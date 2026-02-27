— Pod numer 112 należy dzwonić wyłącznie w nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska, kiedy w miejscu zdarzenia potrzebna jest pilna pomoc pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej lub ekologów — informuje nas Vilma Juozevičiūtė, specjalistka ds. komunikacji w Centrum Pomocy Ogólnej.

30 proc. zbędnych połączeń

Każde zgłoszenie telefoniczne kierowane na numer 112 trafia do operatorów Ogólnego Centrum Pomocy (lit. Bendrasis pagalbos centras).

— Około 30 proc. wszystkich odebranych połączeń nadal składa się z próśb o pomoc, które nie leżą w kompetencjach służb ratunkowych. Osoby, które dzwonią i zgłaszają prośby niewymagające interwencji służb ratunkowych niepotrzebnie zajmują linię i uniemożliwiają kontakt osobom, które naprawdę potrzebują pomocy. Operatorzy odbierający spontaniczne telefony tracą czas, próbując wyjaśnić ludziom, dokąd powinni się udać ze swoimi problemami. Ponadto, często ludzie wręcz domagają się usług, których Ogólne Centrum Pomocy nie świadczy, na przykład wezwania służby awaryjnej, zgłaszają zepsucie sygnalizacji świetlnej, narzekają na nieodśnieżone drogi itp. Niekiedy dochodzi nawet do konfliktu, co dodatkowo zwiększa napięcie oraz obciążenie emocjonalne, którego i tak operatorzy doświadczają na co dzień — wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu” Vilma Juozevičiūtė.

Za pośrednictwem numeru telefonu 112 można prosić o pomoc: policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe, służby ochrony środowiska. Dzwoniąc pod nr 112 nie należy prosić pomocy innych podmiotów publicznych lub prywatnych, które miałyby zareagować na zgłoszenia o potrzebie pomocy.

— Ustawowo operatorzy Centrum Pomocy Ogólnej mają prawo do odmowy realizowania zgłoszeń nienależących do kompetencji wymienionych służb ratunkowych oraz do zakończenia rozmowy. Mamy nadzieję, że społeczeństwo wreszcie zrozumie, że pod numer 112 należy dzwonić w nagłych przypadkach, kiedy w miejscu zdarzenia potrzebna jest natychmiastowa pomoc policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego lub ekologów. W przypadkach, kiedy potrzebna jest pomoc służby gazowej, energetycznej czy wodociągowo-kanalizacyjnej, a człowiek nie wie, dokąd się zwrócić, należy dzwonić pod całodobowy numer informacyjny 1588 — informuje Vilma Juozevičiūtė.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy

Wyniki badań wskazują, że mieszkańcy Litwy doskonale znają numer 112 — jedyny numer alarmowy na Litwie.

— Warto pamiętać, że numer 112 działa nie tylko na Litwie. Jest ujednoliconym, bezpłatnym europejskim numerem alarmowym, który działa we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach europejskich — w Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Serbii, Macedonii, Mołdawii, Ukrainie i innych. Łącznie około 700 mln osób może dzwonić pod ten numer, aby uzyskać pilną pomoc policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego — zauważa rozmówczyni.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został ustanowiony przed 35 laty, w 1991 r. Jego wprowadzenie miało na celu ujednolicenie numerów ratunkowych we wszystkich państwach UE, zapewniając dostęp do służb ratunkowych pod jednym, bezpłatnym numerem. W 2009 r. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy oficjalnie ogłosiły 11 lutego Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112.

— W tym dniu ważne jest, by nie tylko pamiętać o numerze 112, ale także opowiedzieć o nim dzieciom. Porozmawiać z nimi o zagrożeniach, które mogą mieć miejsce w domu, na ulicy oraz w przestrzeni wirtualnej, a także o tym, kiedy i jak dzwonić pod numer 112 — podkreśla Vilma Juozevičiūtė.

Pod numer 112 należy dzwonić wyłącznie w nagłych sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska | Fot. Marian Paluszkiewicz

Co warto wiedzieć

Dzwoniąc pod numer 112, należy:

· poczekać, aż operator odbierze połączenie (jeżeli osoba dzwoniąca się rozłączy i zadzwoni ponownie, czas oddzwonienia będzie dłuższy);

· krótko i wyraźnie opowiedzieć operatorowi, co się wydarzyło;

· podać dokładny adres, pod którym potrzebna jest pomoc;

· odpowiadać na pytania zadawane przez operatora;

· wysłuchać uważnie i zastosować się do rad operatora;

· nie rozłączać się, dopóki operator nie powie, że połączenie może zostać zakończone.

Właściwa reakcja służb ratunkowych na incydent w wielkiej mierze zależy od celnych i zwięzłych odpowiedzi na pytania operatora. Dlatego też dzwoniąc pod numer 112 należy się postarać zachować spokój, mówić wyraźnie, podać swoje imię i nazwisko, powiedzieć, co się wydarzyło oraz wskazać miejsce zdarzenia. Dane o lokalizacji dzwoniącego są wyświetlane na pulpicie operatora.

— Czasami ludzie są oburzeni z powodu rzekomo zbyt dociekliwych pytań operatorów. Należy jednak sobie uświadomić, że wszystkie pytania zadawane przez operatorów są koordynowane z konkretnymi służbami ratunkowymi i na podstawie otrzymanych odpowiedzi operatorzy nie tylko przygotowują i przekazują komunikaty służbom, ale także klasyfikują zdarzenia według odpowiednich kryteriów. Dopiero po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji służby mogą odpowiednio reagować na prośby o pomoc. Dlatego, aby pomoc była szybka i fachowa, konieczna jest konstruktywna współpraca — podkreśla przedstawicielka Centrum Pomocy Ogólnej.

Gwarancja pomocy

Nie tak dawno numer 112 pomógł obcokrajowcom uczestniczącym w wypadku drogowym na Litwie. Rankiem 20 stycznia Centrum Pomocy Ogólnej odebrało automatyczny komunikat eCall.

Okazało się, że w miejscowości Vidiškės zderzyły się zarejestrowana na Łotwie Škoda Octavia, którą kierował 59-letni obywatel Łotwy oraz Fiat Minibus zarejestrowany w Polsce, którym kierował 35-letni obywatel Polski. Kierowca Fiata nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w jadący z przodu samochód. Siła uderzenia była na tyle duża, że ​​czujniki Škody Octavii zarejestrowały to jako wypadek drogowy i automatycznie nawiązały połączenie z numerem alarmowym 112. Chociaż sprawca przyznał się do błędu i nikt nie ucierpiał fizycznie w tym wypadku drogowym, sytuację komplikowała bariera językowa: jeden z kierowców mówił po angielsku, a drugi po rosyjsku. Przybyli na miejsce wypadku policjanci zbadali okoliczności zdarzenia i pomogli kierowcom w wypełnieniu oświadczenia o wypadku drogowym, złożonego przez sprawcę wypadku, obywatela polskiego.

To wydarzenie w Vidiškiai doskonale ilustruje ideę europejskiego numeru szybkiej pomocy 112. W każdym państwie UE numer ten i związane z nim technologie są narzędziem gwarantującym pomoc.