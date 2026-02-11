Śladami kobiet w historii Wilna

Karolina Koroliova-Barkova — historyczka sztuki, przewodniczka, kuratorka wystaw w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego zabrała wycieczkowiczów w podróż po Wilnie, którego już nie ma i w poszczególnych punktach Starego Miasta. Choćby na krótko, przywoływała z mroków historii postaci niepospolite, odważne i niezwykłe: kobiety różnych narodowości, żyjące w różnych czasach artystki, intelektualistki, społeczniczki, bardziej i mniej znane. Ale zawsze godne pamiętania i mówienia o nich i o ich dokonaniach.

Próba zrównoważenia

Losy bohaterek wycieczki edukacyjnej „Wilno: Ślady kobiet w historii miasta” były tak absorbujące i inspirujące, że uczestnicy słuchali jak urzeczeni i nie czuli zimna. Karolina Koroliova-Barkova, która chętnie podzieliła się swoją wiedzą podczas tej poświęconej wyjątkowym kobietom podróży prowadzi badania historii zakonu benedyktynek w Wilnie. Zapytana skąd zainteresowanie losami kobiet, Karolina przyznaje:

„Bardzo wiele się mówi o mężczyznach i ich wkładzie w historię — o książętach, królach, różnorodnych działaczach, a ważne postaci kobiece zostają na marginesie, kompletnie niedostrzeżone i niedocenione, wręcz zapomniane. Moje zainteresowanie nimi jest więc wyrazem sprawiedliwości, próbą zrównoważenia. Jest wiele postaci ważnych, ale mało znanych i organizowanie takich wycieczek daje mi wiele satysfakcji i przyjemności, gdyż sama odkrywam historie, których nie znajdę w podręcznikach, a które są warte uwagi. Bardzo wiele mówi się o znanych postaciach, na przykład Barbarze Radziwiłłównie, Bonie Sforzy, ale wiemy o nich dużo a warto wychodzić poza te schematy. Jest wiele do opowiedzenia, gdyż nie tylko mężczyźni tworzyli państwo, nasze dziedzictwo, walczyli o niepodległość. Robiły to również kobiety. Postaci kobiece związane z naszym miastem mogą być źródłem inspiracji i nie można o nich zapominać”.

Nietuzinkowe postacie

Podróż śladami kobiet w historii miasta rozpoczęła się od Ostrej Bramy oraz opowieści o siostrze bernardynce Franciszce Wierzbickiej, autorce m.in. kopii obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, a następnie ruszono dalej ku miejscom noszącym ślady bądź związanymi z kolejnymi bohaterkami wycieczki. A wśród nich znalazły się m.in. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė — jedna z pierwszych i najwybitniejszych działaczek tworzącego się państwa litewskiego, publicystka, pisarka, pedagożka, filantropka; Żydówka Fania Lewando — szefowa kuchni w działającej przed II wojną światową „Dietojarskiej Jadłodajni” przy ul. Niemieckiej 14, autorka słynnej książki kucharskiej z przepisami wegetariańskimi; ratująca Żydów podczas wojny i więziona na Łukiszkach benedyktynka Maria Mikulska.

Przewodniczka przybliżyła uczestnikom wycieczki również inne nietuzinkowe postacie, w tym między innymi osobę fundatorki Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wileńskiego: „Elżbiety z Ogińskich Puzyniny lub Apolonię z Dalewskich Sierakowską, żonę przywódcy powstania styczniowego na Żmudzi Zygmunta Sierakowskiego. Wiele niepospolitych kobiet czeka jednak jeszcze na opowiedzenie ich historii szerszemu gronu. Być może podczas kolejnych wycieczek edukacyjnych…”.

