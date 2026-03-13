Warsztaty przygotowywania bielaszy

Podczas tych zajęć będziecie mieli okazję poznać tradycje, historię oraz codzienne życie Tatarów. W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko dowiedzą się więcej o autentycznej kulturze, ale także sami spróbują swoich sił w gotowaniu i skosztują tradycyjnych potraw.

Każdy uczestnik będzie mógł przygotować po 5 bielaszy!



Cena warsztatów – 10 € od osoby

Rezerwacja biletów: https://forms.gle/Vbm4o7QcyyBLiXAKA

Zapraszamy do udziału i wspólnego odkrywania smaków oraz tradycji tatarskiego dziedzictwa kulinarnego!

Centrum Kultury w Rudominie