    Podczas Śniadania Modlitewnego rejonu wileńskiego omówiono ideę Światowego Kongresu Miłosierdzia

    12 marca, w czwartek, odbyło się Śniadanie Modlitewne rejonu wileńskiego „Budujemy Miasto Miłosierdzia”, poświęcone omówieniu idei Światowego Apostolskiego Kongresu Miłosierdzia planowanego na 2026 rok w Wilnie. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza oraz jego małżonki Jolanty. Jak zaznaczył mer, czas Wielkiego Postu jest najlepszą okazją, by na chwilę zatrzymać się w szybkim tempie codziennych obowiązków i zastanowić nad głębszymi i trudniejszymi pytaniami.

    Autor: Inf. ASRW
    Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza oraz jego małżonki Jolanty | Fot. vrsa.lt

    „To nasza wspólna inicjatywa, której celem jest stworzenie przestrzeni do spotkania i dialogu przedstawicieli różnych organizacji, samorządu oraz duchowieństwa na temat spraw naprawdę istotnych dla naszego społeczeństwa. Stawiamy pytania: jaki jest rejon wileński i jaką wspólnotę budujemy? Co po sobie zostawimy? W jakim świecie będą żyły nasze dzieci? Miasto Miłosierdzia zaczyna się od uwagi poświęconej temu, komu dziś jest najtrudniej – choremu, ubogiemu, zagubionemu czy zniechęconemu” – powiedział w przemówieniu powitalnym mer R. Duchniewicz.

    Podczas wydarzenia koordynatorka Kongresu Miłosierdzia w Kurii Wileńskiej, Inesa Čaikauskienė, przedstawiła World Apostolic Congress on Mercy (Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia), który odbywa się co trzy lata w innym kraju. W tym roku Litwa i Wilno dołączą do takich miast jak Rzym, Kraków, Bogota i Manila, które wcześniej gościły tysiące uczestników z całego świata. Podczas kongresów ludzie z różnych krajów przyjeżdżają do jednego miasta, aby wysłuchać świadectw, uczestniczyć w wykładach, wydarzeniach kulturalnych oraz w Mszach Św.

    „Jesteśmy powołani do miłości. Do miłości wiernej, ufnej, hojnej, do miłości, która daje siebie i buduje życie. Rozumiemy jednak również, że każdy z nas nie jest doskonałym mechanizmem – który się nie psuje i nie popełnia błędów. Jesteśmy inni – jesteśmy ludźmi. Każdy z nas jest wolną osobą, zdolną dokonywać wyborów. Dzięki Bożemu zaufaniu możemy nawet podejmować błędne decyzje wraz z wszystkimi ich konsekwencjami. Bóg nigdy nie przestaje widzieć w człowieku – w każdym z nas, nawet w błądzącym i grzeszniku – swojego umiłowanego dziecka. Światło Bożego Miłosierdzia, prawdy i miłości jest wystarczająco odważne i silne, by świecić w ciemności, a żadna ciemność nie jest w stanie go zagłuszyć” – powiedział podczas inwokacji biskup pomocniczy Archidiecezji Wileńskiej Arūnas Poniškaitis.

    Ideę miłosierdzia w kontekście różnych wyznań uzupełnił prawosławny kapłan Maksimas Krutolevič, proboszcz parafii Narodzenia Chrystusa w Bukiszkach, który przedstawił inicjatywy wspólnoty prawosławnej. Swoim doświadczeniem podzielili się także członkowie katolickiej wspólnoty rodzin „Kościół Domowy” – Alfredas i Julia Lukaševičiai.

    W wydarzeniu uczestniczyło wielu przedstawicieli samorządu: mer Robert Duchniewicz z małżonką Jolantą, wicemerowie Edyta Tamošiūnaitė i Algis Vaitkevičius, dyrektor administracji samorządu Vytautas Vansavičius wraz z kierownikami wydziałów, radni, starostowie, dyrektorzy przedsiębiorstw samorządowych, członkowie wspólnot oraz przedstawiciele duchowieństwa.

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

