Koniec wyjątków — kaski dla każdego

Dotychczas obowiązek noszenia kasków dotyczył jedynie osób poniżej 18. roku życia oraz tych, którzy poruszali się po jezdni. od przyszłego roku regulacja obejmie wszystkich użytkowników rowerów, hulajnóg, rolek oraz innych mikropojazdów, niezależnie od wieku czy miejsca jazdy.

„Kaski dla rowerzystów, rolkarzy, hulajnogowców i motocyklistów były obowiązkowe tylko dla osób poniżej 18. roku życia i tych, którzy poruszają się po jezdni. Chcemy zapewnić, aby podróże kierowców tych mikropojazdów były jeszcze bezpieczniejsze, dlatego od przyszłego roku nie będzie żadnych wyjątków, a kask będzie obowiązkowy dla wszystkich” — powiedział Juras Taminskas, minister transportu.

Obowiązki wypożyczalni

W przypadku wypożyczania pojazdów — na przykład rowerów lub hulajnóg — obowiązek zapewnienia kasku spoczywać będzie na wypożyczającym. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie liczby urazów i wypadków.

Dodatkowe wymagania techniczne i odblaskowe

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, do ruchu dopuszczone będą jedynie elektryczne pojazdy mikrokomunikacyjne wyposażone w:

sprawny hamulec,

sygnał dźwiękowy,

białe światło z przodu,

czerwone światło z tyłu,

pomarańczowe elementy odblaskowe po obu stronach.

Kamizelki i oświetlenie w warunkach ograniczonej widoczności

Użytkownicy mikropojazdów poruszający się po jezdni nadal będą zobowiązani do noszenia kamizelek w jaskrawych kolorach z elementami odblaskowymi lub zapewnienia odpowiedniego oświetlenia — białego z przodu i czerwonego z tyłu. W warunkach ograniczonej widoczności lub po zmroku obowiązek noszenia kamizelki z odblaskami staje się bezwzględny.

Zalecenia dotyczące ochrony ciała

Ministerstwo rekomenduje także stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej, takich jak ochraniacze na łokcie i kolana. Choć nie są one obowiązkowe, mają dodatkowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa użytkowników mikropojazdów.

Nowelizacja przepisów ma na celu dostosowanie regulacji do rosnącej popularności mikromobilności oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

