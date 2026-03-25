Istotny moment w historii zbawienia

— Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, obchodzone jest corocznie 25 marca, to bardzo ważna uroczystość kościelna, ponieważ upamiętnia niezwykle ważny moment w historii zbawienia. Właśnie 25 marca archanioł Gabriel przybył do Maryi w Nazarecie i oznajmił jej, że zostanie Matką Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To wydarzenie, opisane w Ewangelii wg św. Łukasza, symbolizuje początek wcielenia Boga w ludzkim ciele i jest jednym z najważniejszych punktów chrześcijańskiej wiary — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie.

Jak dodaje duchowny, święto to podkreśla nie tylko wyjątkową rolę Maryi w historii zbawienia, ale również jej posłuszeństwo, pokorę i całkowite zaufanie Bogu, które stały się wzorem do naśladowania dla wszystkich wiernych. Maryja, pokornie przyjmując słowa archanioła Gabriela, zgodziła się na Boży plan nie zważając na trudności, które na nią czekały. Jej postawa jest symbolem otwartości na Bożą wolę i odwagi w przyjmowaniu Bożych tajemnic.

Znaczenie daty i symbolika Zwiastowania

— 25 marca to nie przypadkowa data. Święto obchodzone jest dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Zwiastowanie przypomina o cudownym okresie ciąży Maryi — czasie oczekiwania, przygotowania na macierzyństwo. To znaczy, że Maryja wynosiła dziecko dziewięć miesięcy jak każda kobieta. Święto pozwala wiernym zastanowić się nad ogromem Bożej miłości, nad cudownością wcielenia oraz nad tym, że Jezus, choć syn Boży, wszedł w ludzką rzeczywistość, podlegając takim samym prawom życia, jakie znamy my wszyscy — podkreśla ksiądz.

Uroczystość ta ma także głębokie znaczenie liturgiczne i duchowe — jest okazją do refleksji nad tajemnicą życia, wiernością Bożym planom oraz nad tym, jak Bóg działa w codziennym życiu ludzi. W tradycji ludowej dzień ten bywał również kojarzony z nadejściem wiosny i symbolami odradzającego się życia, jak przylot bocianów, zwiastujących nowy cykl natury.

Obchody i praktyki wiernych

W tym dniu wierni przychodzą do kościoła, aby uczestniczyć w Mszy świętej, podczas której czyta się fragment Ewangelii opisujący zwiastowanie (Łk 1,26-38). W homiliach kapłani przypominają postawę Maryi — pokorę, otwartość na wolę Bożą i gotowość do posłuszeństwa. W tym dniu wierni często odmawiają różaniec, szczególnie tajemnice radosne, oraz uczestniczą w nabożeństwach maryjnych, śpiewając pieśni i litanie ku czci Maryi. Modlitwy tego dnia obejmują prośby o wiarę, mądrość, opiekę Bożą nad rodziną i wspólnotą.