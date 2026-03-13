Warsztaty przygotowywania bielaszy

Podczas tych zajęć będziecie mieli okazję poznać tradycje, historię oraz codzienne życie Tatarów. W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko dowiedzą się więcej o autentycznej kulturze, ale także sami spróbują swoich sił w gotowaniu i skosztują tradycyjnych potraw.
Każdy uczestnik będzie mógł przygotować po 5 bielaszy!
Cena warsztatów – 10 € od osoby
Rezerwacja biletów: https://forms.gle/Vbm4o7QcyyBLiXAKA
Zapraszamy do udziału i wspólnego odkrywania smaków oraz tradycji tatarskiego dziedzictwa kulinarnego!
Centrum Kultury w Rudominie