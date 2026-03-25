    Zwiastowanie NMP. „Święto pozwala wiernym zastanowić się nad ogromem Bożej miłości”

    25 marca obchodzimy Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie — dzień, w którym archanioł Gabriel oznajmił Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. To uroczystość symbolizująca początek historii zbawienia, posłuszeństwo i zaufanie Maryi wobec Boga, a także czas refleksji nad tajemnicą życia i narodzin Jezusa.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Ks. Mirosław Grabowski.
    „Zwiastowanie przypomina o cudownym okresie ciąży Maryi — czasie oczekiwania, przygotowania na macierzyństwo” — mówi ks. Mirosław Grabowski | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Istotny moment w historii zbawienia

    — Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, obchodzone jest corocznie 25 marca, to bardzo ważna uroczystość kościelna, ponieważ upamiętnia niezwykle ważny moment w historii zbawienia. Właśnie 25 marca archanioł Gabriel przybył do Maryi w Nazarecie i oznajmił jej, że zostanie Matką Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To wydarzenie, opisane w Ewangelii wg św. Łukasza, symbolizuje początek wcielenia Boga w ludzkim ciele i jest jednym z najważniejszych punktów chrześcijańskiej wiary — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie.

    Jak dodaje duchowny, święto to podkreśla nie tylko wyjątkową rolę Maryi w historii zbawienia, ale również jej posłuszeństwo, pokorę i całkowite zaufanie Bogu, które stały się wzorem do naśladowania dla wszystkich wiernych. Maryja, pokornie przyjmując słowa archanioła Gabriela, zgodziła się na Boży plan nie zważając na trudności, które na nią czekały. Jej postawa jest symbolem otwartości na Bożą wolę i odwagi w przyjmowaniu Bożych tajemnic.

    Czytaj także: Dlaczego biją dzwony kościelne? Duchowny: „Kiedyś mówiono, że to głos Boży”

    Znaczenie daty i symbolika Zwiastowania

    — 25 marca to nie przypadkowa data. Święto obchodzone jest dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Zwiastowanie przypomina o cudownym okresie ciąży Maryi — czasie oczekiwania, przygotowania na macierzyństwo. To znaczy, że Maryja wynosiła dziecko dziewięć miesięcy jak każda kobieta. Święto pozwala wiernym zastanowić się nad ogromem Bożej miłości, nad cudownością wcielenia oraz nad tym, że Jezus, choć syn Boży, wszedł w ludzką rzeczywistość, podlegając takim samym prawom życia, jakie znamy my wszyscy — podkreśla ksiądz.

    Uroczystość ta ma także głębokie znaczenie liturgiczne i duchowe — jest okazją do refleksji nad tajemnicą życia, wiernością Bożym planom oraz nad tym, jak Bóg działa w codziennym życiu ludzi. W tradycji ludowej dzień ten bywał również kojarzony z nadejściem wiosny i symbolami odradzającego się życia, jak przylot bocianów, zwiastujących nowy cykl natury.

    Obchody i praktyki wiernych

    W tym dniu wierni przychodzą do kościoła, aby uczestniczyć w Mszy świętej, podczas której czyta się fragment Ewangelii opisujący zwiastowanie (Łk 1,26-38). W homiliach kapłani przypominają postawę Maryi — pokorę, otwartość na wolę Bożą i gotowość do posłuszeństwa. W tym dniu wierni często odmawiają różaniec, szczególnie tajemnice radosne, oraz uczestniczą w nabożeństwach maryjnych, śpiewając pieśni i litanie ku czci Maryi. Modlitwy tego dnia obejmują prośby o wiarę, mądrość, opiekę Bożą nad rodziną i wspólnotą.

    Czytaj także: Wielki Post zaprasza do modlitwy i miłosierdzia

    Szykowane są zmiany w Kodeksie wyborczym. 16-latkowie też pójdą do urn?

    Saulius Spurga, doktor nauk społecznych, komentator polityczny i kanclerz Uniwersytetu Michała Römera, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla, że zmiany w systemie wyborczym można formalnie uznać za pewną liberalizację....
    Litwa uwalnia 80 tys. ton rezerw ropy

    Alarm smogowy w trzech miastach Litwy

    Według informacji opublikowanych na stronie internetowej agencji, wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza odnotowano w mikrorejonach Żyrmuny w Wilnie, Dainava w Kownie oraz Šilutės plentas w Kłajpedzie.Pyły zawieszone groźne dla zdrowiaEksperci ostrzegają, że szczególne zagrożenie...

