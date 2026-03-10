W Sejmie rozpoczyna się sesja wiosenna. Jakie tematy zdominują?

Wiosenna sesja rozpoczyna się we wtorek, 10 marca. W ubiegłym tygodniu rząd zatwierdził projekty poprawek do ustaw, które zaproponuje Sejmowi podczas rozpoczynającej się sesji. Rząd zaproponuje Sejmowi, aby podczas wiosennej sesji rozpatrzył 117 pakietów projektów aktów prawnych, z czego 45 projektów ma zostać rozpatrzonych już w marcu. „Najbardziej ambitnie ze wszystkich ministerstw przygotowują się ministerstwa finansów, sprawiedliwości, transportu, środowiska oraz opieki społecznej i pracy — łącznie odpowiadają one za ponad połowę inicjatyw legislacyjnych” — oświadczył kanclerz rządu Eitvydas Bingelis.

Propozycje resortów

W marcu Ministerstwo Ochrony Kraju przedstawi parlamentowi ustawę o utworzeniu poligonu w Kopciowie oraz poprawki przewidujące rozbudowę poligonu w Taurogach. Zostanie również zaproponowana aktualizacja Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, z uwzględnieniem obecnej sytuacji geopolitycznej i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, a także wzmocnienie odstraszania i przygotowania do obrony kraju w przypadku agresji militarnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości w maju zamierza przedstawić Sejmowi propozycję kryminalizacji dywersji, nowych form działań przeciwko Litwie oraz udziału w konflikcie zbrojnym w innym państwie, a także zapewnić skuteczne ściganie tych niebezpiecznych przestępstw wymierzonych przeciwko Litwie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaproponuje parlamentarzystom przedłużenie krajowych sankcji wobec obywateli Rosji i Białorusi do 2028 r., a także wprowadzenie zakazu wjazdu na Litwę dla pojazdów, w których standardowe zbiorniki paliwa zawierają ponad 200 litrów paliwa.

— Nadal jest otwarta sprawa udziału „Świtu Niemna” w koalicji rządzącej. Sądzę, że to będzie duży dylemat dla socjaldemokratów, czy kontynuować współpracę z partią i Remigijusem Žemaitaitisem, czy raczej pozbyć się go? To również będzie zależało od tego, kto stanie na czele socjaldemokratów (w maju ma odbyć się zjazd partii, która wyłoni nowego prezesa — przyp. red.). Chociaż nie wydaje się, że tutaj będziemy mieli jakieś zaskoczenie (najbardziej prawdopodobnym zwycięzcą jest obecny, tymczasowy szef partii Mindaugas Sinkevičius — przyp. red.) — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Andrzej Pukszto, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

10 marca rozpocznie się wiosenna sesja, która potrwa do końca lata | Fot. Olga Posaškova, lrs.lt

Polityka zagraniczna

Rozmówca nie wyklucza, że może nastąpić zmiana w dotychczasowej polityce zagranicznej.

— Wydaje mi się, że w powietrzu wisi kwestia otwarcia kontaktów i stosunków z Chinami. Premier i tymczasowy szef partii uważają, że trzeba wznowić relacje z Chinami. Temu sprzeciwia się minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys. Sceptycznie na reset patrzy również pałac prezydencki. Zobaczymy, jak to zostanie rozegrane — mówi Andrzej Pukszto.

Co do relacji z krajami sąsiednimi, politolog uważa, że dotychczasowy kurs na odcinku białoruskim zostanie zachowany.

— Nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie nastąpiły tutaj jakieś zmiany. Jeśli będzie jakieś otwarcie, to raczej podczas jesiennej sesji niż wiosennej — mówi Pukszto.

Przyszłość Skvernelisa

Zdaniem rozmówcy w najbliższym czasie ważnym tematem będzie przyszłość polityczna Sauliusa Skvernelisa.

— Moim zdaniem nad Skvernelisem zawisną albo ciemne albo bardzo ciemne chmury. Jeśli prokurator generalna zwróci się do Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu, to wówczas Skvernelis będzie miał dwa wyjścia. Może sam zrzec się immunitetu albo zostanie przeprowadzone głosowanie w Sejmie. Jeśli sprawa pozytywnie zakończyłaby się dla Skvernelisa, to Związek Demokratów mógłby zostać potencjalnym koalicjantem dla socjaldemokratów. Gdyby Skvernelis kurczowo trzymał się kierownictwa partii, to również byłoby to na rękę socjaldemokratom. Wówczas będą mogli powiedzieć, że ich decyzja rezygnacji z koalicji ze Związkiem Demokratów byłaby słuszna — uważa Andrzej Pukszto.

Mniejszości narodowe

Swoje propozycje do programu prac sesji Sejmu przedstawią również prezydent oraz frakcje parlamentarne. Sesja wiosenna potrwa do 30 czerwca. „Sesja wiosenna będzie intensywna i będzie wymagała dużej odpowiedzialności. W naszym porządku obrad znajdują się ważne decyzje, które bezpośrednio dotkną mieszkańców Litwy. Dotyczą one zarówno wzmocnienia ochrony socjalnej, kwestii bezpieczeństwa państwa, jak i ustaw sprzyjających wzrostowi gospodarczemu oraz poprawie środowiska inwestycyjnego” — powiedział przewodniczący Sejmu, socjaldemokrata Juozas Olekas.

Ligita Girskienė, przewodnicząca frakcji Związku Litewskich Chłopów, Zielonych i Chrześcijańskich Rodzin, oświadczyła w ubiegłym tygodniu, że ich frakcja będzie podnosić kwestie dotyczące wiceministrów oraz mniejszości narodowych. „Nasi koledzy Polacy chcieli szerzej porozmawiać o sprawach mniejszości narodowych. My natomiast — oczywiście w sprawie naszych stanowisk — do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych propozycji, więc problem nadal nie został rozwiązany, bo wszystkie terminy już minęły. No i będziemy też rozmawiać o pracach wiosennej sesji oraz o zarejestrowanych projektach” — powiedziała parlamentarzystka.