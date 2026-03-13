Więcej
    Warsztaty przygotowywania bielaszy

    17 marca o godz. 18:00 Centrum Kultury w Rudominie zaprasza na smaczne i ciekawe warsztaty przygotowywania bielaszy!

    Autor: KW

    Podczas tych zajęć będziecie mieli okazję poznać tradycje, historię oraz codzienne życie Tatarów. W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko dowiedzą się więcej o autentycznej kulturze, ale także sami spróbują swoich sił w gotowaniu i skosztują tradycyjnych potraw.
    Każdy uczestnik będzie mógł przygotować po 5 bielaszy!

    Cena warsztatów – 10 € od osoby

    Rezerwacja biletów: https://forms.gle/Vbm4o7QcyyBLiXAKA

    Zapraszamy do udziału i wspólnego odkrywania smaków oraz tradycji tatarskiego dziedzictwa kulinarnego!

    Centrum Kultury w Rudominie

    Afisze

    RedKomy

