oszczędzanie z krótkoterminowymi potrzebami finansowymi.

    Prognozy: nawet 40 proc. może wycofać środki

    Nowelizacja przepisów, obowiązująca od 1 stycznia: zrezygnowano z automatycznego włączania mieszkańców do systemu oszczędzania, zezwolono na całkowite wycofanie się z systemu, jednorazowo wypłacić 25 proc. zgromadzonych środków, a w przypadku ciężkiej choroby — całą kwotę, w ciągu dwóch lat każdy uczestnik systemu będzie mógł wypłacić zgromadzone środki, z wyjątkiem wkładu państwa. Ponadto można dowolną liczbę razy tymczasowo wstrzymać wpłacanie składek.

    Według prognoz, do 2026 roku z systemu może wycofać się 20—40 proc. uczestników, co przełoży się na około 1,2 mld euro dodatkowych środków w gospodarce. SoDra szacuje, że z tej sumy do niej wróci około 550 mln euro.

