    Poznański dla „KW”: „Urzędnicy litewscy coraz częściej to przyznają”

    W wydaniu magazynowym Kuriera Wileńskiego nr 9 (26) dn. 7–13 marca 2026 r. ukazał się wywiad z Grzegorzem Markiem Poznańskim, chargé d'affaires Ambasady RP w Wilnie. Mówił m.in. o tym, że dotychczasowe podejście do nauczania języka litewskiego w szkołach polskich jest nieskuteczne i wymaga gruntownej zmiany metodologicznej. Ten postulat zaczął wybrzmiewać coraz głośniej.

    Autor: KW
    Fot. Apolinary Klonowski

    Nie ma metodologii

    „Dziś jest to otwarta kwestia, a urzędnicy litewscy coraz częściej przyznają, że nie istnieje żadna metodologia zakładająca, iż wystarczy rozdać polskim dzieciom w pierwszej klasie litewskie podręczniki i wszystko będzie cudownie” — czytamy w wywiadzie słowa Grzegorza Marka Poznańskiego.

    „Jeszcze kilka lat temu, po ujednoliceniu nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości, rodzice i nauczyciele od razu zwracali uwagę, że w szkołach polskich nauczanie tego języka powinno się odbywać w oparciu o inną bazę metodyczną niż w szkołach litewskich” — zauważył.

    „Nauczyciele tworzą własne kompendia, żeby zrealizować program w sposób zrozumiały dla uczniów” — zaznaczył dyplomata.

    Wysokie wyniki mimo trudności

    Jednocześnie zwrócił uwagę na paradoks: mimo trudności wyniki uczniów są wysokie.

    „W Wilnie ponad 90 proc. uczniów szkół polskich przystępuje do rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka litewskiego — powyżej średniej szkół litewskich — a zdawalność wcale nie jest gorsza od tej średniej, bywa że lepsza. Wymaga to jednak olbrzymiej pracy” — czytamy w wywiadzie.

    Poznański poinformował, że trwają prace nad odtworzeniem polsko-litewskiej grupy eksperckiej ds. edukacji mniejszości narodowych.

    „Właściwy kierunek to spokojny dialog ekspertów, oparty o twarde dane ze szkół i wyniki badań” — powiedział chargé d’affaires.

    Pełny wywiad jest dostępny w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego”, ukazał się też na portalu kurierwilenski.lt.

    Źródła

