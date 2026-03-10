Więcej
    Sezon na hulajnogi ruszył. Wilno przypomina nowe zasady dla „mikromobilnych”. Przewidziane słone kary

    Sezon hulajnóg elektrycznych powrócił na ulice Wilna. Wraz z jego rozpoczęciem miasto przypomina o nowych zasadach bezpieczeństwa dla użytkowników mikromobilności. Jedna ze zmian dotyczy obowiązkowego wyposażenia podczas jazdy i może wpłynąć na codzienne korzystanie z tych pojazdów.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Hulajnogi i rowery ponownie dostępne w Wilnie.
    Hulajnogi i rowery ponownie dostępne w Wilnie wraz z nadejściem wiosny | Fot. ELTA

    Rozwój mikromobilności w mieście

    2 marca w Wilnie oficjalnie rozpoczął się sezon wypożyczania pojazdów mikromobilnych — hulajnóg elektrycznych i rowerów. Usługi te ponownie pojawiły się na ulicach wraz z nadejściem wiosny, oferując mieszkańcom i gościom miasta alternatywę dla tradycyjnych środków transportu.

    Miasto rozwija infrastrukturę mikromobilności, integrując ją z ogólnym systemem transportowym. W 18 z 21 starostw stolicy organizacja JUDU zainstalowała już około 800 miejsc parkingowych przeznaczonych dla hulajnóg i rowerów.

    „Naszym celem jest tworzenie infrastruktury, która pozwoli na łatwe, bezpieczne i wygodne poruszanie się po mieście. Konsekwentnie rozbudowując sieć miejsc parkingowych i integrując mikrokomunikację z ogólnym systemem transportowym, zachęcamy mieszkańców miasta i gości do bardziej zrównoważonego przemieszczania się i przyczyniania się do tworzenia czystszej i wygodniejszej stolicy” – mówi Jurgita Gaidienė, kierownik działu tworzenia wartości dla klientów JUDU.

    Nowe miejsca parkingowe dla hulajnóg

    Miejsca parkingowe dla pojazdów mikromobilnych zaplanowano na podstawie analizy natężenia ruchu w gęsto zaludnionych dzielnicach oraz w pobliżu głównych atrakcji turystycznych. Ma to ułatwić rozpoczęcie i zakończenie podróży.

    Punkty parkingowe są przeznaczone dla użytkowników platform car-sharingowych Bolt i Ride. Wszystkie lokalizacje można sprawdzić na interaktywnej mapie organizacji ruchu mikrokomunikacyjnego.

    „Miejsca parkingowe JUDU są urządzane z wykorzystaniem uniwersalnych rozwiązań projektowych, aby nie utrudniały ruchu pieszych i były wygodne dla wszystkich uczestników ruchu – osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami dziecięcymi, osób starszych. Należy pamiętać, że środki mikrokomunikacji można parkować tylko w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach” – zwraca uwagę Jurgita Gaidienė.

    Miejsca te są oznaczone na asfalcie prostokątnym znakiem z symbolami hulajnogi i literą „P”. Pojazdy należy ustawiać równo przy krawędzi lub obok już zaparkowanych hulajnóg.

    Obowiązkowe kaski i zasady bezpieczeństwa

    Wraz z rozpoczęciem sezonu przypomniano również o nowych zasadach bezpieczeństwa. Od tego roku wszyscy użytkownicy hulajnóg elektrycznych i rowerów elektrycznych mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy.

    JUDU apeluje także o przestrzeganie podstawowych zasad: poruszanie się wyłącznie po ścieżkach rowerowych, niejeżdżenie po chodnikach oraz nieprzewożenie pasażerów na hulajnogach.

    „Należy również zwrócić uwagę, że wczesną wiosną warunki pogodowe mogą być zmienne i bardzo nieprzewidywalne – zdarzają się poranne przymrozki, nadal może padać śnieg lub tworzyć się gołoledź. Mieszkańcy są zachęcani do wybierania bezpiecznej prędkości, zachowania ostrożności i oceny nawierzchni drogi” – przypomina przedstawicielka JUDU.

    Zgodnie z przepisami ruchu drogowego z elektrycznych środków transportu mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia. Młodzież od 14 lat może jeździć hulajnogami elektrycznymi po ukończeniu kursu szkoleniowego ustalonego przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu i posiadaniu odpowiedniego świadectwa szkolnego.

    Opr. J.B. na podst. Vilnius.lt

