Rusza przebudowa wiaduktu w Gariūnai

Państwowa spółka zarządzająca drogami „Via Lietuva” poinformowała, że prace przygotowawcze potrwają około tygodnia. W trakcie przebudowy wprowadzane będą czasowe ograniczenia ruchu, a mieszkańcy zostaną poproszeni o korzystanie z alternatywnych tras. Szczegóły zmian mają zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

„Rozumiemy, że prace na taką skalę będą miały wpływ na codzienny ruch na tej arterii, co odczują zarówno osoby dojeżdżające do pracy w stolicy samochodem, jak i korzystające z transportu publicznego. Wraz z wykonawcą i Samorządem Miasta Wilna odpowiedzialnie i z wyprzedzeniem planujemy zmiany w organizacji ruchu, aby niedogodności były jak najmniejsze” — powiedział Martynas Gedaminskas, dyrektor „Via Lietuva”.

„Niemniej jednak część tymczasowych ograniczeń i korków jest nieunikniona, dlatego zachęcamy mieszkańców do zmiany planów podróży i wyboru alternatywnych tras” — dodał.

Średnio przez wiadukt przejeżdża około 44 tys. pojazdów dziennie, z czego 4,6 tys. stanowi transport ciężarowy. To jedna z głównych arterii kraju, z której korzystają zarówno osoby dojeżdżające do pracy w Wilnie z Kowna i innych miast, jak i transport biznesowy oraz tranzytowy. Przebudowa będzie prowadzona etapami — najpierw po stronie południowej, a następnie północnej.

Obecny wiadukt zostanie rozebrany i zastąpiony nową konstrukcją spełniającą współczesne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i obciążenia. Zakończenie prac planowane jest latem przyszłego roku.