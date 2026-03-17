„To nasza wspólna inicjatywa, której celem jest stworzenie przestrzeni do spotkania i dialogu przedstawicieli różnych organizacji, samorządu oraz duchowieństwa na temat spraw naprawdę istotnych dla naszego społeczeństwa. Stawiamy pytania: jaki jest rejon wileński i jaką wspólnotę budujemy? Co po sobie zostawimy? W jakim świecie będą żyły nasze dzieci? Miasto Miłosierdzia zaczyna się od uwagi poświęconej temu, komu dziś jest najtrudniej – choremu, ubogiemu, zagubionemu czy zniechęconemu” – powiedział w przemówieniu powitalnym mer R. Duchniewicz.

Podczas wydarzenia koordynatorka Kongresu Miłosierdzia w Kurii Wileńskiej, Inesa Čaikauskienė, przedstawiła World Apostolic Congress on Mercy (Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia), który odbywa się co trzy lata w innym kraju. W tym roku Litwa i Wilno dołączą do takich miast jak Rzym, Kraków, Bogota i Manila, które wcześniej gościły tysiące uczestników z całego świata. Podczas kongresów ludzie z różnych krajów przyjeżdżają do jednego miasta, aby wysłuchać świadectw, uczestniczyć w wykładach, wydarzeniach kulturalnych oraz w Mszach Św.

W tym roku w Wilnie odbędzie się Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia | Fot. vrsa.lt

„Jesteśmy powołani do miłości. Do miłości wiernej, ufnej, hojnej, do miłości, która daje siebie i buduje życie. Rozumiemy jednak również, że każdy z nas nie jest doskonałym mechanizmem – który się nie psuje i nie popełnia błędów. Jesteśmy inni – jesteśmy ludźmi. Każdy z nas jest wolną osobą, zdolną dokonywać wyborów. Dzięki Bożemu zaufaniu możemy nawet podejmować błędne decyzje wraz z wszystkimi ich konsekwencjami. Bóg nigdy nie przestaje widzieć w człowieku – w każdym z nas, nawet w błądzącym i grzeszniku – swojego umiłowanego dziecka. Światło Bożego Miłosierdzia, prawdy i miłości jest wystarczająco odważne i silne, by świecić w ciemności, a żadna ciemność nie jest w stanie go zagłuszyć” – powiedział podczas inwokacji biskup pomocniczy Archidiecezji Wileńskiej Arūnas Poniškaitis.

Ideę miłosierdzia w kontekście różnych wyznań uzupełnił prawosławny kapłan Maksimas Krutolevič, proboszcz parafii Narodzenia Chrystusa w Bukiszkach, który przedstawił inicjatywy wspólnoty prawosławnej. Swoim doświadczeniem podzielili się także członkowie katolickiej wspólnoty rodzin „Kościół Domowy” – Alfredas i Julia Lukaševičiai.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu przedstawicieli samorządu: mer Robert Duchniewicz z małżonką Jolantą, wicemerowie Edyta Tamošiūnaitė i Algis Vaitkevičius, dyrektor administracji samorządu Vytautas Vansavičius wraz z kierownikami wydziałów, radni, starostowie, dyrektorzy przedsiębiorstw samorządowych, członkowie wspólnot oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Czytaj więcej: Tydzień Miłosierdzia Bożego w Wilnie

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego