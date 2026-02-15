Wieczór Absolwentów w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Tradycyjnie, w pierwszą sobotę lutego, mury Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie wypełniły się radosnym gwarem i wzruszeniem. Tego dnia odbył się długo wyczekiwany Wieczór Absolwentów — wydarzenie, które od lat łączy pokolenia i przypomina, że szkoła to nie tylko budynek, lecz przede wszystkim ludzie i ich wspólne historie.

W tym roku przybyło wyjątkowo wielu absolwentów, szczególnie przedstawicieli roczników jubileuszowych. Liczną grupę stanowili ci, którzy opuścili szkolne ławy 50 lat temu. Ich obecność nadała spotkaniu szczególnie uroczysty i wzruszający charakter. Nie brakowało serdecznych uścisków, ciepłych słów i wspomnień, które — mimo upływu lat — wciąż pozostają żywe.

Zebranych powitała dyrektor gimnazjum Helena Juchniewicz, która podkreśliła znaczenie takich spotkań dla budowania wspólnoty szkolnej oraz pielęgnowania tradycji. W swoim wystąpieniu przypomniała, że gimnazjum od lat pozostaje ważnym ośrodkiem polskiej oświaty w Wilnie, kształtującym kolejne pokolenia młodych ludzi w duchu wartości i odpowiedzialności.

Uroczystość uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów. Występy młodzieży — pełne zaangażowania i talentu — zostały nagrodzone gromkimi brawami. Były one pięknym dowodem na to, że szkoła nie tylko uczy, ale także rozwija pasje i wrażliwość artystyczną.

Szczególnym punktem wieczoru była prezentacja książki pt. „Gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego — filarem polskości”pod redakcją dyrektor Heleny Juchniewicz. Publikacja ta stanowi ważne świadectwo historii szkoły, jej dorobku oraz roli, jaką odegrała i nadal odgrywa w życiu polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. O powstawaniu książki oraz jej treści opowiedziały autorki — polonistki gimnazjum: Wanda Andruszaniec i Regina Paszuta. Ich wystąpienia pozwoliły uczestnikom lepiej zrozumieć ideę publikacji oraz ogrom pracy włożonej w jej przygotowanie.

Po części oficjalnej absolwenci udali się do klas, gdzie w mniej formalnej atmosferze mogli oddać się wspomnieniom. Szkolne sale ponownie wypełniły się śmiechem i opowieściami o dawnych nauczycielach, koleżeńskich psotach i niezapomnianych wydarzeniach.

Wieczór Absolwentów po raz kolejny udowodnił, że Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego to „jedno miejsce, wiele historii”. To przestrzeń, w której splatają się losy pokoleń, a wspomnienia sprzed lat wciąż mają moc łączenia ludzi. Takie spotkania przypominają, że prawdziwa wartość szkoły tkwi nie tylko w edukacji, lecz przede wszystkim w relacjach, które pozostają na całe życie.

Joanna Szczygłowska

