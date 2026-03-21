    Wileńskie „DĖK’ui” będą częściej otwarte. Plan: wynieść zmianę poza Wilno

    Trzy najpopularniejsze stacje wymiany rzeczy „DĖK'ui” w Wilnie od 17 marca będą czynne we wtorki i czwartki. To tymczasowa zmiana, za którą może pójść znacznie więcej.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Punkty „DĖK'ui” będą otwarte dwa razy w tygodniu. Jeśli się to sprawdzi, zmiana ta wyjdzie poza stolicę.
    Punkty „DĖK'ui" będą otwarte dwa razy w tygodniu. Jeśli się to sprawdzi, zmiana ta wyjdzie poza stolicę

    Od przyszłego wtorku mieszkańcy stolicy Litwy zyskają dodatkowy dzień na odwiedzenie trzech najczęściej wybieranych punktów wymiany rzeczy „DĖK’ui” – przy Pilaitės pr. 50, Pramonės g. 209S i Liepkalnio g. 113B. To specjalne punkty, w których możemy zostawić dobrej jakości rzeczy, a ktoś inny – je zabrać, jeśli potrzebuje.

    Nowy harmonogram do 23 kwietnia

    Dotychczas stacje przyjmowały odwiedzających raz w tygodniu, teraz będą one otwarte we wtorki i czwartki w godz. 11:00–18:00. Nowy harmonogram obowiązuje tymczasowo, do 23 kwietnia.

    Centrum Gospodarki Odpadami Obwodu Wileńskiego (VAATC) tłumaczy, że zmiana ma ułatwić mieszkańcom planowanie wizyt i zwiększyć szanse na to, by używane, ale sprawne przedmioty trafiły do nowych właścicieli.

    Dyrektor ds. strategii i komunikacji VAATC Tadas Vasiliauskas wyjaśnił, że obecne rozszerzenie godzin pracy ma charakter pilotażowy i w zależności od wyników może zostać wdrożone na stałe oraz rozszerzone na inne lokalizacje.

    „Na tym etapie testujemy i analizujemy możliwe zmiany w trzech najczęściej odwiedzanych punktach w Wilnie. Jeśli decyzja się sprawdzi, taki model pracy może później stać się stałą formą działalności nie tylko w Wilnie, ale także w innych punktach zbiórki odpadów w regionie stolicy” – mówił Vasiliauskas.

    Jak i gdzie działa „DĖK’ui”?

    Punkty „DĖK’ui” działają na placach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy mogą w dowolnym momencie zostawić tam przedmioty, które są w dobrym stanie, ale nie są już potrzebne w gospodarstwie domowym. Inni odwiedzający mogą je następnie bezpłatnie zabrać.

    Skala działania sieci robi wrażenie – według danych VAATC od początku 2025 r. we wszystkich punktach „DĖK’ui” w regionie wileńskim zebrano ponad 50 tys. przedmiotów do ponownego wykorzystania.

    Szczegółowe informacje o lokalizacjach i dostępnych przedmiotach można znaleźć na stronie www.stoteledekui.lt.

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. mat. pras., VAATC

