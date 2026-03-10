Więcej
    Rusza przebudowa wiaduktu w Gariūnai

    W poniedziałek 9 marca rozpoczęły się przygotowania do przebudowy wiaduktu w Gariūnai na autostradzie Vilnius-Kowno-Kłajpeda. Główne prace ruszą 23 marca, a kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i możliwe zatory na jednej z najważniejszych arterii kraju.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wiadukt w Gariūnai.
    Fot. Ministerstwo Łączności

    Państwowa spółka zarządzająca drogami „Via Lietuva” poinformowała, że prace przygotowawcze potrwają około tygodnia. W trakcie przebudowy wprowadzane będą czasowe ograniczenia ruchu, a mieszkańcy zostaną poproszeni o korzystanie z alternatywnych tras. Szczegóły zmian mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

    „Rozumiemy, że prace na taką skalę będą miały wpływ na codzienny ruch na tej arterii, co odczują zarówno osoby dojeżdżające do pracy w stolicy samochodem, jak i korzystające z transportu publicznego. Wraz z wykonawcą i Samorządem Miasta Wilna odpowiedzialnie i z wyprzedzeniem planujemy zmiany w organizacji ruchu, aby niedogodności były jak najmniejsze” — powiedział Martynas Gedaminskas, dyrektor „Via Lietuva”.

    „Niemniej jednak część tymczasowych ograniczeń i korków jest nieunikniona, dlatego zachęcamy mieszkańców do zmiany planów podróży i wyboru alternatywnych tras” — dodał.

    Średnio przez wiadukt przejeżdża około 44 tys. pojazdów dziennie, z czego 4,6 tys. stanowi transport ciężarowy. To jedna z głównych arterii kraju, z której korzystają zarówno osoby dojeżdżające do pracy w Wilnie z Kowna i innych miast, jak i transport biznesowy oraz tranzytowy. Przebudowa będzie prowadzona etapami — najpierw po stronie południowej, a następnie północnej.

    Obecny wiadukt zostanie rozebrany i zastąpiony nową konstrukcją spełniającą współczesne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i obciążenia. Zakończenie prac planowane jest latem przyszłego roku.

