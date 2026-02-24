Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego w Rudominie

Uroczyste obchody tak ważnego wydarzenia w historii naszego kraju rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego Litwy. Następnie publiczność miała okazję wysłuchać wartościowej muzyki oraz podziwiać występy młodych, niezwykle utalentowanych artystów. Na scenie wystąpił chór „Eglė”, chór dziecięcy „Dainuojantys vaikai” oraz uczniowie grupy metodycznej wokalnej Dziesięcioletniej Szkoły Muzycznej im. Balysa Dvarionasa w Wilnie.

Zabrzmiały piękne melodie Fryderyka Chopina oraz utwory kompozytorów litewskich. Koncert zakończył się wykonaniem utworu Vytautasa Kernagisa „Nasze dni jako święto” — piosenki, która przypomina nam, że każdy dzień może być świętem, jeśli tylko wiemy, jak go wspólnie przeżyć. Koncert jeszcze raz udowodnił, że muzyka jest uniwersalnym językiem. Łączy pokolenia, narody i serca, nawet gdy słowa nie wystarczają.

Organizatorzy składają wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego. Życzą, aby dla każdego z nas wolna Litwa była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować. Pamiętajmy: Litwa żyje tak długo, jak długo trwa nasza pamięć, nasz język, nasze pieśni i nasza jedność. Organizatorem obchodów było Centrum Kultury w Rudominie.

Centrum Kultury w Rudominie

Fot. Centrum Kultury w Rudominie