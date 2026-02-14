W nocnym Wilnie będą jaśniejsze ulice

Decyzja o wzmocnieniu oświetlenia zapadła z uwzględnieniem natężenia ruchu, bezpieczeństwa mieszkańców i wykorzystania przestrzeni miejskiej. Nowoczesny, scentralizowany system sterowania pozwala precyzyjnie regulować poziom światła w zależności od pory dnia i lokalnych potrzeb.

„Zwiększenie intensywności oświetlenia o jedną trzecią będzie widoczne gołym okiem. Więcej światła oznacza większe bezpieczeństwo w mieście, a inteligentne sterowanie zapewnia zrównoważone i racjonalne zużycie energii elektrycznej” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

Jaśniejsze oświetlenie ma przede wszystkim poprawić widoczność pieszych i rowerzystów, zmniejszyć ryzyko wypadków oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, szczególnie wieczorami i nocą.

Nowością w działaniach miasta są drony, które rozpoczęły testowe loty w dzielnicach Nowe Miasto (lit. Naujamiestis) i Zwierzyniec.

„To nowe rozwiązanie technologiczne pozwoli Wilnu na ukierunkowaną poprawę oświetlenia miasta. Dzięki dronom można obiektywnie ocenić sytuację w całym mieście, szybciej zidentyfikować problematyczne miejsca i podjąć trafniejsze decyzje” — powiedział Žygimantas Pagalys, doradca głównego architekta Wilna.

Drony dostarczają zdjęcia nocne w wysokiej rozdzielczości, na podstawie których specjaliści tworzą nocną mozaikę ortograficzną miasta. Pozwala to ocenić intensywność światła, rozkład barw oraz wykryć nieoświetlone obszary, wspierając tworzenie spójnych projektów oświetleniowych.