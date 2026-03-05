Idzie wiosna, rozkwitają serca, do Wilna powraca Jarmark Kaziukowy

Hasło tegorocznego Kaziuka „I serca rozkwitają” (lit. Ir širdys pražysta) ma przypominać o dobroci, otwartości i żywej więzi z drugim człowiekiem.

„Wkroczmy w początek wiosny z rozkwitającymi sercami – otwartymi, wrażliwymi i hojnymi. Stwórzmy miasto, w którym jest więcej życzliwości, szczerości i prawdy, a małe, codzienne chwile przeradzają się we wspólne, wspaniałe emocje i trwałe wspomnienia. Niech tegoroczny jarmark przypomni nam, że każde miłe słowo, serdeczne życzenie czy podarowane komuś rękodzieło może stać się początkiem czegoś, co rozkwitnie na długo” – zapowiadają organizatorzy kaziukowej imprezy.

Stragany z wyrobami mistrzów ludowych

W alei Giedymina rozciągną się stragany z wyrobami mistrzów ludowych. Przy ulicy Tadeusza Wróblewskiego rozlokują się stoiska ze smakołykami.

Najprzeróżniejsze wyroby z ceramiki, wikliny czy srebra można będzie podziwiać i kupić przy ulicy Šventaragio. Swoje wyroby zaprezentują tu artyści z Republiki Twórców. Z kolei przy u. Maironio można będzie kupić wyroby studentów Akademii Sztuk Pięknych, na skrzyżowaniu z ulicą Malūnų czynny będzie pchli targ.

Na Placu Katedralnym, w pobliżu pomnika Giedymina, można będzie odwiedzić Plac Designu, gdzie swoje wyroby zaprezentują projektanci odzieży i akcesoriów. Atmosferę dawnych targów stworzą muzykanci uliczni – nieodłączny element Kaziuka.

6 marca, w piątek, otwarcie Jarmarku Kaziukowego zainauguruje barwny pochód. O godz. 14 teatralizowana procesja z kukłą Świętego Kazimierza na czele wyruszy z Placu Niepodległości na Plac Katedralny. O godz. 15 odbędzie się tu uroczyste otwarcie Kaziuka oraz koncert.

Wydarzenie potrwa od 6 do 8 marca włącznie. W niedzielę, 8 marca, o godz. 14 na Placu Katedralnym będzie miała miejsce uroczystość uhonorowania najlepszych rzemieślników jarmarku, o godz. 15 – koncert z okazji zakończenia kaziukowej imprezy.

Na Kaziukach można kupić ręcznie wykonane wyroby, a także wziąć udział w warsztatach twórczych oraz zajęciach edukacyjnych dla całej rodziny | Fot. Marian Paluszkiewicz

Dziecięcy Kaziuk

W sobotę i niedzielę organizatorzy tradycyjnie zapraszają najmniejszych uczestników jarmarku do odwiedzenia kolorowej, pełnej kreatywności przestrzeni w centrum handlowym G9 (al. Giedymina 9). Tu ponad 50 młodych twórców zaprezentuje swoje rękodzieła.

Odwiedzający będą mogli cieszyć się nie tylko zakupami, lecz także dobrą rozrywką. Można będzie tu kupić ręcznie wykonane wyroby, a także wziąć udział w warsztatach twórczych oraz zajęciach edukacyjnych dla całej rodziny. Dzieci będą mogły z bliska poznać tradycyjne rzemiosła, obejrzeć przedstawienia teatralne, tańczyć, wziąć udział w grach i poczuć atmosferę Jarmarku Kaziukowego.

Najstarszy kiermasz wileński

Wileński Kaziuk jest najstarszym i największym wydarzeniem miejskim, które zawsze przyciąga tłumy ludzi. Za zalążek imprezy uznawane są uroczystości kanonizacyjne Świętego Kazimierza, które miały miejsce w Wilnie 4 marca (w dniu imienin Kazimierza) 1604 r.

Wydarzeniu temu towarzyszył uroczysty pochód z udziałem: rzemieślników, kupców, mieszczan, młodzieży akademickiej, zakonów, duchowieństwa, litewskich magnatów, otoczonych rycerstwem i szlachtą.

Z czasem procesje o charakterze religijnym przestały się odbywać, a obchody ku czci Świętego Kazimierza nabrały charakteru handlowego.

Przypuszczalnie pierwszy kiermasz (z niem. kirchmesse) w Wilnie odbył się przed 390 laty, w 1636 r. W tym roku papież Urban VIII ogłosił Świętego Kazimierza patronem Litwy, a szczątki świętego zostały uroczyście przeniesione z kościoła św. Kazimierza do katedry, do specjalnie zbudowanej na polecenie Zygmunta III Wazy kaplicy.

Kiermasze kaziukowe odbywały się na Placu Katedralnym, kiedy jednak w 1904 r. wzniesiono tam pomnik carycy Katarzyny II, Kaziuk przeniósł się na Łukiszki.

Najważniejszy asortyment na Jarmarku Kaziukowym to kolorowe podwileńskie palmy, trafiły nawet na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO | Fot. Marian Paluszkiewicz

Z Kaziuka z sercem kaziukowym

Do Kaziuka mieszkańcy podwileńskich wsi szykowali się w ciągu jesieni i zimy, a już na początku marca jechali do Wilna, by na kiermaszu sprzedawać swoje wyroby. Można tu było kupić wszystko, ale prawie nikt nie opuszczał jarmarku bez piernikowego lukrowanego serca.

Przedwojenne Kaziuki pamięta wilnianka Janina Gieczewska.

– Tak jak były wówczas Targi Poznańskie, były Targi Wileńskie. W dniu 4 marca zjeżdżała się masa ludzi, kursowały nawet specjalne pociągi do Wilna. Na Placu Łukiskim gromadziły się wozy pełne beczek, balii, przeróżnych tkanin i wyrobów z lnu. Można było kupić wszystko – poczynając od piszczałek, drewnianych łyżek, kolorowych balonów czy zabawek. Zawsze też było dużo wypieków. Smorgonie [dziś miasto na Białorusi – przyp. red.] należały wówczas jeszcze do Polski, smorgońskie obwarzanki sprzedawano całymi sznurami. I lukrowane kaziukowe serca. Z imionami czy napisami: „Ja kocham Cię”. Kawalerowie kupowali je swoim pannom. Tak było przyjęte, że z Kaziuka trzeba przyjść z sercem kaziukowym – dzieli się wspomnieniami zasłużona wilnianka.

W czasach sowieckich Jarmarki Kaziukowe odbywały się na Rynku Kalwaryjskim, w latach 90. ubiegłego wieku, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, Kaziuk powrócił do serca miasta – na Starówkę i w Aleję Giedymina.