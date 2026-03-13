Więcej
    Strona głównaSzkolnictwo

    Konkurs „Być Polakiem” – przedłużono termin przesyłania prac

    Apelujemy do nauczycieli, rodziców i uczniów — zbliża się końcowy termin składanie prac w konkursie „Być Polakiem". Wszystkim, którzy już to zrobili, dziękujemy, bo przecież, aby przygotować pracę konkursową, trzeba wyszukać wiele informacji, przemyśleć koncepcję pracy i dopiero wtedy można przystąpić do rysowania, pisania czy kręcenia filmu. To zwykle duży wysiłek, ale pomaga stać się świadomym „ambasadorem” polskich spraw. Autorzy prac konkursowych mają dużą szansę na spotkanie z Polską, ponieważ znaczna grupa uczestników zostaje wyróżniona i zaproszona do odwiedzin ojczyzny przodków.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Afisz konkursu „Być Polakiem”.
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    Otrzymaliśmy jednak listy od nauczycieli, że niemieccy uczniowie przez ostatnie dwa tygodnie przebywali na wakacjach zimowych i dopiero 14 marca wracają na zajęcia do szkół polskich. Zagapili się, nie przygotowali jeszcze prac, a bardzo chcieliby to zrobić. No cóż, nie jest to wygodne dla jurorów, ale dajmy szansę spóźnialskim. Do 22 marca możecie przesłać prace z nadzieją, że to właśnie wy otrzymacie w nagrodę złotą złotówkę.

    Tegoroczną XVII edycję konkursu uświetnimy polską złotówką, w stulecie jej oficjalnego wprowadzenia do obiegu w młodym, niepodległym państwie polskim. Reforma monetarna przeprowadzana w latach 1924 – 1926 przez ministra Władysława Grabskiego jest wydarzeniem zbyt mało znanym a ogromnie ważnym dla państwa, budującego jedność po latach zaborów. Rosyjski rubel i niemiecka marka nie chciały ustąpić miejsca polskiej złotówce. Ludność też protestowała, obawiając się niekorzystnego efektu finansowego dla gospodarstw rodzinnych. Minister Grabski, wybitny ekonomista, nie bez trudu wprowadził złotówkę, jako pieniądz do obrotu gospodarczego w całej Polsce i odniósł sukces.

    Dla upamiętnienia tego wydarzenia i zapoznania uczestników z pozytywnymi efektami trudnej reformy Grabskiego postanowiliśmy zaprosić wszystkich wyróżnionych, którzy przyjadą do Polski, do Muzeum Pieniądza w Narodowym Banku Polskim.

    Laureaci najwyżej ocenionych przez jury prac konkursowych otrzymają podczas gali nagrodą specjalną – replikę polskiej złotówki, pozłacanej i bardzo pięknej. To będzie wyraz najwyższego uznania dla Was ale także dla rodziców i nauczycieli, którzy byli troskliwymi opiekunami i wsparciem dla Was podczas przygotowywania prac konkursowych.

    Więcej informacji o konkursie na stronie: www.bycpolakiem.pl

    Czytaj także: Zaproszenie do udziału w XVII edycji Międzynarodowego Konkursu „Być Polakiem”

    Marek Machała,
    Koordynator Generalny Konkursu „Być Polakiem”

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Wystąpią gwiazdy nad gwiazdami! Čiurlionis w aranżacji jazzowej w DKP

    Przekrój rozrywek i imprez oferowanych przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest naprawdę szeroki. Tym razem przed nami kolejna niepowtarzalna okazja — Koncert Muzyki Jazzowej. I to z najwyższej półki!
    Szkolnictwo

    Szkoła, która inspiruje: dlaczego rodzice wybierają Wileńską Szkołę Lazdynai?

    W tej szkole stawia się na nowoczesne metody nauczania oraz zaangażowanie uczniów. W procesie edukacyjnym wykorzystywane są tablice SMART, tablety i nowoczesne pracownie komputerowe, dzięki czemu lekcje stają się...
    Kultura

    O modlitwach Ireny Duchowskiej

    Pisałem już kiedyś o tułaczej świadomości Ireny Duchowskiej. Wydaje się ona dominować w tej poezji. Czasami pobrzmiewa dosłownie. Czasami skrywa się w głębszej metaforze. W wywiadzie publikowanym w londyńskim...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.