    Mieszkańcy Grygajć są zapraszani do przyłączenia się do nowo wybudowanych, scentralizowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

    Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina mieszkańcom miejscowości Grygajcie (gmina Szaterniki), których domy zostały objęte I i II etapem rozbudowy sieci zaopatrzenia w wodę pitną i odprowadzania ścieków, o obowiązku podłączenia się do już wybudowanej infrastruktury.

    Autor: Inf. ASRW
    Samorząd Rejonu Wileńskiego.
    Fot. vrsa.lt

    Wspólnie ze spółką „Vilniaus vandenys” samorząd stworzył infrastrukturę dla 270 gospodarstw domowych. Ważne jest, aby przyłączyć się do tej infrastruktury do października bieżącego roku.

    „Zachęcamy mieszkańców do aktywnego korzystania z już wybudowanej infrastruktury i jak najszybszego rozpoczęcia procesu przyłączenia. Tym bardziej, że w tym roku samorząd przyznaje dofinansowanie do 1000 euro na przyłączenie do sieci centralnych. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości bez zwlekania. Podłączenie zapewnia niezawodne dostawy wody pitnej, właściwe odprowadzanie ścieków oraz przyczynia się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia” – podkreśla mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Jakie kroki należy podjąć, aby się podłączyć?

    1. Przygotować projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego lub uproszczony schemat;
    2. Podpisać umowę o przyłączenie ze spółką „Vilniaus vandenys”;
    3. Złożyć wniosek o przyłączenie;
    4. Wykonać prace budowlane (zgodnie z rozwiązaniami projektowymi, wykopać rowy i ułożyć rurociągi);
    5. Zaprosić przedstawiciela spółki „Vilniaus vandenys” do wykonania kompleksowego podłączenia;
    6. Przygotować i dostarczyć geodezyjne zdjęcia kontrolne rurociągów;
    7. Rozpocząć korzystanie z usług.

    Więcej informacji na temat podłączania można znaleźć na stronie internetowej spółki „Vilniaus vandenys”. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących procesu podłączania prosimy o kontakt ze spółką „Vilniaus vandenys” pod numerem telefonu 19118, adresem e-mail: info@vv.lt lub w biurze obsługi klienta w Wilnie: ul. Spaudos 8-1 albo Konstitucijos pr. 3.

    Wsparcie finansowe samorządu na podłączenie

    Od tego roku Samorząd Rejonu Wileńskiego zapewnia mieszkańcom częściową rekompensatę za podłączenie budynków mieszkalnych do scentralizowanych sieci zaopatrzenia w wodę pitną i (lub) oczyszczania ścieków. Takie wsparcie nie tylko pomaga zmniejszyć obciążenia finansowe, lecz także zwiększa możliwości przyłączenia dla mieszkańców, dla których dotychczas realizacja takich prac była zbyt kosztowna.

    Mieszkańcy podłączający się do scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji lub oczyszczalni ścieków otrzymają rekompensatę w zależności od zakresu wykonanych prac. Przy podłączeniu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – rekompensata w wysokości 1000 euro, gdy długość przyłącza wodociągowego i odprowadzenia ścieków wynosi 25 metrów lub więcej. W przypadku mniejszej długości sieci, rekompensata zostanie proporcjonalnie zmniejszona, obliczona na podstawie rzeczywistej długości sieci (zaokrąglonej do pełnego metra).

    Mieszkańcy podłączający się wyłącznie do sieci kanalizacyjnej będą uprawnieni do rekompensaty w wysokości 800 euro, gdy długość przyłącza ścieków bytowych wynosi 25 metrów lub więcej. W przypadku krótszych odległości rekompensata również zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

    Mieszkańcy rejonu wileńskiego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, którzy podłączą swoje domy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków, otrzymają rekompensatę w pełnej wysokości – 100 proc. kosztów instalacji, tak aby niezbędne usługi były dostępne dla wszystkich.

    Kto może otrzymać rekompensatę?

    Częściowe odszkodowanie mogą otrzymać osoby fizyczne – właściciele budynków mieszkalnych jedno- lub dwumieszkaniowych (lub ich upoważnieni przedstawiciele), a także spadkobiercy tych domów od 1 stycznia 2024 r., którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego. Częściowe odszkodowanie zostanie wypłacone właścicielowi domu po jego podłączeniu do infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Częściowe odszkodowanie zostanie również przyznane osobom, które już się podłączyły i stały się konsumentami od 1 stycznia 2024 r.

    Kontakt: Renata Jurgielewicz, starsza specjalistka Wydziału Sieci Energetycznych i Inżynieryjnych, tel. +370 5 240 9488, e-mail: e-mail: Renata.Jurgelevic@vrsa.lt.

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

