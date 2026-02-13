Znaczący wzrost rejestracji firm

Początek roku przyniósł dynamiczny wzrost liczby nowych przedsiębiorstw na Litwie. W styczniu zarejestrowano ponad 3 tys. firm, co stanowi wzrost o blisko 45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, gdy powstało ponad 2,1 tysiąca nowych podmiotów.

„Chociaż styczeń jest tradycyjnie aktywnym miesiącem pod względem zakładania nowych przedsiębiorstw, tegoroczne wyniki wyróżniają się swoją skalą. W latach 2018–2025 średnia liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w tym miesiącu wynosiła około 1 500. W tym roku obserwujemy wyraźny wzrost liczby rejestracji, który wynika nie tylko z rosnącej przedsiębiorczości Litwinów, ale także ze zmian podatkowych” – powiedziała Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė, kierownik działu małych przedsiębiorstw i sprzedaży w Swedbank.

Zmiany podatkowe impulsem do rejestracji spółek

Według ekspertki Swedbanku, kluczowym czynnikiem wpływającym na rekordową liczbę rejestracji są nowe regulacje dotyczące opodatkowania działalności indywidualnej. Od stycznia 2026 r. zamiast stałego podatku dochodowego obowiązuje system progresywny, zależny od wysokości przychodów.

„Od początku roku weszły w życie nowe regulacje podatkowe dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą – zamiast stałego podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzono podatek progresywny, uzależniony od wysokości uzyskiwanych dochodów. Dlatego dla części przedsiębiorców bardziej efektywne stało się prowadzenie działalności w ramach małej spółki” – wyjaśniła Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė.

Dane bankowe potwierdzają trend

Tylko w styczniu Swedbank odnotował 23,6 proc. wzrost liczby otwieranych rachunków firmowych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dodatkowo, w pierwszym tygodniu lutego ten wzrost sięgnął aż 40 proc. Większość nowych klientów to właśnie małe spółki.

„Należy podkreślić, że większa aktywność w zakresie zakładania przedsiębiorstw niekoniecznie oznacza gwałtowny wzrost gospodarczy – część działalności po prostu zmienia formę prawną. Jednak taka transformacja może mieć pozytywny wpływ na przejrzystość biznesu, a jednocześnie wskazuje na potencjał przedsiębiorczości i determinację ludzi do działania” – zauważyła Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė.

Rejestracja online i powroty z emigracji

Kolejnym zauważalnym zjawiskiem jest coraz większa popularność zdalnego zakładania kont firmowych. Jak podaje Swedbank, aż 68 proc. nowych rachunków otwartych w styczniu zostało założonych online – to wzrost o około 10 punktów procentowych w porównaniu ze średnią.

Według danych przytoczonych przez Swedbank, od 2020 r. do kraju wróciło blisko 50 tys. więcej osób niż wyjechało. Część z nich zakłada działalność gospodarczą, wykorzystując zdobyte za granicą doświadczenie oraz większą gotowość do podejmowania ryzyka.

W styczniu 2026 r. najwięcej nowych firm powstało w sektorach handlu detalicznego i hurtowego, działalności zawodowej, naukowej i technicznej, budownictwa oraz informacji i komunikacji.

