Uroczystość, przygotowana z wielkim zaangażowaniem pod kierownictwem nauczycielek Lucyny Bekesz oraz Ilony Maciulewicz, które zadbały o każdy szczegół tego wyjątkowego spotkania, stała się pięknym wyrazem dziecięcej miłości, wdzięczności i szacunku.

Dzieci z wielką radością zaprosiły swoich ukochanych dziadków, aby wspólnie spędzić ten wyjątkowy czas. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym przedszkolaków, którzy zaprezentowali wiersze, piosenki i krótkie inscenizacje, wzruszając i rozbawiając zgromadzonych gości.

Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na wspólną herbatkę, przy której panowała ciepła, rodzinna atmosfera. Następnie dziadkowie wzięli udział w przygotowanych specjalnie dla nich zadaniach i zabawach, które dostarczyły wiele śmiechu i radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Spotkanie było pełne serdeczności, uśmiechów i wzruszeń. Był to piękny czas integracji oraz okazja do podkreślenia, jak ważną rolę w życiu dzieci odgrywają babcie i dziadkowie.

Ilona Maciulewicz,

Nauczyciel nauczania przedszkolnego

Lucyna Bekesz

Starszy nauczyciel nauczania przedszkolnego

Czytaj więcej: Nasze babcie i nasi dziadkowie nadal nie mają swojego święta