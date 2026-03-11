Instytut Polski jest partnerem instytucjonalnym filmu „Franz Kafka” w reżyserii Agnieszki Holland, tegorocznego polskiego kandydata do Oscara. Łącznie w kinach na całej Litwie zaplanowanych jest aż 36 seansów tego tytułu.

W programie festiwalu znalazł się również film „Dom dobry” Wojciecha Smarzowskiego, a w Konkursie Smart7 zaprezentowany zostanie film Emi Buchwald „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”.

Na festiwalu zaprezentowane zostaną także dwa polskie filmy krótkometrażowe — „Okienko” (reż. Daniel Stopa) i „Muse” (reż. Paweł Pawlikowski) — oraz trzy koprodukcje: „Wściekłość” (reż. Burhan Qurbani), „Ojciec” (reż. Tereza Nvotová) i „Divia” (reż. Dmytro Hreshko).

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 9-22 marca w pięciu miastach Litwy — w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu. Bilety, abonamenty i akredytacje są do nabycia internetowo: https://kinopavasaris.lt/bilietai/.

W dniach 6-8 marca podczas weekendu otwarcia festiwalu w wileńskich kinach „Pasaka” i „Skalvija” odbyły się pierwsze seanse wybranych filmów, w tym „Franza Kafki” oraz „Domu dobrego”.

Organizator:

Wileński Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Kino pavasaris” (VšĮ Kino Pavasaris)

Partner:

Instytut Polski w Wilnie

Inf. Instytut Polski w Wilnie