    „Wnuczęta pełne miłości” – wyjątkowy Dzień Babci i Dziadka w grupie „Pszczółki” w Mariampolu

    Zima to czas, który sprzyja szczególnym spotkaniom – pełnym ciepła, serdeczności i rodzinnej bliskości. To właśnie w takiej atmosferze, 4 lutego, w przedszkolnej grupie „Pszczółki” Filii Szkoły Początkowej w Mariampolu odbyło się wyjątkowe święto poświęcone tym, którzy zajmują w sercach dzieci miejsce szczególne – Babciom i Dziadkom. Był to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości, przygotowany z myślą o najbliższych osobach, które każdego dnia obdarzają swoje wnuki miłością, troską i ciepłem.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Spotkanie było pełne serdeczności, uśmiechów i wzruszeń | Fot. Organizatorzy

    Uroczystość, przygotowana z wielkim zaangażowaniem pod kierownictwem nauczycielek Lucyny Bekesz oraz Ilony Maciulewicz, które zadbały o każdy szczegół tego wyjątkowego spotkania, stała się pięknym wyrazem dziecięcej miłości, wdzięczności i szacunku.

    Dzieci z wielką radością zaprosiły swoich ukochanych dziadków, aby wspólnie spędzić ten wyjątkowy czas. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym przedszkolaków, którzy zaprezentowali wiersze, piosenki i krótkie inscenizacje, wzruszając i rozbawiając zgromadzonych gości.

    Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na wspólną herbatkę, przy której panowała ciepła, rodzinna atmosfera. Następnie dziadkowie wzięli udział w przygotowanych specjalnie dla nich zadaniach i zabawach, które dostarczyły wiele śmiechu i radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

    Spotkanie było pełne serdeczności, uśmiechów i wzruszeń. Był to piękny czas integracji oraz okazja do podkreślenia, jak ważną rolę w życiu dzieci odgrywają babcie i dziadkowie.

    Ilona Maciulewicz,
    Nauczyciel nauczania przedszkolnego
    Lucyna Bekesz
    Starszy nauczyciel nauczania przedszkolnego

