    Bez kasku hulajnogą nie pojeździsz. Litwa wprowadza nowe zasady dla wszystkich

    Od 2026 roku każdy użytkownik roweru, hulajnogi czy rolek będzie musiał mieć na głowie kask. Rząd zatwierdził nowe przepisy, które znacząco zmienią zasady poruszania się tzw. mikropojazdami na Litwie. Szczegóły regulacji budzą duże zainteresowanie.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Za dostarczenie obowiązkowych kasków przy wynajmie hulajnóg i rowerów odpowiadać będzie wypożyczający Fot. Andrius Ufartas, ELTA

    Koniec wyjątków — kaski dla każdego

    Dotychczas obowiązek noszenia kasków dotyczył jedynie osób poniżej 18. roku życia oraz tych, którzy poruszali się po jezdni. od przyszłego roku regulacja obejmie wszystkich użytkowników rowerów, hulajnóg, rolek oraz innych mikropojazdów, niezależnie od wieku czy miejsca jazdy.

    „Kaski dla rowerzystów, rolkarzy, hulajnogowców i motocyklistów były obowiązkowe tylko dla osób poniżej 18. roku życia i tych, którzy poruszają się po jezdni. Chcemy zapewnić, aby podróże kierowców tych mikropojazdów były jeszcze bezpieczniejsze, dlatego od przyszłego roku nie będzie żadnych wyjątków, a kask będzie obowiązkowy dla wszystkich” — powiedział Juras Taminskas, minister transportu.

    Obowiązki wypożyczalni

    W przypadku wypożyczania pojazdów — na przykład rowerów lub hulajnóg — obowiązek zapewnienia kasku spoczywać będzie na wypożyczającym. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie liczby urazów i wypadków.

    Dodatkowe wymagania techniczne i odblaskowe

    Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, do ruchu dopuszczone będą jedynie elektryczne pojazdy mikrokomunikacyjne wyposażone w:

    • sprawny hamulec,
    • sygnał dźwiękowy,
    • białe światło z przodu,
    • czerwone światło z tyłu,
    • pomarańczowe elementy odblaskowe po obu stronach.

    Kamizelki i oświetlenie w warunkach ograniczonej widoczności

    Użytkownicy mikropojazdów poruszający się po jezdni nadal będą zobowiązani do noszenia kamizelek w jaskrawych kolorach z elementami odblaskowymi lub zapewnienia odpowiedniego oświetlenia — białego z przodu i czerwonego z tyłu. W warunkach ograniczonej widoczności lub po zmroku obowiązek noszenia kamizelki z odblaskami staje się bezwzględny.

    Zalecenia dotyczące ochrony ciała

    Ministerstwo rekomenduje także stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej, takich jak ochraniacze na łokcie i kolana. Choć nie są one obowiązkowe, mają dodatkowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa użytkowników mikropojazdów.

    Nowelizacja przepisów ma na celu dostosowanie regulacji do rosnącej popularności mikromobilności oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

    Źródłalrv.lt

