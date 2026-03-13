Na Zielonych Jeziorach odbędzie się akcja „Ptaki wracają do domu”

Wydarzenie ma pomóc ptakom znaleźć bezpieczne miejsca do gniazdowania oraz zwrócić uwagę na znaczenie ochrony przyrody. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którym bliska jest natura, do wspólnego działania na rzecz lokalnych ekosystemów.

„Tradycja zawieszania budek lęgowych na Litwie istnieje od ponad stu lat i jest jedną z najstarszych inicjatyw ekologicznych w kraju. Jest ona ważna nie tylko ze względu na bezpośrednie korzyści dla ptaków — inicjatywa ta przyczynia się również do zachowania różnorodności biologicznej, kształtuje świadomość ekologiczną, wzmacnia poczucie wspólnoty i promuje odpowiedzialne podejście do przyrody” — mówi Ervinas Romanovas, kierownik działu komunikacji Dyrekcji Lasów Państwowych (VMU).

Edukacja o świecie ptaków

Przed zawieszeniem budek uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów. Mindaugas Ilčiukas poprowadzi zajęcia „Sekrety piór: różnorodność kolorów i kształtów w świecie ptaków”, podczas których zaprezentowana zostanie kolekcja ponad 10 tys. piór reprezentujących ponad 130 gatunków ptaków występujących na Litwie.

Odbędzie się również wykład Gintarė Karelinej „Kto mieszka w budce dla ptaków? Małe domki dla skrzydlatych przyjaciół”. Oba spotkania zaplanowano w godzinach 11-12. Udział wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie www.zaliasvilnius.lt.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy udadzą się do lasu nad jezioro, gdzie wspólnie zawieszą nowe budki dla ptaków. Na zakończenie organizatorzy zaplanowali ciepłą herbatę i przekąski. Wydarzenie organizują Samorząd miasta Wilna oraz Dyrekcja Lasów Państwowych.