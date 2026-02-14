Więcej
    W nocnym Wilnie będą jaśniejsze ulice

    Władze Wilna zwiększają intensywność nocnego oświetlenia ulicznego o 30 proc. i testują drony, które mają usprawnić planowanie i kontrolę jakości oświetlenia w mieście.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wilno nocą.
    Wilno modernizuje oświetlenie – 30% więcej światła nocą | Fot. vilnius.lt

    Decyzja o wzmocnieniu oświetlenia zapadła z uwzględnieniem natężenia ruchu, bezpieczeństwa mieszkańców i wykorzystania przestrzeni miejskiej. Nowoczesny, scentralizowany system sterowania pozwala precyzyjnie regulować poziom światła w zależności od pory dnia i lokalnych potrzeb.

    „Zwiększenie intensywności oświetlenia o jedną trzecią będzie widoczne gołym okiem. Więcej światła oznacza większe bezpieczeństwo w mieście, a inteligentne sterowanie zapewnia zrównoważone i racjonalne zużycie energii elektrycznej” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

    Jaśniejsze oświetlenie ma przede wszystkim poprawić widoczność pieszych i rowerzystów, zmniejszyć ryzyko wypadków oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, szczególnie wieczorami i nocą.

    Nowością w działaniach miasta są drony, które rozpoczęły testowe loty w dzielnicach Nowe Miasto (lit. Naujamiestis) i Zwierzyniec.

    „To nowe rozwiązanie technologiczne pozwoli Wilnu na ukierunkowaną poprawę oświetlenia miasta. Dzięki dronom można obiektywnie ocenić sytuację w całym mieście, szybciej zidentyfikować problematyczne miejsca i podjąć trafniejsze decyzje” — powiedział Žygimantas Pagalys, doradca głównego architekta Wilna.

    Drony dostarczają zdjęcia nocne w wysokiej rozdzielczości, na podstawie których specjaliści tworzą nocną mozaikę ortograficzną miasta. Pozwala to ocenić intensywność światła, rozkład barw oraz wykryć nieoświetlone obszary, wspierając tworzenie spójnych projektów oświetleniowych.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. vilnius.lt

