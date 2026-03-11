Więcej
    Strona głównaGalerie

    Świętowanie 11 marca w Wilnie 2026 [GALERIA]

    W dniu 11 marca Litwa obchodzi Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego. W Wilnie z tej okazji zorganizowano uroczyste obchody, w tym uroczysty pochód. Świątowanie na zdjęciach udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

    Autor: KW
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Tradycyjny uroczysty pochód był jedną z wielu części obchodów 11 marca, Dnia Odzyskania Niepodległości. Wydarzenie uwiecznił na zdjęciach nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

    Czytaj także: Vytautas Landsbergis: „Jeśli jedni i drudzy jesteśmy razem, to Wilno jest nasze” (cz. 2)

    Afisze

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Litwa świętuje 11 marca. Prezydent: „Zrozumieć, że druga strona też troszczy się o państwo”

    Nie umniejszenie stanowiska, ale gotowość do wysłuchaniaWedług prezydenta, pomimo różnic w opiniach, zarówno urzędnicy państwowi, jak i mieszkańcy dbają o przyszłość kraju, dlatego też słuchając się nawzajem, na Litwie...
    Tylko w „Kurierze”

    Chargé d’affaires RP na Litwie: „Istotne jest jedno: żeby Polska i Litwa były bezpieczne”

    W wydaniu magazynowym Kuriera Wileńskiego nr 9 (26) dn. 7–13 marca 2026 r. ukazał się wywiad z Grzegorzem Markiem Poznańskim, chargé d'affaires Ambasady RP w Wilnie. Zaznaczył m.in., że dyskusja o ewentualnym udziale Polski w stacjonującej na Litwie brygadzie NATO pomija fakt, iż polska obecność wojskowa w tym kraju jest już dziś realna i wielowymiarowa.
    Kultura

    Film „Franz Kafka” i inne polskie akcenty na festiwalu „Kino pavasaris 2026”

    Instytut Polski jest partnerem instytucjonalnym filmu „Franz Kafka” w reżyserii Agnieszki Holland, tegorocznego polskiego kandydata do Oscara. Łącznie w kinach na całej Litwie zaplanowanych jest aż 36 seansów tego...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.