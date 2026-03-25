    Sukces Kai Tworogal na turniejach światowych

    W dniach 4-7 marca we Władysławowie (Polska) odbył się światowy turniej WTT Youth Contender Władysławowo 2026, w którym wzięły udział również Kaja Tworogal i Ewa Chalkovskytė — tenisistki stołowe z Mickun uczęszczające do Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie.

    Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
    Kaja Tworogal.
    Kaja Tworogal zaprezentowała się znakomicie w grupie dziewcząt do lat 13 | Fot. archiwum szkolne

    Kaja Tworogal zaprezentowała się znakomicie w grupie dziewcząt do lat 13. W rozgrywkach grupowych pokonała wszystkie trzy przeciwniczki, zajęła pierwsze miejsce i pewnie awansowała do finału.

    W play-offach Kaja pokonała dwie reprezentantki Polski 3:0 i 3:1, a w walce o awans do finału przegrała 0:3 ze Szwajcarką WU Michelle i zajęła znakomite trzecie miejsce.

    Ewa Chalkovskytė, która startowała w grupie dziewcząt U13, odniosła trzy zwycięstwa oraz poniosła jedną porażkę, co pozwoliło jej zająć drugie miejsce w grupie i awansować do czołowej szesnastki. Niestety, w 1/8 finału, przy wyniku 1:3, musiała uznać przewagę reprezentantki Polski i odpadła z dalszej rywalizacji.

    Wyniki gry mieszanej do lat 15: Ewa Chalkovskytė w parze z Finką J. Koivumäki zakończyła swój występ w drugiej rundzie; Kaja Tworogal z Łotyszką D. Korbuts przegrała pierwszy mecz.

    Po udanych startach w Polsce, młodzi litewscy tenisiści stołowi nadal prezentowali znakomitą formę. W dniach 9-11 marca, podczas turnieju WTT Youth Contender Havířov 2026, rozgrywanego w Czechach, Kaja Tworogal zdobyła brązowy medal, a Ewa Chalkovskytė była o krok od medalistek — zajmując miejsca 5-8.

    Obie zawodniczki rozpoczęły rywalizację do lat 13 w fazie grupowej. Po dwóch zwycięstwach i jednej porażce, pewnie wkroczyły do ​​głównej fazy zawodów.

    W 1/8 finału Ewa pokonała silną rywalkę z Hiszpanii 3:2 po zaciętej walce, ale w ćwierćfinale musiała ulec przyszłej mistrzyni z Czech A. Brhelovej 0:3 i zakończyła rywalizację na miejscu 5-8.

    Kaja pokonała reprezentantkę Ukrainy 3:1 w pierwszym meczu fazy zasadniczej, pokonała rywalkę z Singapuru 3:0 w ćwierćfinale i przegrała 0:3 z tą samą Czeszką co Ewa w półfinale, zdobywając brązowy medal.

    To już drugi z rzędu turniej WTT Youth Contender, w którym Kaja staje na podium.

    Obie zawodniczki startowały również w kategorii wiekowej U15: Ewa poniosła dwie porażki i wycofała się z dalszej walki, Kaja natomiast odniosła jedno zwycięstwo i poniosła jedną porażkę, docierając do 1/32 etapu, gdzie przegrała z reprezentantką Ukrainy 1:3.

    Markas Vaitonis, nauczyciel Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie

