Wysokie rachunki i koniec ulgi PVM

Styczniowe mrozy oraz zniesienie 9-procentowej ulgi VAT (PVM) na ciepło, wodę i drewno opałowe doprowadziły do gwałtownego wzrostu rachunków za ogrzewanie. od tego roku stawka podatku na te usługi wynosi 21 proc. zamiast dotychczasowych 9 proc.

„Tej zimy cena ciepła praktycznie się nie zmieniła. Była taka sama jak w styczniu ubiegłego roku. Istotną kwestią jest to, że wzrosło zapotrzebowanie na ciepło” — powiedział w poniedziałek 9 lutego Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki.

Ministerstwo Energetyki planuje w marcu rozpocząć realizację programu wsparcia, którego celem jest wymiana przestarzałych kotłów grzewczych w samorządach. Program skierowany jest przede wszystkim do samorządów i dostawców ciepła w regionach, gdzie ceny ogrzewania są obecnie najwyższe.

„Ministerstwo Energetyki opracowało program i już w marcu rozpoczniemy realizację programu wsparcia dla samorządów i dostawców ciepła, mającego na celu wymianę małych kotłów na biopaliwo lub przejście z paliwa gazowego na biopaliwo” — stwierdził minister.

Według ministra, dzięki szybkiej modernizacji systemów możliwe będzie obniżenie rachunków za ogrzewanie nawet o 20 proc. w przyszłym sezonie zimowym.

„Samorządy i dostawcy ciepła, którzy naprawdę się pospieszą, mogą do następnego sezonu grzewczego uporządkować swoje systemy grzewcze. Ale znowu mówimy o samorządach i dostawcach ciepła, gdzie ceny ciepła są najwyższe. Mieszkańcy właśnie tych samorządów mogą liczyć na to, że jeśli dostawcy ciepła skorzystają z tej pomocy, to w następnym sezonie grzewczym cena może być nawet o 20 proc. niższa” — dodał.

Renowacje jako długoterminowe rozwiązanie

Minister zaznaczył, że kluczowe dla trwałego obniżenia kosztów ogrzewania są renowacje budynków i modernizacje systemów ciepłowniczych.

„Renowacja budynków jest ważna, ponieważ ludzie mieszkający w odnowionych budynkach, odnowionych blokach wielomieszkaniowych, zużywają po prostu dwa-trzy razy mniej energii cieplnej” — twierdzi Žygimantas Vaičiūnas.

„Na ten cel przeznaczamy stałe środki finansowe i każdego roku realizowanych jest od 50 do 70 projektów renowacji na małą skalę w całej Litwie” — dodał.

Wsparcie na ogrzewanie dla najuboższych

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy zapewnia, że osoby o niskich dochodach mogą liczyć na kontynuację wsparcia w postaci rekompensat za ogrzewanie. System ten gwarantuje, że koszty te nie przekroczą 10 proc. dochodów niezamożnych mieszkańców.

„Wszyscy mieszkańcy kraju, którzy mają do tego prawo, otrzymują i będą otrzymywać rekompensaty za koszty ogrzewania mieszkań, więc mogą czuć się bezpieczni finansowo. Stale oceniamy sytuację i przygotowujemy się do niej — w budżecie przewidziano dodatkowe środki na rekompensaty. Prognozujemy, że w tym roku około 186 tys. mieszkańców otrzyma rekompensaty za koszty ogrzewania mieszkań i wody, a wydatki wyniosą około 80 mln euro” — powiedziała minister opieki socjalnej i pracy Jūratė Zailskienė.

W 2025 r. ze wsparcia korzystało średnio 138 tys. osób miesięcznie, a wydatki sięgnęły 59 mln euro. Prognozy na 2026 r. wskazują na wzrost liczby beneficjentów do 186 tys. oraz zwiększenie budżetu do około 80 mln euro.

