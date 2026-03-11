Tradycyjny uroczysty pochód był jedną z wielu części obchodów 11 marca, Dnia Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie uwiecznił na zdjęciach nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.
Świętowanie 11 marca w Wilnie 2026 [GALERIA]
W dniu 11 marca Litwa obchodzi Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego. W Wilnie z tej okazji zorganizowano uroczyste obchody, w tym uroczysty pochód. Świątowanie na zdjęciach udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!
Czytaj również...
Afisze