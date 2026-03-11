Więcej
    Film „Franz Kafka” i inne polskie akcenty na festiwalu „Kino pavasaris 2026”

    W poniedziałek, 9 marca, rozpoczął się jeden z największych festiwali filmowych na Litwie — 31. Wileński Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino pavasaris”. Instytut Polski w Wilnie tradycyjnie jest partnerem festiwalu, a w programie nie zabraknie polskich akcentów.

    Autor: KW
    Kadr z filmu.
    Graf. Organizatorzy

    Instytut Polski jest partnerem instytucjonalnym filmu „Franz Kafka” w reżyserii Agnieszki Holland, tegorocznego polskiego kandydata do Oscara. Łącznie w kinach na całej Litwie zaplanowanych jest aż 36 seansów tego tytułu.

    W programie festiwalu znalazł się również film „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego, a w Konkursie Smart7 zaprezentowany zostanie film Emi Buchwald „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”.

    Na festiwalu zaprezentowane zostaną także dwa polskie filmy krótkometrażowe — „Okienko” (reż. Daniel Stopa) i „Muse” (reż. Paweł Pawlikowski) — oraz trzy koprodukcje: „Wściekłość” (reż. Burhan Qurbani), „Ojciec” (reż. Tereza Nvotová) i „Divia” (reż. Dmytro Hreshko).

    Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 9-22 marca w pięciu miastach Litwy — w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu. Bilety, abonamenty i akredytacje są do nabycia internetowo: https://kinopavasaris.lt/bilietai/.

    W dniach 6-8 marca podczas weekendu otwarcia festiwalu w wileńskich kinach „Pasaka” i „Skalvija” odbyły się pierwsze seanse wybranych filmów, w tym „Franza Kafki” oraz „Domu dobrego”.

    Organizator:

    Wileński Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino pavasaris” (VšĮ Kino Pavasaris)

    Partner:

    Instytut Polski w Wilnie

    Inf. Instytut Polski w Wilnie

