Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Rynek pracy w Litwie w styczniu 2026: bezrobocie w górę, ale i aktywność też

    Mimo że w styczniu bezrobocie na Litwie wzrosło, dane z rynku pracy sugerują, że sytuacja nie jest jednoznaczna — aktywność pracodawców i kandydatów znacząco się zwiększyła.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Kamienie na chodniku, obok stoi taczka.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Wzrost bezrobocia i liczby zarejestrowanych

    Z danych Służby Zatrudnienia wynika, że oficjalne bezrobocie wzrosło w ciągu miesiąca o 0,3 punktu procentowego, osiągając w styczniu poziom 9 proc. W porównaniu do stycznia ubiegłego roku oznacza to jednak spadek o 0,3 punktu procentowego.

    Na początku lutego w rejestrach figurowało 164,2 tys. bezrobotnych — o 3,1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 2,4 proc. mniej niż rok temu.

    „Na początku roku obserwujemy tradycyjne ożywienie na rynku — pracodawcy aktywniej tworzą i uzupełniają zespoły, a osoby poszukujące pracy odważniej wracają do pracy. W styczniu liczba ofert pracy wzrosła o 64 proc., podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wzrosła o 49 proc. Zatrudnienie wzrosło o 25 proc. — podobnie jak w ubiegłym roku (26 proc.)” — poinformowała Jurgita Zemblytė, kierownik działu monitoringu i analizy Służby Zatrudnienia.

    W styczniu pracodawcy poszukiwali 12,4 tys. nowych pracowników — o 64 proc. więcej niż w grudniu. Najwięcej rekrutacji miało miejsce w sektorach produkcyjnym (2,8 tys.), administracyjnym i usługowym (2 tys.) oraz transportowym i magazynowym (1,8 tys.).

    Wzrost aktywności odnotowano także wśród osób bezrobotnych — 8,9 tys. z nich rozpoczęło działalność gospodarczą, co stanowi wzrost o 46,2 proc. w porównaniu z grudniem.

    Regionalne różnice

    Najniższy poziom bezrobocia zarejestrowano w samorządach neryndzkim (3,6 proc.) i birsztańskim (6,1 proc.). Najwyższy — w oniksztańskim (12,6 proc.), kalwaryjskim (12,4 proc.) i ignalińskim (12,3 proc.).

    Na początku lutego liczba pracujących w kraju wyniosła 1,45 mln osób — o 0,28 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, ale na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Największe spadki zatrudnienia dotknęły sektor handlu, budownictwa, zakwaterowania i gastronomii, natomiast wzrosty odnotowano w przetwórstwie oraz sektorze administracyjnym i usługowym.

    Czytaj więcej: Bezrobocie zimą tradycyjnie rośnie, bieżący sezon nie jest wyjątkiem

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Ratowanie od raka płuc jako nietypowy sposób na oszczędność?

    Jak twierdzi nowe badanie, przesiewowe badania raka płuc na Litwie ratując życia pomogłyby zaoszczędzić nawet 25 mln euro w ciągu pięciu lat. Wyniki dotarły nawet do Sejmu RL.
    Społeczeństwo

    Litwa chce zwiększyć odporność budżetów domowych na mrozy. Zapowiada program wsparcia

    Wysokie rachunki i koniec ulgi PVMStyczniowe mrozy oraz zniesienie 9-procentowej ulgi VAT (PVM) na ciepło, wodę i drewno opałowe doprowadziły do gwałtownego wzrostu rachunków za ogrzewanie. od tego roku stawka...
    Wiadomości

    Wiadukt Gariūnai do przebudowy — rusza renowacja kluczowego odcinka autostrady A1

    Nowa konstrukcja zamiast starego obiektuPodpisano umowę na przebudowę wiaduktu Gariūnai na autostradzie A1 Wilno—Kowno—Kłajpeda. Prace, które potrwają do lata 2027 roku, wykona firma UAB „Tilsta”. Wartość kontraktu wynosi około...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.