Nowa konstrukcja zamiast starego obiektu

Podpisano umowę na przebudowę wiaduktu Gariūnai na autostradzie A1 Wilno—Kowno—Kłajpeda. Prace, które potrwają do lata 2027 roku, wykona firma UAB „Tilsta”. Wartość kontraktu wynosi około 6,5 mln euro z VAT.

Obiekt, zbudowany w 1981 roku, nie spełnia już współczesnych norm dotyczących bezpieczeństwa i obciążeń. W wyniku badań stwierdzono, że jego stan techniczny jest zły i wymaga kompleksowej przebudowy. Nowy wiadukt zostanie zaprojektowany zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi.

„Systematycznie kontynuujemy renowację infrastruktury drogowej znajdującej się w złym stanie. Ten wiadukt, który służył przez pięćdziesiąt lat, ma szczególne znaczenie zarówno dla codziennych podróży mieszkańców, jak i dla sprawnego transportu towarów i tranzytu. Cieszę się, że prace związane z odbudową mostów i wiaduktów prowadzone są w całym kraju, a liczba obiektów w złym stanie technicznym stale maleje. Najważniejsze dla nas jest, aby każda podróż była nie tylko wygodna, ale także bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego” — powiedział minister transportu Juras Taminskas.

Kluczowy fragment litewskiej sieci transportowej

Codziennie przez wiadukt Gariūnai przejeżdża średnio 44 tys. pojazdów, w tym 4,6 tys. ciężarówek. Obiekt znajduje się na jednym z najbardziej ruchliwych odcinków infrastruktury transportowej w kraju. Modernizacja ma zapewnić większe bezpieczeństwo i niezawodność ruchu.

„Rekonstrukcja wiaduktu Gariūnai stanowi kontynuację konsekwentnej modernizacji jednej z najbardziej ruchliwych autostrad, łączącej Wilno — Kowno — Kłajpeda” — powiedział dyrektor generalny „Via Lietuva” Martynas Gedaminskas.

Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, podczas przebudowy wiaduktu zapewniona zostanie przepustowość ruchu — w obu kierunkach pozostaną dostępne dwa pasy. Szczegóły dotyczące tymczasowej organizacji ruchu zostaną podane przez „Via Lietuva” przed rozpoczęciem prac.

