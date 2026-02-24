Od pierwszych dni wojny „Kurier Wileński” zamieszczał relacje z frontu, informował o stanie rozmów międzynarodowych, apelował o wsparcie dla Ukrainy i użyczał swoich łamów bezpośrednim świadkom dramatycznych wydarzeń. Wojnie na Ukrainie poświęciliśmy niemało okładek naszej gazety i magazynu.

Wojna toczy się już cztery lata. Analitycy oceniają, że w początkowym jej okresie, gdyby Zachód odpowiednio wsparł militarnie Ukrainę, jej wynik byłby już rozstrzygnięty na korzyść Kijowa. Obecnie obie strony są już znacznie wyczerpane konfliktem, ukraińska armia cierpi szczególnie na niedobór rekruta.

W Genewie trwają właśnie trójstronne rozmowy w sprawie zakończenia wojny. W rozmowach uczestniczą delegacje Ukrainy, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump postawił sobie za cel wygaszenie konfliktu przed przypadającymi w tym roku obchodami 250. rocznicy uchwalenia Deklaracji Niepodległości USA.