Ekipa przyjechała na zaproszenie mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza.

13-osobowa ekipa wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen (Oddział Podkarpacki) oraz zawodowi żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej na czele z majorem Czesławem Grażulem przyjechali na Wileńszczyznę z Rzeszowa. W ramach akcji Rodacy – Bohaterom przekazali przywiezione z Polski dary i spotkali się z młodzieżą szkolną.

Wsparcie dla kresowiaków

Akcja Rodacy – Bohaterom zaczęła się przed 16 laty, kiedy to wolontariusze stowarzyszenia po raz pierwszy pojechali na Białoruś. Tam poznali Weronikę Sebastianowicz — pułkownik Wojska Polskiego, żołnierza AK (ps. Różyczka), przewodniczącą Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.

— Nasi wolontariusze zadali pytanie, w jaki sposób mogliby wspierać kresowiaków, weteranów mieszkających za naszą wschodnią granicą. Pani pułkownik powiedziała, żeby robić paczki dla kombatantów, żeby pamiętać o nich. Tak narodziła się akcja Paczka Pamięci. Z biegiem czasu kombatantów niestety robiło się coraz mniej, ale osób, z którymi nawiązaliśmy kontakt na Kresach, było coraz więcej. Akcja dotyczy nie tylko naszych bohaterów i żołnierzy AK, ale w tej chwili wszystkich Polaków, którzy mieszkają za wschodnią granicą, pielęgnują język polski, kulturę polską, dziedzictwo, dbają o groby naszych żołnierzy — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krystian Fila, prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Paczka Pamięci zwykle zawiera artykuły spożywcze o długim terminie przydatności.

— Ale chodzi tu nie tylko o to, co tam jest w środku. Ważny jest ładunek emocjonalny, który podczas pakowania wkładają nasi wolontariusze. W tegoroczną akcję zaangażowało się ponad 50 szkół na terenie całego województwa podkarpackiego, które jest dość szerokie i sięga od Bieszczad do Stalowej Woli. Pomogło nam też bardzo wojsko, a mianowicie 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, 20 Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej, 3 Batalion Inżynieryjny Niska oraz 18 Pułk Saperów Niska. Ci ludzie pomogli nam głównie logistycznie, ale pomagali też w pakowaniu i spotykali się z młodzieżą — opowiada Krystian Fila.

Żywa lekcja historii

— Naszą przewodniczką po Wileńszczyźnie była pani Renata Cytacka. Najpierw odwiedziliśmy Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, przekazaliśmy paczki oraz przeprowadziliśmy żywą lekcję historii. Przywieźliśmy mundury polskie z okresu I i II wojny światowej, mundury żołnierzy Armii Hallera. Żołnierze, którzy byli z nami, opowiedzieli młodzieży szkolnej o służbie wojskowej, na czym polega pomoc drugiemu człowiekowi, przybliżyli, czym się zajmują na Podkarpaciu Wojska Obrony Terytorialnej. Byliśmy w Ostrej Bramie, na Cmentarzu na Rossie. Tu na grobach polskich żołnierzy oraz Marszałka Piłsudskiego złożyliśmy około setki zniczy, które otrzymaliśmy od Instytutu Pamięci Narodowej, odwiedziliśmy Kaplicę Powstańców Styczniowych. W Domu Kultury Polskiej spotkaliśmy się z przedstawicielami społeczności polskiej. Nasi żołnierze przeprowadzili warsztaty dla harcerzy. Tu też przekazaliśmy Paczki Pamięci naszym rodakom. Następnego wyruszyliśmy do naszych rodaków na Łotwę — opowiada prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen (Oddział Podkarpacki) oraz zawodowi żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas spotkania z przedstawicielami społeczności polskiej w DKP | Fot. Facebook Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen

Polska o nas pamięta

— Serdecznie dziękujemy panu Krystianowi File, prezesowi podkarpackiego oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen za zorganizowanie wizyty do rejonu wileńskiego. Z ogromną wdzięcznością dziękujemy za przekazane dary, Paczki Pamięci, a także za niezwykle wartościową inicjatywę edukacyjną w postaci żywej lekcji historii. Spotkanie to było dla młodzieży nie tylko cenną lekcją patriotyzmu, ale również wyjątkowym przeżyciem budującym poczucie dumy z polskiej tożsamości i przynależności narodowej. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy swoją obecnością, świadectwem służby oraz rozmową z młodzieżą pokazali, czym jest miłość do Ojczyzny, odpowiedzialność i oddanie drugiemu człowiekowi. Dziękujemy również sponsorom i partnerom wyprawy, a także wszystkim mieszkańcom Podkarpacia i Modliborzyc, którzy wsparli to piękne przedsięwzięcie. Dzięki ich życzliwości i otwartym sercom mogliśmy poczuć, że Polska o nas pamięta. Spotkanie w Gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, w Domu Kultury Polskiej i uhonorowanie naszych Rodaków Paczkami Pamięci — to były chwile pełne wzruszeń, rozmów i prawdziwej bliskości — dzieli się wrażeniami Renata Cytacka, starsza specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, koordynatorka wizyty.

Podczas spotkania symbolicznie uhonorowani Paczką Bohatera zostali: Uniwersytet Trzeciego Wieku — na ręce rektora, pana Ryszarda Kuźmy oraz pani Heleny Paszuk; pani Danuta Lipska, prezes Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa” oraz malarka Renata Utowka, a także pani Stanisława Rynkiewicz — palmiarka wileńska, wraz z rodziną.

— Na długo pozostanie w naszej pamięci wizyta gości z Rzeszowa jako dowód prawdziwej wspólnoty i braterstwa Polaków — bez względu na granice — zaznacza Renata Cytacka. Dodaje, że ważnie i istotne jest, iż kierownictwo rejonu w osobie mera Roberta Duchniewicza, rozumie to, wspiera oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów z rodakami w Polsce.

Wsparcie dla Polaków w Ukrainie

Wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen odwiedzają także Polaków w rozdartej wojną Ukrainie.

— Przez ostatnie dwa miesiące byliśmy tam pięć razy. Odwiedziliśmy Lwów oraz miasta położone dalej od granicy polsko — ukraińskiej. Już nie jeździmy na Białoruś, ale nadal pomagamy Polakom tam mieszkającym. Teraz bardziej skupiamy się na pomocy obywatelom tego kraju, którzy uciekli do Polski. Pomagamy im w lepszym starcie, w aklimatyzacji. Polskim studentom z Białorusi pomagamy znaleźć lokum itd. Są Polakami, ale często nikogo w Polsce nie znają — zauważa Krystian Fila.

Stowarzyszenie Odra-Niemen aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami w Polsce i za granicą. Działa w ramach ośmiu podmiotów — centrali we Wrocławiu, sześciu regionalnych oddziałów w Polsce i jednego we Lwowie — co zapewnia szeroki zasięg aktywności. Stowarzyszenie prowadzi stałą współpracę z polonijnymi organizacjami z ponad 20 krajów wspólnie realizując projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe.