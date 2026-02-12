Więcej
    Litwa chce zwiększyć odporność budżetów domowych na mrozy. Zapowiada program wsparcia

    Ministerstwo zapowiedziało program wsparcia samorządów. Celem jest obniżenie rachunków dla mieszkańców za ogrzewanie. Wskazano, ilu szacunkowo mieszkańców będzie mogło na tym skorzystać.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas zapowiada wsparcie dla samorządów na modernizację systemów grzewczych | Fot. Ervin Rauluševičius, ELTA

    Wysokie rachunki i koniec ulgi PVM

    Styczniowe mrozy oraz zniesienie 9-procentowej ulgi VAT (PVM) na ciepło, wodę i drewno opałowe doprowadziły do gwałtownego wzrostu rachunków za ogrzewanie. od tego roku stawka podatku na te usługi wynosi 21 proc. zamiast dotychczasowych 9 proc.

    „Tej zimy cena ciepła praktycznie się nie zmieniła. Była taka sama jak w styczniu ubiegłego roku. Istotną kwestią jest to, że wzrosło zapotrzebowanie na ciepło” — powiedział w poniedziałek 9 lutego Žygimantas Vaičiūnas, minister energetyki.

    Ministerstwo Energetyki planuje w marcu rozpocząć realizację programu wsparcia, którego celem jest wymiana przestarzałych kotłów grzewczych w samorządach. Program skierowany jest przede wszystkim do samorządów i dostawców ciepła w regionach, gdzie ceny ogrzewania są obecnie najwyższe.

    „Ministerstwo Energetyki opracowało program i już w marcu rozpoczniemy realizację programu wsparcia dla samorządów i dostawców ciepła, mającego na celu wymianę małych kotłów na biopaliwo lub przejście z paliwa gazowego na biopaliwo” — stwierdził minister.

    Według ministra, dzięki szybkiej modernizacji systemów możliwe będzie obniżenie rachunków za ogrzewanie nawet o 20 proc. w przyszłym sezonie zimowym.

    „Samorządy i dostawcy ciepła, którzy naprawdę się pospieszą, mogą do następnego sezonu grzewczego uporządkować swoje systemy grzewcze. Ale znowu mówimy o samorządach i dostawcach ciepła, gdzie ceny ciepła są najwyższe. Mieszkańcy właśnie tych samorządów mogą liczyć na to, że jeśli dostawcy ciepła skorzystają z tej pomocy, to w następnym sezonie grzewczym cena może być nawet o 20 proc. niższa” — dodał.

    Renowacje jako długoterminowe rozwiązanie

    Minister zaznaczył, że kluczowe dla trwałego obniżenia kosztów ogrzewania są renowacje budynków i modernizacje systemów ciepłowniczych.

    „Renowacja budynków jest ważna, ponieważ ludzie mieszkający w odnowionych budynkach, odnowionych blokach wielomieszkaniowych, zużywają po prostu dwa-trzy razy mniej energii cieplnej” — twierdzi Žygimantas Vaičiūnas.

    „Na ten cel przeznaczamy stałe środki finansowe i każdego roku realizowanych jest od 50 do 70 projektów renowacji na małą skalę w całej Litwie” — dodał.

    Wsparcie na ogrzewanie dla najuboższych

    Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy zapewnia, że osoby o niskich dochodach mogą liczyć na kontynuację wsparcia w postaci rekompensat za ogrzewanie. System ten gwarantuje, że koszty te nie przekroczą 10 proc. dochodów niezamożnych mieszkańców.

    „Wszyscy mieszkańcy kraju, którzy mają do tego prawo, otrzymują i będą otrzymywać rekompensaty za koszty ogrzewania mieszkań, więc mogą czuć się bezpieczni finansowo. Stale oceniamy sytuację i przygotowujemy się do niej — w budżecie przewidziano dodatkowe środki na rekompensaty. Prognozujemy, że w tym roku około 186 tys. mieszkańców otrzyma rekompensaty za koszty ogrzewania mieszkań i wody, a wydatki wyniosą około 80 mln euro” — powiedziała minister opieki socjalnej i pracy Jūratė Zailskienė.

     W 2025 r. ze wsparcia korzystało średnio 138 tys. osób miesięcznie, a wydatki sięgnęły 59 mln euro. Prognozy na 2026 r. wskazują na wzrost liczby beneficjentów do 186 tys. oraz zwiększenie budżetu do około 80 mln euro.

    BNS, SADM

