Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego w Rudominie

    Z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego, w dniu 16 lutego, Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło na wspaniały koncert „Litwa dźwięczy”, aby wspólnie świętować dzień, który przypomina nam nie tylko o historycznej decyzji, ale także o naszej nieustającej odpowiedzialności za ochronę tego, co dla nas najcenniejsze: języka, kultury, wolności i siebie nawzajem.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Publiczność miała okazję wysłuchać wartościowej muzyki oraz podziwiać występy młodych, niezwykle utalentowanych artystów | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Czytaj również...

    Uroczyste obchody tak ważnego wydarzenia w historii naszego kraju rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego Litwy. Następnie publiczność miała okazję wysłuchać wartościowej muzyki oraz podziwiać występy młodych, niezwykle utalentowanych artystów. Na scenie wystąpił chór „Eglė”, chór dziecięcy „Dainuojantys vaikai” oraz uczniowie grupy metodycznej wokalnej Dziesięcioletniej Szkoły Muzycznej im. Balysa Dvarionasa w Wilnie.

    Zabrzmiały piękne melodie Fryderyka Chopina oraz utwory kompozytorów litewskich. Koncert zakończył się wykonaniem utworu Vytautasa Kernagisa „Nasze dni jako święto” — piosenki, która przypomina nam, że każdy dzień może być świętem, jeśli tylko wiemy, jak go wspólnie przeżyć. Koncert jeszcze raz udowodnił, że muzyka jest uniwersalnym językiem. Łączy pokolenia, narody i serca, nawet gdy słowa nie wystarczają.

    Organizatorzy składają wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego. Życzą, aby dla każdego z nas wolna Litwa była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować. Pamiętajmy: Litwa żyje tak długo, jak długo trwa nasza pamięć, nasz język, nasze pieśni i nasza jedność. Organizatorem obchodów było Centrum Kultury w Rudominie.

    Centrum Kultury w Rudominie
    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Centrum Kultury w Rudominie uczciło pamięć Obrońców Wolności

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Jak w Rudominie obchodzono walentynki

     Z okazji walentynek Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło młodzież na wesołą, pełną energii i pozytywnych emocji imprezę „Valentine’s Vibe”, która odbyła się 13 lutego. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie...
    Newsy

    Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

    Społeczność Wileńskiej Szkoły Początkowej na Antokolu serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na wyjątkowy Dzień Otwartych Drzwi! To doskonała okazja, aby z bliska poznać szkołę, spotkać nauczycieli, zobaczyć...
    Szkolnictwo

    Wieczór Absolwentów w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

    Tradycyjnie, w pierwszą sobotę lutego, mury Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie wypełniły się radosnym gwarem i wzruszeniem. Tego dnia odbył się długo wyczekiwany Wieczór Absolwentów — wydarzenie, które...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.