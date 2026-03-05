Dane Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Ciepła pokazują, że w styczniu ceny ciepła w porównaniu z grudniem wzrosły średnio o 15,5 proc. w większości samorządów, głównie z powodu podwyżki stawki VAT. Na przykład po dodaniu 21 proc. stawki VAT ceny wzrosły o 16,3 proc. w Wilnie i Kownie oraz o 18 proc. w Kłajpedzie. W skali całej Litwy średnia cena ciepła w styczniu wyniosła 9,64 ct/kWh wraz z VAT, a ostateczne rachunki były najwyższe w tym sezonie grzewczym. Oznacza to wzrost o ok. 90 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim — z powodu niskich temperatur wzrosły one o 70 proc., a z powodu ceny i wyższego VAT o 11,2 proc.

Największe wydatki w nieefektywnych budynkach

Najbardziej odczuwają wzrost cen mieszkańcy starych, nieefektywnych energetycznie bloków. Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Ciepła Valdas Lukoševičius zwraca uwagę, że wysokość rachunków zależy w największym stopniu nie od taryfy za ciepło, ale od stanu budynku.

„W tym samym mieście cena ciepła jest taka sama dla wszystkich odbiorców, ale rachunki różnią się w zależności od ilości zużytego ciepła. Jeśli budynek jest nieszczelny i ma słabą izolację termiczną, potrzeba więcej energii, aby utrzymać temperaturę zgodną z normami higienicznymi (18-20 st. C). Kwota do zapłaty przez odbiorcę w rachunkach zależy nie tyle od samej ceny ciepła, ile od efektywności zużycia energii cieplnej i szczelności budynku, która nie pozwala na ucieczkę ciepła przez przegrody na zewnątrz. Po przeprowadzeniu prac renowacyjnych budynku i modernizacji wewnętrznych systemów inżynieryjnych bardzo łatwo jest zmniejszyć zużycie energii nawet dwukrotnie. W niektórych przypadkach oszczędności są jeszcze większe — podkreśla Lukoševičius.

Po renowacji zmniejsza się zapotrzebowanie na energię

Gintarė Burbienė, kierownik Departamentu Modernizacji Budynków Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), podkreśla, że celem renowacji jest kompleksowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zapewnienie długotrwałego efektu.

„W trakcie renowacji dąży się do uzyskania klasy efektywności energetycznej nie niższej niż B i zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 40 proc. Praktyka pokazuje, że w wielu projektach zużycie ciepła zmniejsza się o ok. 50 proc. lub więcej, co ma bezpośredni wpływ na rachunki mieszkańców. Zachęcam do nieczekania na kolejną mroźną zimę i już teraz składania wniosków o pomoc państwową” — twierdzi.

Burbienė przypomina, że państwo finansuje nie tylko środki zwiększające efektywność energetyczną, ale także poprawiające jakość życia i komfort, a po modernizacji wzrasta popyt na nieruchomości i ich wartość.

Technologie pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej

Jak zauważa prezes Litewskiej Konfederacji Energetyki Odnawialnej Martynas Nagevičius, dodatkowe korzyści zapewniają środki związane z odnawialnymi źródłami energii, wdrażane podczas renowacji.

„Renowacja pozwala zazwyczaj zmniejszyć zużycie ciepła o co najmniej 40 proc., a często nawet o połowę. A po zainstalowaniu elektrowni słonecznej zmniejszają się koszty energii elektrycznej. To dodatkowa korzyść oprócz już zmniejszonych kosztów ogrzewania” — mówi Nagevičius.

Więcej informacji na temat warunków obowiązującego obecnie zaproszenia do składania ofert na modernizację bloków wielomieszkaniowych można znaleźć na stronie internetowej APVA: apva.lrv.lt Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu informacyjnego APVA APVIS do 1 kwietnia.

Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Autorka tekstu: Benita Gaižiūnaitė



Zam. 2887