Od przyszłego wtorku mieszkańcy stolicy Litwy zyskają dodatkowy dzień na odwiedzenie trzech najczęściej wybieranych punktów wymiany rzeczy „DĖK’ui” – przy Pilaitės pr. 50, Pramonės g. 209S i Liepkalnio g. 113B. To specjalne punkty, w których możemy zostawić dobrej jakości rzeczy, a ktoś inny – je zabrać, jeśli potrzebuje.

Nowy harmonogram do 23 kwietnia

Dotychczas stacje przyjmowały odwiedzających raz w tygodniu, teraz będą one otwarte we wtorki i czwartki w godz. 11:00–18:00. Nowy harmonogram obowiązuje tymczasowo, do 23 kwietnia.

Centrum Gospodarki Odpadami Obwodu Wileńskiego (VAATC) tłumaczy, że zmiana ma ułatwić mieszkańcom planowanie wizyt i zwiększyć szanse na to, by używane, ale sprawne przedmioty trafiły do nowych właścicieli.

Dyrektor ds. strategii i komunikacji VAATC Tadas Vasiliauskas wyjaśnił, że obecne rozszerzenie godzin pracy ma charakter pilotażowy i w zależności od wyników może zostać wdrożone na stałe oraz rozszerzone na inne lokalizacje.

„Na tym etapie testujemy i analizujemy możliwe zmiany w trzech najczęściej odwiedzanych punktach w Wilnie. Jeśli decyzja się sprawdzi, taki model pracy może później stać się stałą formą działalności nie tylko w Wilnie, ale także w innych punktach zbiórki odpadów w regionie stolicy” – mówił Vasiliauskas.

Jak i gdzie działa „DĖK’ui”?

Punkty „DĖK’ui” działają na placach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy mogą w dowolnym momencie zostawić tam przedmioty, które są w dobrym stanie, ale nie są już potrzebne w gospodarstwie domowym. Inni odwiedzający mogą je następnie bezpłatnie zabrać.

Skala działania sieci robi wrażenie – według danych VAATC od początku 2025 r. we wszystkich punktach „DĖK’ui” w regionie wileńskim zebrano ponad 50 tys. przedmiotów do ponownego wykorzystania.

Szczegółowe informacje o lokalizacjach i dostępnych przedmiotach można znaleźć na stronie www.stoteledekui.lt.