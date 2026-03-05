Więcej
    Strona głównaInformacje specjalne

    Styczniowy skok cen ogrzewania: którzy mieszkańcy zapłacili najwięcej?

    Styczniowe rachunki za ogrzewanie dla wielu mieszkańców były jednymi z najwyższych w tym sezonie — w niektórych przypadkach były nawet dwukrotnie wyższe. Według danych Rady Regulacji Energetyki taryfy wzrosły o ok. 4 proc., a dodatkowo przyczyniło się do tego zakończenie ulg VAT oraz wyjątkowo mroźna pogoda. Najbardziej odczuły to osoby mieszkające w nieodnowionych, złej jakości blokach wielomieszkaniowych.

    Autor: KW
    Odnowiony blok wielomieszkaniowy | Fot. z archiwum APVA

    Czytaj również...

    Dane Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Ciepła pokazują, że w styczniu ceny ciepła w porównaniu z grudniem wzrosły średnio o 15,5 proc. w większości samorządów, głównie z powodu podwyżki stawki VAT. Na przykład po dodaniu 21 proc. stawki VAT ceny wzrosły o 16,3 proc. w Wilnie i Kownie oraz o 18 proc. w Kłajpedzie. W skali całej Litwy średnia cena ciepła w styczniu wyniosła 9,64 ct/kWh wraz z VAT, a ostateczne rachunki były najwyższe w tym sezonie grzewczym. Oznacza to wzrost o ok. 90 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim — z powodu niskich temperatur wzrosły one o 70 proc., a z powodu ceny i wyższego VAT o 11,2 proc.

    Największe wydatki w nieefektywnych budynkach

    Najbardziej odczuwają wzrost cen mieszkańcy starych, nieefektywnych energetycznie bloków. Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Ciepła Valdas Lukoševičius zwraca uwagę, że wysokość rachunków zależy w największym stopniu nie od taryfy za ciepło, ale od stanu budynku.

    „W tym samym mieście cena ciepła jest taka sama dla wszystkich odbiorców, ale rachunki różnią się w zależności od ilości zużytego ciepła. Jeśli budynek jest nieszczelny i ma słabą izolację termiczną, potrzeba więcej energii, aby utrzymać temperaturę zgodną z normami higienicznymi (18-20 st. C). Kwota do zapłaty przez odbiorcę w rachunkach zależy nie tyle od samej ceny ciepła, ile od efektywności zużycia energii cieplnej i szczelności budynku, która nie pozwala na ucieczkę ciepła przez przegrody na zewnątrz. Po przeprowadzeniu prac renowacyjnych budynku i modernizacji wewnętrznych systemów inżynieryjnych bardzo łatwo jest zmniejszyć zużycie energii nawet dwukrotnie. W niektórych przypadkach oszczędności są jeszcze większe — podkreśla Lukoševičius.

    Po renowacji zmniejsza się zapotrzebowanie na energię

    Gintarė Burbienė, kierownik Departamentu Modernizacji Budynków Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), podkreśla, że celem renowacji jest kompleksowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zapewnienie długotrwałego efektu.

    „W trakcie renowacji dąży się do uzyskania klasy efektywności energetycznej nie niższej niż B i zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 40 proc. Praktyka pokazuje, że w wielu projektach zużycie ciepła zmniejsza się o ok. 50 proc. lub więcej, co ma bezpośredni wpływ na rachunki mieszkańców. Zachęcam do nieczekania na kolejną mroźną zimę i już teraz składania wniosków o pomoc państwową” — twierdzi.

    Burbienė przypomina, że państwo finansuje nie tylko środki zwiększające efektywność energetyczną, ale także poprawiające jakość życia i komfort, a po modernizacji wzrasta popyt na nieruchomości i ich wartość.

    Technologie pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej

    Jak zauważa prezes Litewskiej Konfederacji Energetyki Odnawialnej Martynas Nagevičius, dodatkowe korzyści zapewniają środki związane z odnawialnymi źródłami energii, wdrażane podczas renowacji.

    „Renowacja pozwala zazwyczaj zmniejszyć zużycie ciepła o co najmniej 40 proc., a często nawet o połowę. A po zainstalowaniu elektrowni słonecznej zmniejszają się koszty energii elektrycznej. To dodatkowa korzyść oprócz już zmniejszonych kosztów ogrzewania” — mówi Nagevičius.

    Więcej informacji na temat warunków obowiązującego obecnie zaproszenia do składania ofert na modernizację bloków wielomieszkaniowych można znaleźć na stronie internetowej APVA: apva.lrv.lt Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu informacyjnego APVA APVIS do 1 kwietnia.

    Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

    Autorka tekstu: Benita Gaižiūnaitė

    Zam. 2887

    Afisze

    Więcej od autora

    Religia

    W świetle Miłosierdzia – dziesięciolecie konsekracji kościoła w Czarnym Borze

    Uroczystej Mszy Świętej odpustowej przewodniczył biskup Arūnas Poniškaitis. Przy ołtarzu modlili się również rektor kościoła bł. ks. Michała Sopoćki ks. Andrzej Szuszkiewicz oraz ks. Jerzy Witkowski, który dziesięć lat...
    Społeczeństwo

    CKE z wizytą na Litwie w interesie Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce

    Dyrektor CKE Robert Zakrzewski opowiedział o wyzwaniach, z jakimi mierzą się w Polsce szkoły z litewskim językiem nauczania oraz o wyzwaniach dotyczących sprawdzianów, które składają uczniowie polskich szkół na...
    Wiadomości

    24 lutego minie czwarta rocznica rozpoczęcia agresji na Ukrainę przez reżimy Putina i Łukaszenki

    Od pierwszych dni wojny „Kurier Wileński” zamieszczał relacje z frontu, informował o stanie rozmów międzynarodowych, apelował o wsparcie dla Ukrainy i użyczał swoich łamów bezpośrednim świadkom dramatycznych wydarzeń. Wojnie...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.